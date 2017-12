Ultima ora

15:21Calcio: Luis Alberto sempre più obiettivo del Barcellona

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Luis Alberto è sempre più un giocatore nel mirino del Barcellona. La conferma arriva, secondo quanto scrive Mundo Deportivo, dalla presenza di Robert Fernandez - ds blaugrana - allo stadio Olimpico ieri sera, per seguire Lazio-Torino. Secondo il giornale, il fantasista andaluso da ben tre mesi viene seguito costantemente dagli emissari del club catalano. E' dunque assai probabile, anche alla luce del rendimento di Luis Alberto, che il Barcellona faccia un'offerta per portarlo al Camp Nou in estate. Il possibile arrivo del laziale è strettamente collegato all'eventuale partenza di alcuni centrocampisti che fanno attualmente parte dell'organico blaugrana, come ad esempio Andrè Gomez. Fra gli obiettivi del Barça ci sono anche Coutinho, Goretzka e Arthur, oltre Alena, uno dei punti di forza del Barça B.

15:21Droga: arresti nel Salento, hascisc arrivava dal Marocco

(ANSA) - BARI, 12 DIC - Otto persone sono state arrestate stamani dalla Squadra Mobile di Lecce in un'operazione antidroga disposta dalla Procura del capoluogo salentino, mentre una persona è ancora irreperibile; complessivamente le persone iscritte nel registro degli indagati sono 34, comprese quelle arrestate. All'operazione hanno concorso numerose pattuglie del locale Reparto Prevenzione Crimine, unità cinofile e personale delle Squadre Mobili di Bari, Brindisi e Novara. Degli otto arrestati, cinque sono salentini, uno di Bisceglie(Bat) e due marocchini. Un altro cittadino del Marocco è riuscito per ora a sfuggire alla cattura. Secondo quanto emerso dalle indagini, tutti gli indagati sarebbero coinvolti, a vario titolo, in numerose importazioni e trasporti di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hascisc in Salento, nonché della detenzione illegale di armi. Secondo gli investigatori, l'hascisc arrivava dal Marocco attraverso la penisola iberica, mentre la cocaina era fornita da esponenti della malavita calabrese.

15:07Maltempo: ritardi aeroporto ‘Sandro Pertini’ di Torino

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Ritardi fino a 2 ore questa mattina all'aeroporto di Torino a causa del ghiaccio. "Una vergogna in una città olimpica. Chi dirige questo aeroporto andrebbe licenziato", afferma il senatore Pd Stefano Esposito. La replica della Sagat, la società che gestisce lo scalo, punta il dito contro il ritardato avvio delle operazioni di de-icing, previste all'interno del contratto di handling tra Aviapartner e Alitalia. Per limitare i disagi dei passeggeri, Sagat Handling ha affiancato la concorrente Aviapartner nel de-icing dei voli in ritardo. "Aviapartner ha acquisito come cliente Alitalia attraverso un'offerta commerciale aggressiva in termini di prezzo, a discapito della qualità del servizi erogati e, come i fatti di stamattina dimostrano, non in grado di assicurare la puntualità dei voli", è l'accusa di Sagat. I ritardi, tra le proteste dei passeggeri, hanno raggiunto le due ore. La pista - precisa Sagat - è sempre stata agibile. Tra i voli c'è stata anche qualche cancellazione.(ANSA).

15:05Ladro ucciso: gip, restituire pistola a uomo che sparò

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - A Francesco Sicignano, il pensionato di Vaprio d'Adda, nel Milanese, che nell'ottobre del 2015 sparò ed uccise un ladro albanese e la cui posizione di indagato per omicidio volontario è stata archiviata ieri, deve essere restituita la pistola con cui esplose i colpi. Lo ha stabilito il gip di Milano Teresa De Pascale nel suo provvedimento nel quale chiarisce che il pensionato per legittima difesa ha reagito "nell'unico modo, in quel momento, possibile" in una "frazione di pochi secondi".

15:03Consip: interdizione da funzione per Scafarto e Sessa

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Interdizione di un anno dall'esercizio di pubblici ufficiali dei carabinieri ed una nuova accusa, questa volta di depistaggio per il maggiore dei carabinieri Gian Paolo Scafarto e per il colonnello Alessandro Sessa, indagati nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma su Consip. L'ha disposta il gip Gaspare Sturzo su richiesta del procuratore aggiunto Paolo Ielo e del sostituto Mario Palazzi. Per Scafarto, già indagato per falso e rivelazione del segreto d'ufficio, è scattata anche l'ipotesi di depistaggio. Stessa ipotesi per Sessa, già iscritto sempre per depistaggio in relazione alle false dichiarazioni rese al pm. La nuova accusa di depistaggio si riferisce all'eliminazione delle comunicazioni intercorse tra i due al fine di sviare, secondo l'accusa, le indagini della procura sulla fuga di notizie riguardanti l'inchiesta a suo tempo aperta a Napoli su Consip.

15:01Coni: Lotti, ‘Limite mandati? Solo polemiche sterili’

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Sul limite dei mandati un favore a Malagò? Non rispondo alle polemiche sterili". Il ministro per lo Sport, Luca Lotti, risponde così alle polemiche innescate dalle modifiche all'emendamento della legge di Stabilità sull'innalzamento a tre del limite dei mandati. "Noi per tre anni abbiamo discusso in Parlamento di mettere finalmente un limite ai mandati: tutti parlano, noi lo abbiamo fatto e ora siamo alla parte finale", sottolinea Lotti a margine dell'incontro con la nazionale di basket Fisdir alla Sala Monumentale della presidenza del Consiglio dei ministri. "In Senato - conclude il ministro - è in discussione l'ultima lettura per l'approvazione, che è ciò che tutte le forze politiche chiedono da qualche anno. Non so come andrà a finire la discussione, ma le polemiche sono sterili e stanno a zero. Noi vogliamo riorganizzare i mandati delle federazioni, punto. Se esisterà un modo per farlo nella Finanziaria lo faremo, altrimenti speriamo nella calendarizzazione".

14:57Doping: 200 atleti russi possono andare ai Giochi

(ANSA) - MOSCA, 12 DIC - Sono oltre 200 gli atleti russi che potrebbero potenzialmente partecipare alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018, ma spetta al Cio decidere chi potrà prendere parte ai Giochi: lo ha detto il presidente del Comitato olimpico russo Aleksandr Zhukov.