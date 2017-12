Ultima ora

17:14Calcio: due portieri per il Real Madrid, Kepa e Courtois

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Il Real Madrid prevede di ingaggiare due portieri nelle prossime due sessioni di calciomercato: secondo quanto pubblica l'edizione online del Mundo deportivo, a gennaio arriverebbe Kepa, dall'Athletic Bilbao; in estate, invece, firmerebbe Thibaut Courtois, attualmente in forza al Chelsea. L'accordo per l'arrivo di Kepa sarebbe praticamente già concluso. Con l'ingaggio del giovane estremo difensore basco, il Real eviterebbe rischi legati a eventuali incidenti di Keylor Navas, nella seconda e decisiva fase della stagione agonistica. Le prestazioni di Kiko Casilla, quando è stato chiamato a sostituire il portiere costaricano, non hanno convinto e così lo staff tecnico capeggiato da Zidane ha chiesto al club di chiudere per Kepa. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, inoltre, ha da tempo nel mirino Courtois, il cui contratto con il Chelsea scadrà nel 2019. Il portiere belga, in una recente intervista, ha detto di voler tornare in Spagna (ha difeso già la porta dell'Atletico Madrid) per motivi familiari.

17:09Ciclismo: Cassani, il 2018 sarà l’anno di Fabio Aru

(ANSA) - SASSARI, 12 DIC - "Il 2018 sarà l'anno di Fabio Aru". Parola del ct della nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani, oggi a Sassari per "Il talento al servizio della squadra", il convegno su ciclismo e giornalismo sportivo organizzato dall'Università. "Aru ha vinto una Vuelta e un campionato italiano, ha indossato la maglia gialla, è stato protagonista al Tour de France, penso che per avere la consacrazione definitiva debba vincere un Giro d'Italia e penso che abbia le capacità per farlo", ha detto il commissario tecnico, ospite d'onore col giornalista Francesco Pancani. "Penso che questo sia un anno importante per Fabio - prosegue Cassani - ha cambiato squadra, ha nuovo entusiasmo e dall'ultima esperienza al Tour de France ha imparato tanto, anche a sopportare le pressioni". Considerazioni fatte a margine dell'incontro con gli studenti, cui il commissario tecnico ha fornito la sua ricetta di sport e spirito di squadra. "Fabio al Giro è già stato protagonista, è già arrivato secondo e terzo, penso che adesso sia pronto per vincere, anche perché secondo me ha le capacità per farlo e ha anche una squadra giusta per poter ambire al successo - conclude l'ex ciclista - certo contro Froome non sarà semplice perché nella tappa a cronometro il britannico potrebbe rifilargli due o tre muniti, ma ci sono anche le salite per recuperare". (ANSA).

17:08Incendi: fiamme in capannone nel milanese, evacuata scuola

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Un incendio in un capannone, nel Milanese, ha provocato l'evacuazione a scopo prudenziale di una scuola, l'International School of Milan, dalla quale sono state allontanati circa 900 alunni oltre i docenti e il personale scolastico. Sul posto, a Baranzate di Bollate (Milano) si trovano i vigili del fuoco, con nove autopompe, e i carabinieri. Al momento non si registrano feriti, ma dato che i fumi si dirigevano verso il plesso scolastico, a scopo prudenziale sono stati evacuati tutti i presenti. I vigili del fuoco hanno inviato sul posto anche il nucleo Nbcr specializzato nel rilevare eventuali pericoli ambientali.

17:08Da Visegrad ‘contributo al fondo Italia per l’Africa’

(ANSA) - BRUXELLES, 12 DIC - All'incontro organizzato dalla presidenza ungherese dei Visegrad, giovedì prima del summit europeo, i leader di Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia "daranno prova della loro solidarietà" al premier Paolo Gentiloni "non con i ricollocamenti" ma dando "un sostanzioso finanziamento al Fondo fiduciario per l'Africa". Si apprende da fonti europee.

17:04Calcio: premio ‘Andrea Fortunato’ ai fratelli Inzaghi

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "L'obiettivo è prevenire perché ormai è scientificamente dimostrato che questa è la strada da seguire visto che al giorno d'oggi ci si può mettere in condizione di evitare che la malattia diventi definitiva. Qui si combatte per la trasparenza, per la volontà di avere chiarezza rispetto al passato, e siamo felici che questo premio sia istituzionalizzato qui al Coni". Lo ha dichiarato il presidente del Comitato olimpico nazionale, Giovanni Malagò, a margine della 9/a edizione del "Premio Andrea Fortunato-Lo sport è vita". La manifestazione punta da un lato a diffondere l'informazione per la prevenzione da parte degli atleti che praticano sport agonistico e non, e dall'altro a rendere obbligatoria l'adozione del Passaporto Ematico (intitolato a Andrea Fortunato, Flavio Falzetti e Piermario Morosini) che mira a inserire anche gli esami ematici tra quelli attualmente previsti come obbligatori per ottenere l'idoneità sportiva. Nel corso della cerimonia premiati tra gli altri Filippo e Simone Inzaghi.

17:04Gb: ‘stupro a Westminster’, al via processo

(ANSA) - LONDRA, 12 DIC - Un giovane funzionario Tory, già assistente del deputato Craig Mackinlay, è stato accusato formalmente di stupro in tribunale per una serie di episodi avvenuti nel palazzo del Parlamento britannico un anno fa. Si tratta di Samuel Armstrong, 24 anni, denunciato da una collega ventenne della quale egli avrebbe approfittato almeno due volte, dopo averla fatta bere di sera nello studio personale del deputato conservatore, dentro Westminster. Armstrong nega, ma il procuratore Heywood ha parlato di indizi pesanti contro di lui, confermati fra l'altro da una donna delle pulizie in servizio negli edifici parlamentari che ha raccontato d'essersi imbattuta a tarda ora nella vittima mentre questa si allontanava sotto shock. L'ex funzionario deve adesso rispondere di 4 capi d'imputazione, due per violenza sessuale e due per aggressione. La sentenza è attesa nelle prossime settimane. Il suo è il primo caso recente a finire in tribunale sullo sfondo dell'ultima ondata di denunce e sospetti di molestie a Wesminster

17:00Calcio: Atalanta, Percassi “chiudiamo un anno straordinario”

(ANSA) - BERGAMO, 12 DIC - "Stiamo per concludere un anno straordinario, tra il quarto posto con 72 punti e la qualificazione all'Europa League. Da lì in poi non è andata così male, vedi la straordinaria cavalcata in coppa e l'incredibile primo posto nel girone conquistato giovedì scorso". Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, durante il tradizionale pranzo di Natale offerto alla stampa, traccia il bilancio del 2017 ormai agli sgoccioli. "Stiamo scoprendo quanto sia bello affrontare squadre che prima potevano vedere solo in televisione - ha proseguito il vertice societario -. La società continua la sua programmazione, a Zingonia con il settore giovanile stiamo procedendo con un investimento che va dagli 8 ai 10 milioni di euro per rinnovare la struttura. Il progetto legato allo stadio è in attesa delle autorizzazioni comunali, ma dopo il sorteggio dei sedicesimi mi sto pentendo di aver paragonato le curve a quella del Borussia Dortmund".