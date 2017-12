Ultima ora

19:03L.elettorale: Consulta, no a conflitti su Rosatellum

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i 4 conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati su Rosatellum e Italicum. Tre sono stati presentati da alcuni soggetti che si sono qualificati allo stesso tempo come elettori, soggetti politici, parlamentari e rappresentanti del gruppo parlamentare di M5S. Ma nessuno - spiega la Corte - individua in modo chiaro e univoco né la qualità in cui i ricorrenti si rivolgono alla Corte né le competenze eventualmente lese né l'atto impugnato. Da qui, l'inammissibilità. Il quarto ricorso è stato proposto congiuntamente dal Codacons, da un cittadino elettore e da un senatore contro il Governo, per aver posto la questione di fiducia, alla Camera, durante l'iter di approvazione del Rosatellum. Anche tale conflitto è stato dichiarato inammissibile. La Corte specifica che un senatore non ha titolo per sollevare conflitto contro il Governo, e nessuno dei ricorrenti è, nel caso di specie, qualificabile quale potere dello Stato

19:02Calcio: Torino, Burdisso replica a ds Lazio Tare

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Non ho detto quello che dicono Tare e Parolo, quello che si dice in campo muore in campo". Ai microfoni di Sky, il difensore del Torino Nicolas Burdisso smentisce la ricostruzione del ds della Lazio Tare sull'episodio dell'espulsione a Immobile: "Non ho mai detto a Giacomelli che Immobile non mi ha toccato. Ho detto all'arbitro di non preoccuparsi che quanto era successo era un problema tra me e Immobile, mi dispiace di parlare di questo e non che il Toro ha fatto una grande partita. Per me - chiarisce Burdisso - quello che succede in campo finisce in campo".

18:59Calcio: Asamoah “Tante squadre per la vittoria, anche Juve”

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - "Andare via dalla Juve? Non ci ho mai pensato". Parola di Kwanko Asamoah che, partita dopo partita, ha scalzato Alex Sandro nelle gerarchie di Massimiliano Allegri per la fascia sinistra. "Contro l'Inter non è stata facile, abbiamo pareggiato, ma la stagione è ancora lunga - spiega il difensore ghanese -. Ci sono tante squadre che puntano alla vittoria, come negli anni passati, ma anche noi giochiamo per ottenere il massimo risultato". Il giocatore sta vicendo un periodo d'oro: "Sono contento, lavoro con determinazione e voglia di dimostrare sempre il mio impegno. La difesa è un aspetto su cui abbiamo lavorato molto, è sempre stato un nostro punto di forza".

18:59Calcio: Lovisa, se batto Inter torno a piedi

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Sono pronto a tornare a casa a piedi in caso impresa a San Siro". Parola del presidente del Pordenone, Mauro Lovisa, che a poche ore dalla partita valida per gli ottavi di Coppa Italia contro l'Inter a San Siro assicura di credere nell'impresa della sua squadra. "Vogliamo dar continuità a tutto il lavoro di questi anni - aggiunge ai microfoni di Sky il presidente del Pordenone parlando di progetti futuri - siamo pronti per sbarcare in Serie B, anche se quest'anno dobbiamo recuperare e abbiamo davanti il Padova Avrebbe dato un certo fascino giocare in casa come si fa in Inghilterra - conclude Lovisa presentando davanti alle telecamere di Sky l'inedita maglia dedicata ai colori della città di Pordenone, bianca e rossa, con cui la sua squadra scenderà in campo questa sera a San Siro - il calcio va migliorato e anche questo va migliorato".

18:57Champions: Asamoah, per vincerla bisogna battere chiunque

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - "Il Tottenham è solido, difende bene e ha battuto squadre forti nel girone". Questo il punto di vista di Asamoah, sul sorteggio di Champions League che ha accoppiato la Juventus contro gli 'Spurs'. "Se vuoi provare a vincere la Champions, devi essere in grado di battere chiunque - sottolinea -. Tutte le squadre sono difficili in Europa".

18:50Spente fiamme in capannone, trovato corpo carbonizzato

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato, oggi pomeriggio, dai vigili del fuoco, al termine delle operazioni di spegnimento di un incendio divampato in un capannone abbandonato a Baranzate di Bollate, nel Milanese. Al momento non è stato possibile risalire all'identità della vittima, ma i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti, ritengono che possa trattarsi di un senzatetto. Il luogo in cui è stato trovato il corpo è un anfratto in cui era stato ricavato un riparo con dei cartoni, una sorta di capanna. Non si esclude nemmeno che le fiamme siano partite proprio da un tentativo maldestro di riscaldarsi accendendo dei materiali infiammabili.

18:43Calcio: Ancelotti in panchina per match solidarietà

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Uefa e Onu hanno annunciato oggi a Ginevra che uniranno le forze per organizzare una partita di solidarietà con il sostegno del Cantone di Ginevra, della città e della Fondazione dello stadio di Ginevra. Il match, che vedrà la partecipazione di due squadre guidate da celebrità del calcio, si giocherà sabato 21 aprile 2018 alle 16. In nome della solidarietà e del riconoscimento dell'importanza dello sport nella società, 'Match for solidarity' è finalizzata a promuovere la pace, i diritti umani e il benessere nel mondo, attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite. Il ricavato di questa partita sarà utilizzato per finanziare progetti umanitari e di sviluppo internazionali. Le due squadre, allenate da Carlo Ancelotti e Didier Deschamps, avranno rispettivamente come capitani Luis Figo e Ronaldinho. Gli allenatori e i capitani selezioneranno le proprie squadre nelle prossime settimane. La partita sarà arbitrata da Pierluigi Collina.