Ultima ora

18:04Valanghe: pericolo marcato in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 DIC - Sulle montagne dell'Alto Adige il pericolo valanghe è marcato (grado 3 di 5). Le zone più critiche continuano ad essere quelle con maggior neve fresca come la val d'Ultimo e la Val Passiria. Il principale pericolo è determinato dai nuovi accumuli eolici che poggiano su un vecchio manto a debole coesione e perciò sono particolarmente fragili. Già un singolo escursionista può distaccare una valanga. Specie sui pendii sottovento sono da aspettarsi ancora valanghe spontanee anche di grandi dimensioni. Per l'attività al di fuori delle piste controllate viene consigliata prudenza. (ANSA).

18:00Maltempo:trovato morto sotto valanga ex sindaco disperso

(ANSA) - VOGOGNA (VCO), 12 DIC - E' stato trovato morto sotto una valanga Marco Zago, 50 anni, ex sindaco di Vogogna (VCO), disperso da tre giorni. Nel fine settimana era partito per andare a sciare in Svizzera e da allora di lui si erano perse le tracce: oggi pomeriggio le autorità svizzere hanno informato la famiglia di aver recuperato il corpo sotto la neve. L'allarme era stato dato dalla madre che non lo aveva visto tornare la sera. Le ricerche avevano permesso di intercettare l'auto di Zago in un parcheggio e successivamente di localizzare il segnale del suo cellulare in una zona impervia nel territorio di Ovronnaz, una stazione sciistica poco distante dalla città di Sion. Il corpo privo di vita è stato individuato oggi pomeriggio travolto ed ucciso da una valanga. Marco Zago è stato sindaco dal 2004 al 2009, a capo di una lista civica. (ANSA).

17:59C.Sinistra: Renzi, basta risse, incalziamo sui contenuti

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "È fondamentale che si chiuda la pagina delle polemiche interne al centrosinistra: basta con le risse. Chi ha scelto la strada della divisione risponderà delle proprie scelte davanti ai cittadini: noi non dobbiamo attaccare nessuno. Adesso la discussione è finita, stop alle chiacchiere inutili. Abbassiamo le polemiche personali e incalziamo tutti sui contenuti". Così Matteo Renzi nell'e-news in vista della campagna elettorale.

17:59Renzi, Pd sarà primo partito, chi entra Papa esce cardinale

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Penso che il Pd abbia tutti gli elementi per essere la forza più credibile e più convincente. Penso e credo, davvero, che saremo il primo partito come numero di voti e il primo gruppo parlamentare. Quando saranno chiari candidati e modalità di voto, anche quelli che da settimane raccontano di avere già in tasca tutto cambieranno toni, vedrete: non saranno pochi coloro che, convinti di entrare in conclave come Papa, usciranno cardinale". Ne è convinto Matteo Renzi nell'e-news.

17:53Clima: Macron, ‘stiamo perdendo la battaglia’

(ANSA) - PARIGI, 12 DIC - "Per salvare il clima ogni attore della società deve impegnarsi ogni giorno": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron aprendo il vertice One Planet Summit a Parigi. "Oggi si gioca una nuova tappa della nostra lotta collettiva", ha continuato, spiegando tuttavia che "non dobbiamo sbagliarci, ma stiamo perdendo la battaglia". Con l'uscita degli Usa, l'accordo siglato nel 2015 alla Cop21 di Parigi "è più fragile" e "non andiamo abbastanza veloci", ha avvertito.

17:51New York: l’attentatore incriminato per terrorismo

(ANSA) - WASHINGTON, 12 DIC - L'immigrato bengalese Akayed Ullah è stato incriminato per l'attentato di ieri a Manhattan: le accuse sono di terrorismo e possesso illegale di un'arma. Lo rende noto la polizia di New York. Le accuse federali sono attese più tardi. L'immigrato non era nel 'radar' della polizia o dell'Fbi prima che decidesse di entrare in azione ieri, secondo quanto riferito da John Miller, vice commissario per il controterrorismo e l'intelligence a New York

17:49Sci: Gross e Razzoli a slalom Obereggen

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Stefano Gross e Giuliano Razzoli saranno tra gli azzurri che parteciperanno alla 34/a edizione dello slalom di Coppa Europa di Obereggen, cuore altoatesino del comprensorio del Latemar (con Pampeago e Predazzo), in programma domani sulla pista Maierl (pendenza massima del 55%, dislivello di 433 metri, lunghezza 1,6 km). Lo scorso anno sulla Maierl vince il francese Loic Meillard davanti al campione del mondo in carica Jean-Baptiste Grange e a Daniel Yule.