Ultima ora

19:48Pugliese segregata per 7 mesi in Egitto da marito, salvata

(ANSA) - BARI, 12 DIC - Una 22enne di Barletta, madre di un bimbo di 2 anni, è tornata a casa dopo circa sette mesi di segregazione in Egitto in casa dei suoceri. La fuga della ragazza, organizzata da un gruppo di italiani ed egiziani che erano riusciti a mettersi in contatto con lei, è avvenuta nella notte fra il 7 e l'8 dicembre. La ragazza, sposata dal 2015 con un egiziano che aveva conosciuto anni prima durante una vacanza con la famiglia a Sharm El Sheik, si era trasferita circa un anno fa con il marito e il figlio in un villaggio a poche centinaia di km da Il Cairo. Dopo alcuni mesi, il marito aveva abbandonato lei e il figlio per tornare in Italia, a Milano, lasciandoli soli con i suoi genitori che, stando alla denuncia della 22enne, l'avrebbero chiusa in casa senza cibo, e beni di prima necessità, compresi i pannolini per il bimbo. Un mese fa la ragazza è riuscita a contattare un'amica a Barletta e poi le autorità italiane. Poi, grazie all'aiuto di alcuni cittadini egiziani, è fuggita riuscendo a raggiungere l'aeroporto.

19:48Doping: hockey, Cio squalifica sei giocatrici russe

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Sei giocatrici della Nazionale russa di hockey su ghiaccio sono state squalificate dal Cio per avere violato le normative sul doping ai Giochi olimpici di Sochi 2014, come accertato dalla Commissione Oswald: sono Inna Dyubanok, Ekaterina Lebedeva, Ekaterina Pashkevich, Anna Shibanova, Ekaterina Smolentseva e Galina Skiba. Le sei atlete sono state tutte squalificate a vita e non potranno prendere parte a nessuna olimpiade.

19:46Israele: morto a 104 anni il rabbino Shteinman

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 DIC - Aharon Leib Shteinman, uno dei maggiori rabbini non hassidici di origine lituana in Israele, è morto la notte scorso a 104 anni a Bnei Barak, sobborgo religioso di Tel Aviv. Shteinman è morto d'infarto dopo che negli ultimi tempi era stato a lungo ricoverato in ospedale. Shteiman aveva preso il posto nel 2012 del precedente capo spirituale della congrega, Rabbi Yosef Shalom Elyashiv, ed era noto come 'Gadol Hador', in ebraico 'leader della sua generazione'. Al suo funerale oggi hanno partecipato migliaia di persone, accorse da tutto il paese alle sue esequie. La polizia ha predisposto ingenti misure di sicurezza. Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha definito Shteiman "il capo che ha portato sulle sue spalle il peso esistenziale del popolo ebraico".

19:44Calcio: esami a Coverciano per tre campioni del mondo

(ANSA) - FIRENZE 12 DIC - Giornata di esami a Coverciano: gli allievi del 'Corso speciale combinato Uefa B-Uefa A' sono attesi dalla prova finale. Il corso, iniziato il 9 ottobre e riservato a ex calciatori prof. con una militanza di '7 anni interi' in Serie A, con un minimo di 180 presenze, ha avuto un programma didattico di 210 ore. Sono 9 gli allievi ammessi a seguire le lezioni, tra cui ben 3 iridati 2006: Marco Amelia (nessuna presenza), Mauro German Camoranesi e Luca Toni. In caso di esito positivo degli esami finali, i corsisti otterranno l'abilitazione come 'Allenatori professionisti di I Categoria - Uefa A' e con questa qualifica potranno guidare tutte le formazioni giovanili - incluse quelle Primavera - e le prime squadre fino alla Serie C inclusa; potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda nei due massimi campionati, sia in Serie B che in A. Questo l'elenco completo dei 9 allievi chiamati a sostenere gli esami finali: Amelia, Camoranesi, Cassetti, Chivu, De Sanctis, Galante, Amantino Mancini', Palombo.

19:40Ex Br Ronconi spettatrice in carcere Torino, Osapp protesta

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - C'era anche l'ex terrorista Susanna Ronconi, alle Vallette di Torino, tra gli spettatori del laboratorio teatrale del carcere. Lo rende noto l'Osapp, che lo scorso ottobre aveva sollevato un caso analogo, quello dell'ex terrorista Sergio Segio ospite di una iniziativa all'interno della struttura, su cui il capo della procura di Torino Armando Spataro ha acceso un faro chiedendo chiarimenti alla direzione della casa circondariale. "Il permissivismo nei confronti dei detenuti e le benemerenze ad ex terroristi, anche responsabili di fatti di sangue interni al sistema penitenziario, cominciano ad ingenerare nella polizia penitenziaria il dubbio di non essere dalla parte sana della barricata", dice Leo Beneduci, segretario Osapp. "Il rifiuto a intrattenere rapporti con simili personaggi - aggiunge - viene tacciato di arretramento culturale e non di rispetto per la memoria di chi ha pagato con la vita il prezzo di essere stato al servizio dello Stato e dei cittadini".

19:25Uccise i 3 gatti ex convivente, condannato

(ANSA) - FIRENZE, 12 DIC - Aveva ucciso a bastonate due dei tre gatti dell'ex convivente e al terzo, che morì pochi giorni dopo, aveva tagliato i tendini delle zampe. Oggi l'uomo è stato condannato dal giudice di Lucca a un anno e mezzo di reclusione. La denuncia era stata presentata dalla donna e il tribunale aveva ammesso come parte civile anche la Lav. Il pm aveva chiesto 8 mesi. A scoprire quanto successo nella sua abitazione era stata la padrona degli animali che rientrando a casa aveva trovato i suoi gatti di undici anni, Grigiolino e Nera, morti sotto i mobili della cucina. Nuvola, 14 anni, era invece immobile sul suo tappetino con i tendini tagliati e visibili fuori dal manto peloso. La gatta venne soccorsa e medicata. Pochi giorni dopo Nuvola subì nuove sevizie. La sua padrona questa volta la trovò di nuovo con i tendini incisi ma anche ferite da taglio su una zampa. Il gatta venne soppressa qualche giorno dopo.

19:1854 deputate dem chiedono inchiesta su Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 12 DIC - Oltre 50 donne democratiche al Congresso Usa hanno chiesto che venga aperta una inchiesta a Capitol Hill sulle accuse di molestie sessuali riguardanti il presidente Donald Trump. Sono in tutto 54 le deputate e due i deputati uomini che hanno sottoscritto una lettera con la richiesta alla commissione Vigilanza alla Camera Usa. "Sono almeno 17 le donne che hanno pubblicamente accusato il presidente di comportamento improprio", e' scritto , "non possiamo ignorarle".