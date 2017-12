Ultima ora

12:42Trovata microspia nell’ufficio del sindaco di Oristano

(ANSA) - ORISTANO, 13 DIC - "La cosa non mi ha fatto felice, ma sono tranquillissimo, ho fatto subito la denuncia e poi ho continuato a lavorare". Il sindaco di Oristano Andrea Lutzu commenta così all'ANSA la vicenda della microspia scoperta nel suo ufficio, rivelata oggi dal quotidiano La Nuova Sardegna. La scoperta risale più o meno a un mese fa, ha raccontato lo stesso primo cittadino spiegando che subito dopo il ritrovamento ha chiuso a chiave il suo ufficio ed è andato dal questore Giovanni Aliquò a denunciare il fatto. Della questione si è occupata poi la Digos, che ha fatto un sopralluogo nell'ufficio alla ricerca di elementi utili per capire chi e come aveva provveduto a installare la microspia, e magari anche se sia sia stata installata dopo la sua elezione o se fosse li già da prima durante il precedente mandato di Guido Tendas. Di sicuro in questo momento c'è soltanto il fatto che la microspia rinvenuta dietro la scrivania del sindaco, come ha confermato oggi lo stesso Andrea Lutzu, non era un giocattolo ma un dispositivo di ottimo livello tecnologico.

12:40‘Zuppa con cannabis’, figli e mamma intossicati a Milano

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Sono stati male dopo aver mangiato una zuppa. Crampi, nausea, vomito, equilibrio precario. Stessi sintomi per la madre e i suoi figli, 4 e 6 anni. "È stato il minestrone di verdure e carne", dirà la donna all'ospedale San Paolo. "Sintomi incompatibili con un pasto indigesto", hanno subito sostenuto però i medici, che hanno fatto eseguire subito esami tossicologici. Il risultato: "Intossicazione da Thc", il principio attivo della cannabis. E' il terzo caso del genere che in poco tempo finisce all'attenzione della Questura e del Tribunale per i minorenni. Nell'episodio di sabato è coinvolta una famiglia dello Sri Lanka, più un loro amico, connazionale. Tutti in regola; nessun precedente. Dopo aver mangiato si sono sentiti male. L'ambulanza ha portato la famiglia al San Paolo, poi i bambini sono stati trasferiti alla De Marchi. Anche se ora tutti sono stati dimessi dall'ospedale, il procuratore capo Ciro Cascone e il pm Michela Bordieri hanno disposto accertamenti per la tutela dei minori.

12:28Tav: Perino assolto in appello da accusa lesioni carabinieri

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - E' stato assolto in appello dall'accusa di avere aggredito due carabinieri Alberto Perino, leader carismatico del movimento No Tav della Valle di Susa. La sentenza è stata pronunciata dalla corte d'appello di Torino, che ha ribaltato quella di primo grado, che aveva visto Perino condannato a nove mesi senza la condizionale. L'episodio contestato si era svolto il 20 gennaio 2010 a Condove, durante una manifestazione No Tav. Perino, accusato di violenza e lesioni a pubblico ufficiale, difeso dagli avvocati Cristina Patrito e Danilo Ghia, ha sempre negato tutto. "La sentenza dimostra una volta di più che Perino è da sempre non violento", hanno commentato i difensori.(ANSA).

12:25Rugby: Italia contro Giappone il 9 e 16 giugno

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - La Japan Rugby Football Union ha ufficializzato le date dei due test match del tour estivo 2018 che vedranno la nazionale italiana sfidare i nipponici nella finestra internazionale conclusiva del 2017/18. I due incontri in calendario sabato 9 e sabato 16 giugno. Le sedi delle partite verranno rese note successivamente. Sei i precedenti tra gli azzurri e la Nazionale che ospiterà i Mondiali 2019. L'ultimo, disputato a Tokyo il 21 giugno 2014, ha visto il Giappone imporsi 26-23. Tutti favorevoli all'Italia gli altri incontri. Questi invece gli arbitri che dirigeranno i match degli azzurri del 6 Nazioni: Italia-Inghilterra (4/2/2018): Mathieu Raynal (Francia); Irlanda-Italia (10/2/2018): Romain Poite (Francia); Francia-Italia (23/2/2018): Wayne Barnes (Inghilterra); Galles-Italia (11/3/2018): Jerome Garces (Francia); Italia-Scozia (17/3/2018): Pascal Gauzere (Francia).

12:12Maltempo: controlli anti sciacallaggio nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 13 DIC - Non fuoriesce più acqua dalle falle sull'argine che hanno concorso all'esondazione del fiume Enza ieri nel Reggiano, quindi si sta programmando lo svuotamento dell'area interessata dall'alluvione a Lentigione, frazione di Brescello. Lo si apprende dalla riunione convocata stamani in prefettura a Reggio Emilia, centro di coordinamento delle attività di soccorso. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Emilia, assieme ai militari del 5° reggimento carabinieri Emilia Romagna e i paracadutisti carabinieri del Tuscania giunti in rinforzo, hanno intanto intensificato i controlli anti sciacallaggio nelle aree della alluvione, compresa quella di Santa Croce, frazione di Boretto. (ANSA).

11:44Gerusalemme: Erdogan,riconosciamola capitale Palestina

(ANSA) - ISTANBUL, 13 DIC - "Dobbiamo riconoscere lo Stato di Palestina con i confini del 1967, liberandoci dall'idea che questo sia un ostacolo alla pace", e "Gerusalemme come capitale dello stato occupato di Palestina". È l'appello lanciato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan in apertura del vertice straordinario dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) a Istanbul. "Almeno 196 Paesi Onu sono fermamente contrari" alla decisione di Donald Trump, ha aggiunto Erdogan, ribadendo che "Gerusalemme è la nostra linea rossa".

11:41Doping: Froome, Team “farmaco usato in dosi consentite” (3)

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Il Team Sky in una nota ricorda che il salbutamolo "è consentito dalle regole WADA (senza necessità di TUE, esenzione per uso terapeutico) se inalato fino a un massimo di 1.600 microgrammi (mcg) per un periodo di 24 ore e non più di 800 mcg per 12 ore. Froome era stato avvisato dall'Uci che dal controllo sulle urine del 7 settembre era emersa una concentrazione di Salbutamolo a un livello che gli impone di fornire informazioni per confermare di aver inalato non più della dose ammissibile. L'analisi indicava la concentrazione di 2.000 nanogrammi per millilitro (ng / ml), rispetto alla soglia WADA di 1.000 ng / ml. Nessuno degli altri 20 test delle urine effettuati da Chris ha richiesto ulteriori spiegazioni". La squadra di Froome sottolinea poi che "esistono variazioni significative e imprevedibili nel modo in cui il salbutamolo viene metabolizzato ed escreto. Di conseguenza, l'uso di dosaggi consentiti di Salbutamol può talvolta portare a elevate concentrazioni urinarie, che richiedono una spiegazione".