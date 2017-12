Ultima ora

14:34Nuoto: Paltrinieri eliminato nei 400 sl

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - L'eliminazione di Gregorio Paltrinieri dalla finale dei 400 sl è una delle poche note stonate della prima giornata dei campionati europei di nuoto in vasca da 25 metri di Copenhagen. L'olimpionico e primatista mondiale dei 1500 sl ha nuotato in 3'44"70 ottenendo solo il 15/o crono. Piero Codia e Matteo Rivolta si qualificano per le semifinali dei 100 farfalla, rispettivamente con il primo (50"40) e il quinto tempo (50"80). Arianna Castiglioni centra dei 50 rana le semifinali col quarto tempo di 30"12 (primato italiano), con lei Martina Carraro nona in 30"30. Nella gara maschile in semifinale con il miglior tempo Fabio Scozzoli (25"90). Avanza anche Nicolò Martinenghi, nono in 26"43. Silvia Scalia nuota nei 100 dorso la sua seconda miglior prestazione in 57"91 col quarto tempo, subito davanti a Federica Pellegrini quinta in 57"95. Entrambe si qualificano per le semifinali. In finale Ilaria Cusinato nei 400 misti, Simona Quadarella negli 800 sl e la staffetta 4x50 sl maschile (miglior tempo in 1'25"33).

14:30Calcio: Torino-Napoli,tagliandi vietati a residenti Campania

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Divieto di vendita ai residenti in Campania dei tagliandi della partita Torino-Napoli, in programma sabato pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino. Lo ha disposto il prefetto del capoluogo piemontese, Renato Saccone, su indicazione del Comitato di Analisi per la sicurezza della manifestazioni sportive del Ministero dell'Interno. Il divieto, che ha lo scopo di tutelare la sicurezza pubblica e l'incolumità delle persone, riguarda anche i possessori della tessera del tifoso, con conseguente sospensione dei programmi di fidelizzazione del Napoli Calcio e l'incedibilità dei tagliandi d'ingresso.

14:28Picchia amico e ne violenta compagna, arrestato in Francia

(ANSA)- MILANO, 13 DIC - Un 29 enne tunisino domiciliato a Turbigo (Milano) è stato arrestato dai carabinieri di Legnano (Milano) ad Annecy (Francia), d'intesa con la Polizia Nazionale francese, in esecuzione di mandato di arresto europeo per violenza sessuale, rapina e spaccio di droga, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese). L'uomo è accusato di aver stordito a bastonate un amico dopo avergli venduto della cocaina e di aver violentato la compagna di lui mentre era ospite a casa loro a Turbigo, nella notte tra il 21 e il 22 novembre scorsi. In casa della coppia, entrambi italiani, era presente anche il loro bimbo di un anno e mezzo. Per fuggire in Francia il 29 enne ha rapinato l'auto dei coniugi aggrediti. (ANSA).

14:25Omicidio Mollicone: c’è un quinto indagato, altro cc

(ANSA) CASSINO (FROSINONE), 13 DIC - Quinto indagato per l'omicidio di Serena Mollicone. Si tratta di un carabiniere accusato di favoreggiamento: è il terzo militare iscritto nel registro degli indagati per la morte della studentessa di Arce uccisa più di 16 anni fa. Il carabiniere ora indagato è attualmente in servizio in un'altra provincia laziale. Era già stato oggetto di accertamenti agli inizi dell'inchiesta.

14:25Biotestamento: Senato respinge obbligo trattamenti vitali

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Respinto con voto segreto l'emendamento, a prima firma Gaetano Quagliariello (Idea), che chiede di mantenere sempre i trattamenti di sostegno vitale, ovvero l'idratazione e nutrizione. Uno dei nodi del provvedimento. I no sono stati 163, 80 i si e 2 astenuti. E' il secondo voto segreto della giornata. La maggioranza ha dunque retto alla prova del voto segreto anche su un punto così importante del testo.

14:17Società “trasferite” a Crotone per farle fallire, arresti

(ANSA) - CROTONE, 13 DIC - Trasferivano nel crotonese la sede legale di imprese in difficoltà del nord Italia creando nuove compagini sociali intestate a prestanome e, dopo averle svuotate degli asset positivi, le facevano fallire davanti al Tribunale crotonese. Era il modus operandi dell'organizzazione sgominata dalla Guardia di finanza di Crotone che stamani ha arrestato 13 persone tra le quali un'avvocatessa, un commercialista e alcuni imprenditori. L'indagine è iniziata nel 2015 con l'approfondimento di una serie di SOS, segnalazioni per operazioni sospette, ed è andata avanti per due anni. I finanzieri si sono accorti che in numerosi fallimenti decretati dal Tribunale, stranamente, c'erano sempre gli stessi rappresentanti legali. "Teste di legno" appositamente assoldate da un "reclutatore". A capo dell'organizzazione, per l'accusa, vi sarebbe stato Alberto Storari. Determinanti per la spoliazione delle società, secondo l'accusa, sono risultati Antonio Castello, commercialista di Genova e l'avvocato Ivana Massolo di Torino.

14:08Dj Fabo: in aula video agonia, commossa anche pm

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Con gli occhi gonfi di lacrime, non solo la madre e la fidanzata di Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo, ma anche la pm Tiziana Siciliano e il pubblico presente, hanno guardato le immagini del filmato de Le Iene, nel quale si vede l'agonia della sua condizione di cieco e tetraplegico e anche una sua crisi respiratoria. "Andrò via col sorriso perché vivo nel dolore" sono alcune delle parole di Fabo nel video. A processo per aiuto al suicidio c'è Marco Cappato.