Ultima ora

16:55Corteo Roma:divieto caschi-fumogeni, controlli a borse

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Divieto di indossare caschi e indumenti per travisarsi, e fumogeni, compresi artifici pirotecnici. Controlli su persone, borse e zaini lungo tutto il tragitto della manifestazione. Queste le misure di sicurezza messe in atto per il corteo pro migranti previsto per sabato a Roma. La questura teme infiltrazioni di frange violente. La Questura ribadirà il divieto di portare oggetti contundenti, mazze di ogni tipo, materiale o vestiario idoneo al travisamento, artifizi pirotecnici o esplosivi. Previsti anche controlli alle stazioni ferroviarie, nei caselli autostradali e nelle principali vie consolari. Per tutto il percorso delicato i controlli saranno ripetuti su persone, zaini, borse. L'afflusso dei manifestanti "sarà disciplinato dalle forze dell'ordine". Alla manifestazione è prevista la partecipazione di 15mila persone e la Questura teme "l'arrivo di estremisti". Il corteo, che partirà alle 14, si snoderà da piazza della Repubblica a Piazza del Popolo.

16:48Sci: Vidovic vince slalom Coppa Europa a Obereggen

(ANSA) - BOLZANO, 13 DIC - Il croato Matej Vidovic si é aggiudicato lo slalom di Coppa Europa di Obereggen. Al 24enne, in lizza già dopo la prima manche, é bastato il 20/o tempo per staccare l'austriaco Marc Digruber e l'appena 20enne francese Noel Clement. Dopo i due piazzamenti top 10 nei primi due slalom di Coppa Europa a Fjatervaalen in Svezia ora Vidovic ha all'attivo anche il trionfo a Obereggen e lo si vedrà presto in Coppa del Mondo. Il miglior tempo nella seconda manche lo ha fatto segnare il 22enne azzurro Federico Liberatore. 30/o dopo la prima manche ha sfruttato al meglio la possibilità di poter aprire la seconda manche e ha migliorato notevolmente il suo piazzamento - ha chiuso lo slalom in ottava posizione, risultando il migliore degli azzurri. Il secondo azzurro in 12/a posizione é stato il bolzanino Riccardo Tonetti, praticamente sulla sua pista di casa, considerato che ha imparato a sciare proprio a Obereggen.

16:25Uranio:Osservatorio,morto militare,faceva servizio Quirinale

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Leonardo Bucoliero, militare romano cinquantenne impiegato nel servizio scorte al Quirinale, è la vittima numero 348 dell'esposizione all'uranio impoverito. Lo sostiene Domenico Leggiero, dell'Osservatorio militare. "Tumore alla testa - spiega Leggiero - la sentenza che in due anni l'ha portato via. Bucoliero, morto lo scorso 8 dicembre, era stato in missione per un anno nei Balcani, in Kosovo. Ogni nesso tra malattia ed esposizione ad uranio impoverito gli è stato negato dal ministero della Difesa". "Anche Bucoliero - prosegue - si è affidato all'avvocato Angelo Fiore Tartaglia per ottenere giustizia e riconoscimento dei suoi diritti, non tanto per lui ma per i giovani figli e la moglie. Dalle analisi nanodiagnostiche svolte sui campioni del suo tumore è emersa la presenza di numerosi metalli pesanti la cui dimensione e forma non lasciano scampo: effetto del munizionamento all'uranio impoverito".

16:11Sci: Cdm, Goldberg domina prima prova discesa Valgardena

(ANSA) - VAL GARDENA (BOLZANO), 13 DIC - Con la prima prova della discesa di Val Gardena è cominciata la lunga trasferta sulle Dolomiti della coppa del mondo maschile di sci. Il più veloce - su un percorso accorciato alla partenza del superG ma con fondo a tratti velocizzato dal riscaldamento solare - è stato a sorpresa, con il pettorale 30, lo statunitense Jared Goldberg in 1.27.27 seguito dai tedeschi Thomas Dressen in 1.27.78 e Andreas Sander in 1.27.94. Più indietro gli azzurri su un tracciato tradizionalmente ostico soprattutto per i velocisti altoatesini. Christof Innerhofer è riuscito comunque a realizzare il quarto tempo in 1.28.11 ma è stato squalificato per salto di porta. Il migliore e' stato cosi' Mattia Casse che con il pettorale 46 ha chiuso in 1.28.86 e comunque parecchio lontano dai migliori. Più indietro Peter Fill in 1.28.93 e Dominik Paris in 1.29.10. Domani in programma la seconda ed ultima prova cronometrata.

16:07Calcio: Lega B, presidente Balata incontra ministro Lotti

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Incontro a Roma tra il ministro per lo Sport Luca Lotti e il presidente della Lega B Mauro Balata. Tra i temi trattati gli obiettivi della nuova presidenza e quindi della funzione che la Serie B deve, sempre più, ricoprire per portare il proprio fondamentale contributo alla crescita del movimento calcistico italiano. Il colloquio di ieri si è concentrato sulla necessità strategica della crescita dei vivai e della valorizzazione dei giovani calciatori che le società della seconda divisione devono, ancora in modo più determinato di oggi, intraprendere anche per raggiungere una maggiore consistenza economica. Balata ha espresso il desiderio che questi sforzi vengano riconosciuti in tempi brevissimi dal sistema calcio attraverso una maggiore collaborazione e una maggiore considerazione e presenza nei confronti dei club della Serie B. Il ministro Lotti si è detto convinto dell'utilità della funzione svolta dalla Lega B per la crescita del movimento calcistico italiano.

16:04Doping: Froome, organizzatori Vuelta prudenti

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Prudenza e attesa delle conclusioni delle indagini: questa la posizione ufficiale della Vuelta, la cui società organizzatrice, la Unipublic, ha diffuso una nota in relazione alla vicenda di Chris Froome, nella quale afferma di voler attendere la conclusione delle indagini dell'unione ciclistica internazionale. La federciclismo internazionale "ha aperto un'inchiesta e la posizione della Vuelta è di estrema prudenza, sperando che il chiarimento di questa vicenda arrivi il più presto possibile".

15:59Mondiali: maxipremio per tedeschi

(ANSA) - FRANCOFORTE, 13 DIC - Ogni calciatore della nazionale tedesca 4 volte campione del mondo riceverà un premio di 350 mila euro nel caso la selezione di Joachim Loew bissi in Russia il titolo conquistato nel 2014 in Brasile. Lo ha stabilito la Federcalcio della Germania, che anche questa volta, come per il precedente Mondiale, ha messo a punto un sistema di bonus progressivi. I premi verranno pagati solo in caso di raggiungimento almeno dei quarti di finale. Il raggiungimento dell'obiettivo minimo verrà ricompensato con 75 mila euro a testa, mentre 125 mila sarà il premio per l'entrata in semifinale. Per il terzo posto verranno pagati 150 mila euro, duecentomila sono invece la ricompensa per il secondo posto. Ma è ovvio che Hummels e compagni puntino al bis iridato, e quindi ai 350mila euro a testa.