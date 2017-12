Ultima ora

19:52Scontro treni: Gdf, distratti da azienda fondi per sicurezza

(ANSA) - BARI, 13 DIC - Negli ultimi cinque anni oltre 97 milioni di euro di contributi pubblici sarebbero stati distratti rispetto agli obiettivi di sicurezza per i quali erano stati erogati in favore della società Ferrotramviaria. È uno degli aspetti su cui si concentra la nuova indagine della Guardia di Finanza di Bari, incaricata dalla magistratura tranese di eseguire accertamenti ulteriori rispetto a quelli sul disastro ferroviario del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato che causò la morte di 23 persone. Il reato ipotizzato dai finanzieri è quello di malversazione a danno dello Stato, per il quale sono stati formalmente denunciati all'autorità giudiziaria due dirigenti e il legale rappresentante di Ferrotramviaria. Nei giorni scorsi la Procura di Trani ha chiuso le indagini sull'incidente, contestando a 18 persone e alla stessa società vari reati legati alle violazioni delle norme sulla sicurezza, oltre a omicidio e lesioni colpose conseguenti al disastro.

19:48Expo, nuova accusa per il sindaco di Milano Sala

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, già a processo per l'accusa di falso, è indagato anche per concorso in abuso d'ufficio per la vicenda del capitolo 'verde' dell'appalto per la Piastra dei Servizi di Expo. L'originaria accusa, poi stralciata, per questo capitolo, era di concorso in turbativa d'asta.

19:46Mondiali: Messi, spero che il calcio mi paghi suo debito

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "La ferita di Brasile 2014 non si è ancora rimarginata, e chissà se mai lo sarà. Credo che dovrò conviverci per sempre, e che quindi rimarrà. Il Mondiale è un ricordo molto bello ma a volte anche molto amaro, visto com'è finita". Così Lionel Messi, in un'intervista al sito della Fifa, parla della sconfitta nella finale iridata del Maracanà, vinta dalla Germania, e delle sensazioni che gli ha provocato. A questo proposito, al fuoriclasse del Barcellona viene chiesto di commentare la frase del suo ct nell'Argentina, Jorge Sampaoli, secondo il quale "il calcio deve un Mondiale a Messi". "Ho sentito ciò che ha detto Sampaoli - ammette la Pulce -, anche perché la stessa fra se l'ha detta a me. E magari il calcio mi pagasse questo debito".

19:45Maltempo: ancora vento forte al centro-nord

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Ancora allerta maltempo, in particolare al centro-nord e sull'Emilia Romagna. La presenza di una saccatura di origine atlantica sul mediterraneo centro-occidentale determinerà domani il rafforzamento dei venti nei bassi strati e venerdì precipitazioni diffuse specie sulle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: dalle prime ore di domani venti forti o di burrasca sud-occidentali su Emilia Romagna e Marche, con rinforzi fino a burrasca forte sui crinali. Oltre agli avvisi diramati per oggi, per domani, è stata valutata allerta arancione sul settore nord-orientale dell'Emilia Romagna e allerta gialla sul Veneto nord-occidentale, sul resto dell'Emilia Romagna, sulla Toscana settentrionale, sull'Umbria meridionale, sui bacini Liri-Aniene e sull'Appennino di Rieti nel Lazio.

19:36Funerale Riboldi: vescovo Acerra,è stato profeta di speranza

(ANSA) - ACERRA (NAPOLI), 13 DIC - "Il nostro don Antonio è stato un profeta, ha dato speranza al suo popolo, ha insegnato ai 'senzatutto' ad alzare la testa grazie al Vangelo e alla denuncia profetica". Così il vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, durante l'omelia funebre per il suo predecessore Antonio Riboldi, vescovo emerito della città morto a Stresa nei giorni scorsi, che sarà tumulato nella cattedrale cittadina come da suo desiderio. Di Donna ha ricordato l'impegno di Don Riboldi per i terremotati della valle del Belice, e quello anticamorra ad Acerra. "Fino all'arrivo di Don Riboldi di camorra si parlava sottovoce - ha aggiunto il presule - lui si è esposto, l'ha fatto con la camorra, con le Br insieme al cardinale Martini, l'ha fatto per l'ambiente quando la camorra iniziava ad interrare ad Acerra i rifiuti tossici e forse questo è stato il suo più grande rammarico, perché non ha capito in tempo cosa stava succedendo".

19:31PyeongChang 2018: Malagò, se in doppia cifra facciamo molto

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Obiettivi per PyeongChang? Se andiamo in doppia cifra facciamo molto, poi bisogna capire la qualità del metallo che è sempre legata a tante variabili". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che in vista dei prossimi giochi invernali di PyeongChang 2018 alza l'asticella rispetto alle edizioni precedenti. "A Torino avevamo il vantaggio di giocare in casa e non fa testo - spiega il capo dello sport italiano a margine della festa di fine anno delle Fiamme Gialle al Salone d'Onore del Foro Italico -, a Vancouver abbiamo vinto cinque medaglie, a Sochi ne abbiamo vinte otto e negli ultimi giorni ne abbiamo rimediata un'altra per strada per la squalifica dell'atleta russo. Se a PyeongChang arriviamo in doppia cifra facciamo molto".

19:07Calcio: Atalanta, 4-1 in amichevole al Renate

(ANSA) - BERGAMO, 13 DIC - L'Atalanta ha vinto 4-1 l'amichevole d'allenamento contro il Renate (girone B della serie C) degli ex Oscar Magoni (direttore sportivo), Giuseppe Ungaro e Antonio Palma (infortunato il secondo prestito, Gabriel Lunetta). A segno, tutti nel primo tempo, Vido (1') su filtrante di Haas, Cornelius (5') di testa su traversone di Gosens, lo svizzero in spaccata (29') dopo il palo di Kurtic, Guido Gomez in diagonale per gli ospiti (38') e Orsolini (43') su rigore procurato dal tedesco. In campo anche i Primavera Guth, Del Prato, Kulusevski e Barrow; il tecnico Gian Piero Gasperini ha risparmiato tutti i titolari di ieri a Genova provando il 4-2-3-1.