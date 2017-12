Ultima ora

11:44Mafia: perquisizioni a fiancheggiatori Messina Denaro

(ANSA) - PALERMO, 14 DIC - Duecento agenti della Squadra Mobile di Palermo e dello Sco stanno effettuando decine di perquisizioni nella zona di Castelvetrano, in provincia di Trapani, paese del boss latitante Matteo Messina Denaro. Il blitz è coordinato dalla dda di Palermo. Le perquisizioni sono in corso nelle abitazioni di una trentina di fiancheggiatori del capomafia, tutti indagati per favoreggiamento.

11:43Fondi E-R: ex capogruppo Pd condannato a 4 anni e 4 mesi

(ANSA) - BOLOGNA, 14 DIC - L'ex capogruppo Pd in assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna, Marco Monari, è stato condannato per peculato a 4 anni e 4 mesi e all'interdizione perpetua dei pubblici uffici per le spese messe a rimborso tra il 2010 e il 2011. Tutti assolti gli altri 12 consiglieri regionali Pd accusati. La pm Morena Plazzia aveva chiesto l'assoluzione per sette ex consiglieri e condanne per gli altri a pene tra due anni e sei mesi e un anno e tre mesi per gli altri sei. (ANSA).

11:40Calcio: U.17,non basta Vergani, azzurrini ko 2-1 con Francia

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Non basta il gol di Edoardo Vergani alla Nazionale Under 17, battuta 2-1 dalla Francia nell'amichevole disputata sul campo del Centro Tecnico Nazionale di Clairefontaine. Decisivi i primi e gli ultimi secondi di gioco, con i padroni di casa in vantaggio al 1' con una spettacolare rovesciata di Mohamed Lamine Diab e, dopo il pareggio firmato su punizione dall'attaccante dell'Inter a metà ripresa, di nuovo avanti sui titoli di coda grazie al gol realizzato dal difensore William Saliba. "Sono contento per la prestazione e per la reazione dei ragazzi - dichiara il tecnico Carmine Nunziata - sono stati bravi a non demoralizzarsi dopo il gol subito in avvio e, a parte i primi dieci minuti della partita, siamo sempre riusciti a giocare il nostro calcio". Gli azzurrini inizieranno il nuovo anno il 17 gennaio allo 'Juventus Training Center' di Vinovo contro i pari età della Spagna per un'altra amichevole di lusso, utile a preparare le gare della Fase Elite dell'Europeo in programma dal 7 al 13 marzo in Olanda

11:38Criminalitá: Dia sequestra beni 1 mln a pregiudicato leccese

(ANSA) - LECCE, 14 DIC - La Direzione investigativa antimafia di Lecce ha sequestrato beni per un valore di circa un milione di euro nella disponibilità di un pregiudicato leccese, Sergio Taurino, di 52 anni, già condannato per associazione per delinquere finalizzata al furto e al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione illegale di armi, anche clandestine. Il sequestro ha riguardato due ville (di cui una di rilevanti dimensioni, intestata ad una persona deceduta), un terreno ed un box, tutti ubicati a Lecce. Il provvedimento è stato emesso dalla prima sezione penale del tribunale di Lecce, su proposta di misura di prevenzione avanzata dal direttore della Dia, al termine di complesse indagini patrimoniali e finanziarie svolte dalla Sezione operativa di Lecce. Dagli accertamenti è emersa la sproporzione tra il patrimonio effettivamente posseduto dall'uomo e dal suo nucleo familiare, riconducibile ad attività illegali, rispetto alle entrate dichiarate.

11:37Tennis: Dubai, Sara Errani punta alle semifinali

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Sara Errani torna in campo nella tarda mattinata italiana per i quarti di finale del ricco ITF da 100mila dollari di montepremi sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: ieri al secondo turno la 30enne romagnola, numero 143 del ranking mondiale, ha sconfitto per 64 76(4), in un'ora e 40 minuti di partita, la bielorussa Vera Lapko, 19 anni, numero 134 Wta e ottava testa di serie del torneo. Oggi l'azzurra si gioca un posto nelle semifinali con la bulgara Viktoriya Tomova, numero 144 Wta: tra le due non ci sono precedenti.

11:30Gerusalemme: Israele chiude oggi i valichi con Gaza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 DIC - Israele ha annunciato la chiusura di oggi dei passaggi di confine di Erez e Kerem Shalom (commerciale) con Gaza. La decisione - che segue il lancio verso Israele di razzi dalla Striscia anche ieri sera - è stata motivata dall'esercito, citato dai media, con la situazione di sicurezza. (ANSAmed)

11:28Corea Sud: chiesti 25 anni carcere per confidente Park

(ANSA) - PECHINO, 14 DIC - La procura ha chiesto una condanna a 25 anni di carcere e una multa di 109 milioni di dollari per Choi Soon-sil, la "sciamana" e confidente di lunga data della ex presidente della Corea del Sud, Park Geun-hye, parte dello scandalo di corruzione che ha spazzato assetti istituzionali ed economici nel Paese fino all'impeachment della prima donna divenuta Capo dello Stato. Choi, 61 anni, è detenuta da novembre 2016 per i 18 capi d'accusa tra cui abuso di potere, coercizione e truffa.