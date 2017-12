Ultima ora

13:50Calcio: nuovo stadio Cagliari, tre progettisti in lizza

(ANSA) - CAGLIARI, 14 DIC - Si è conclusa la prima fase di selezione dei candidati alla progettazione del nuovo stadio del Cagliari: in questi mesi la società rossoblù ha ricevuto 25 proposte - provenienti da studi nazionali e internazionali - per realizzare l'impianto del futuro, che prenderà il posto del vecchio Sant'Elia. Il Cagliari, dopo un'attenta analisi, ha individuato nel rispetto dei tempi preannunciati tre studi di progettazione che dovranno ora proporre il proprio innovativo concept design. I tre gruppi che parteciperanno alla seconda fase di selezione sono: J+S con One Works, Sportium e Tractebel.Si apre ora una seconda fase nella quale ai progettisti selezionati verrà chiesto di presentare - entro il 12 febbraio 2018 - una proposta di concept dello stadio, coerente con le linee guida stabilite dal club. Nel corso delle settimane successive, sulla base dell'analisi dei progetti presentati, verrà assegnato l'incarico definitivo.

13:37Scomparsa nell’Aretino: in appello chiesta conferma condanna

(ANSA) - FIRENZE, 14 DIC - Confermare la condanna a 27 anni di reclusione, emessa il 24 ottobre 2016 dalla Corte di Assise di Arezzo, nei confronti di padre Gratien Alabi, imputato nel processo di appello in corso a Firenze per la morte di Guerrina Piscaglia, la 50enne scomparsa il primo maggio 2014, di cui non è mai stato ritrovato il corpo. È quanto chiesto in aula dalla sostituta pg Luciana Piras nel corso del processo apertosi stamani a Firenze. Padre Gratien, presente in aula, questa mattina ha raggiunto il Palazzo di Giustizia in taxi, in compagnia del suo legale Riziero Angeletti. Ad incastrare padre Gratien, in primo grado, furono un sms spedito dal cellulare di Guerrina, mai ritrovato, l'invenzione, a parere del pm che ha sostenuto l'accusa in Corte d'Assise di Arezzo Marco Dioni, di un fantomatico personaggio, 'zio Francesco' e un comportamento giudicato reticente e inaffidabile dall'accusa.(ANSA).

13:22Consip: Sessa non risponde a gip,eccepito difetto procedura

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Si è avvalso della facoltà di non rispondere al gip, eccependo un difetto di procedura, il colonnello Alessandro Sessa, ex vicecomandante del Noe, sospeso dalle funzioni nei giorni scorsi nell'ambito dell'inchiesta Consip. Il difensore di Sessa, Nicola Capozzoli, ha motivato il rifiuto del suo assistito, indagato per depistaggio dalla procura di Roma, a essere interrogato sostenendo che tale atto doveva precedere l'emissione del provvedimento con il quale è stata disposta la sua interdizione dalle funzioni di carabiniere. Mentre l'interrogatorio di garanzia di Gian Paolo Scafarto, sospeso dalle funzioni insieme con il collega Alessandro Sessa nel quadro degli accertamenti su Consip, è stato rinviato a martedì prossimo, 19 dicembre, per motivi di salute dell'ufficiale dell'Arma.

13:21Expo: verso riunione filoni inchiesta Milano su Sala e altri

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Potrebbero essere riuniti i due filoni dell'inchiesta con al centro l'appalto della Piastra dei Servizi di Expo, ossia quello in udienza preliminare a carico di sette imputati, tra cui l'ex manager di Expo Angelo Paris e l'ex dg di Ilspa Antonio Rognoni, e quello con la nuova accusa contestata al sindaco di Milano Giuseppe Sala di concorso in abuso d'ufficio proprio con l'ex manager Paris su una parte del capitolo del 'verde' della maxi gara d'appalto. In prospettiva ci potrebbe essere anche una riunione dei due filoni con il processo immediato per falso che si aprirà per Sala il 20 febbraio. E' l'effetto del rinvio al 2 febbraio dell'udienza preliminare deciso dal gup Giovanna Campanile dopo che i sostituti pg Vincenzio Calia e Massimo Gaballo hanno presentato una richiesta di differimento dell'udienza. Il rinvio si è reso necessario anche perché il legale di Paris, l'avvocato Luca Troyer, ha sollevato un difetto di notifica e quindi per Paris dovrà essere rifatto l'atto di chiusura indagini.

13:02Appello accademici contro manifestazione CasaPound

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - Appello di un gruppo di accademici e studiosi contro la manifestazione di CasaPound prevista sabato a Perugia, a Ponte San Giovanni. Con esso i firmatari, tra i quali l'ex membro laico del Csm Mauro Volpi, intendono "denunciare i valori portati avanti dal movimento". "La crisi sociale che precipita sempre più in basso, frutto di un capitalismo neo-liberista che accresce le diseguaglianze, togliendo speranza e futuro ai giovani - si legge nel documento -, schiacciati dai fantasmi della disoccupazione e della distruzione del welfare, produce il ritorno di valori come razzismo, xenofobia, mixofobia, omofobia, maschilismo". Accademici e studiosi prospettano anche il rischio che risorga "ciò che non si può chiamare che in un modo: il fascismo". "Per questo è necessario che la città di Capitini, la Perugia multietnica e democratica, e la regione di San Francesco - concludono - dicano un secco no a questo ritorno al passato, riaffermando i valori della Costituzione antifascista". (ANSA).

13:01Tabaccaio assolto per uccisione ladro, ‘farò il contadino’

(ANSA) - VENEZIA, 14 DIC - Assolto in via definitiva per aver ucciso un ladro, Franco Birolo, 52 anni, il tabaccaio di Civè di Corezzola che freddò un cittadino moldavo di 22 anni durante un tentativo di furto, vende la sua attività e va a fare il contadino. Lo shock per quanto accaduto non lo ha mai lasciato: "ho sempre paura, lasci la casa incustodita e pensi che possano violarla in ogni momento. Se ho cento euro in casa, prima di uscire me li metto in tasca. Non è detto che ora sia immune da tutto questo, può succedere ancora". Birolo ammette che nulla, nonostante la giustizia gli abbia dato ragione, è più come prima e che ha paura che quella notte torni di nuovo. Anche se andrà a lavorare la terra, non pensa comunque di abbandonare l'arma che ha utilizzato per difendersi.

12:59Vitalizi: M5s, istanza calendarizzazione urgente

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Il MoVimento 5 Stelle ha depositato una istanza, ai sensi dell'art 55 comma 7 del Regolamento del Senato, mediante la quale ha chiesto in via d'urgenza di inserire nel calendario dei lavori d'Aula l'abolizione dei vitalizi e dei privilegi dei politici. La richiesta dovrebbe essere votata oggi in Aula del Senato. E' l'ultima occasione per per ripristinare giustizia, equità e dignità e il nostro regalo di Natale per gli Italiani. Sempre che qualcuno non abbia il coraggio di portarlo via da sotto l'albero". Lo comunica, in una nota, Giovanni Endrizzi, capogruppo del M5s Senato.