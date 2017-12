Ultima ora

14:08Calcio: Serie B, Palermo-Ternana a Martinelli

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Questi gli arbitri designati per le partite della 19/a giornata di Serie B in programma sabato 16 dicembre alle ore 15. Avellino-Ascoli: Chiffi; Brescia-Cittadella (domenica 17 ore 15): Ros; Carpi-Frosinone: Abbattista; Cremonese-Empoli: Pezzuto; Entella-Salernitana: Piscopo; Foggia-Venezia (venerdì 15 ore 20.30): Marinelli; Palermo-Ternana: Martinelli; Parma-Cesena: Di Martino; Perugia-Bari: Di Paolo; Pescara-Novara domenica 17 ore 17.30): Illuzzi; Pro Vercelli-Spezia: Minelli.

14:04Stalking e abuso sessuale su figlia, arrestato 48enne

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 14 DIC - Su ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Foggia, agenti della polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 48 anni accusato di violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni della figlia, 'colpevole' di essere in fase di separazione dal marito e di aver intrapreso una nuova relazione sentimentale. La violenza sarebbe stata compiuta in presenza della figlia di soli sette anni della vittima.

14:03Maltempo: torna allerta giallo nel Levante Ligure

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - Ancora un allerta per il maltempo nel Levante Ligure. La Protezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo previsionali. L'allerta è 'giallo' per piogge diffuse sui bacini grandi dalle 4 alla mezzanotte di domani, venerdì. Criticità verde sulle altre zone . Da alcune ore sono riprese le precipitazioni sulle zone del Levante ligure e in particolare dello spezzino coinvolte nell'evento dei giorni scorsi. Si tratta di piogge diffuse che interessano una zona con terreni già saturi. Inoltre il deflusso dei corsi d'acqua principali, pur in diminuzione, resta ancora su valori superiori a quelli base. I fenomeni interesseranno con maggiore probabilità lo spezzino e la zona del fiume Magra. Saranno possibili innalzamenti del livello idrometrico nei bacini grandi. Previste nuovamente mareggiate intense più persistenti lungo le coste del Centro e del Levante. Il vento sarà meridionale con raffiche di burrasca fino a 100 km/h sul Ponente e sul Levante.

14:03007, no evidenze ingerenze straniere su voto italiano

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - C'è un "attento monitoraggio" da parte dell'intelligence sul rischio di ingerenze straniere sulle consultazioni elettorali italiane. E, finora, non ci sono evidenze che quanto denunciato dall'ex vicepresidente Usa Joe Biden a proposito di interferenze russe nella campagna per il referendum sulla riforma costituzionale, si sia verificato. Lo hanno riferito - si apprende - i direttori di Aisi e Aise, Mario Parente e Alberto Manenti, ascoltati rispettivamente ieri e oggi dal Copasir.

14:01Sci: Cdm, cancellata prova discesa Val d’Isere

(ANSA) - VAL D'ISERE (FRANCIA), 14 DIC - Una nevicata troppo forte con raffiche di vento altrettanto forti hanno portato stamani alla cancellazione della prima prova cronometrata della discesa di cdm donne della Val d'Isere. Anche le previsioni meteo non sono buone per i prossimi giorni ed il programma di gare è stato così rivoluzionato. In Francia erano previsti una discesa ed un superG per sabato e domenica. Gli organizzatori hanno fissato per sabato, visto che neppure domani dovrebbe esserci possibilità di fare una prova cronometrata, un supergigante che dovrebbe recuperare quello non disputato una settimana fa a St. Moritz. Domenica ci dovrebbe essere il supergigante originale mentre la giornata di lunedì prossimo potrebbe essere utilizzata come recupero.

14:00Sport: Us Acli e Repubblica di Moldova per crescere insieme

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - L'Us Acli e la Moldova per crescere insieme. Sono state gettate le basi per un importante protocollo d'intesa con l'ambasciata di Moldova in Italia, che consentirà alla Repubblica di Moldova di avvalersi della collaborazione dell'Us Acli come collante di integrazione, non solo sportiva, per i circa 400 mila cittadini moldavi in Italia e, viceversa, approntare un programma di formazione in terra moldava. Il tutto a seguito della visita di una delegazione dell'Us Acli capitanata dal presidente Damiano Lembo, all'ambasciatrice moldava in Italia Stela Stingaci. L'obiettivo dell'accordo è quello di creare un collegamento con lo sport, per cui la possibilità di organizzare tornei di calcio e altri sport, oltre che fornire conoscenza per la formazione di tecnici e dirigenti. Si tratta del primo di una serie di accordi che l'Us Acli intende stilare con altri Paesi.

13:59Iraq: 38 giustiziati per ‘atti di terrorismo’

(ANSA) - BAGHDAD, 14 DIC - Trentotto persone condannate per "crimini di natura terroristica" sono state giustiziate in Iraq, secondo quanto rende noto oggi il ministero della Giustizia di Baghdad. Le esecuzioni fanno seguito ad altre 42 avvenute il 25 settembre, tutte nel carcere di Nassiriya, nel sud del Paese. In giugno si erano avute altre 14 impiccagioni.