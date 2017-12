Ultima ora

14:18Clochard ha freddo, si rifugia in box, inquilini lo cacciano

(ANSA) - BIELLA, 14 DIC - Aveva affittato un garage condominiale per ripararsi dal freddo, ma quando gli inquilini lo hanno scoperto hanno chiamato i Carabinieri. E' la storia di un clochard quarantenne, senza fissa dimora, del Biellese. Per avere un riparo, soprattutto nella notte, con l'arrivo di neve e gelo, aveva deciso di prendere in affitto un box dicendo che gli serviva come deposito per attrezzi. I residenti del condominio, venuti a conoscenza che l'uso era differente da quello dichiarato, non hanno gradito la sua presenza e hanno chiamato le forze dell'ordine per allontanarlo.(ANSA).

14:17Giustizia:pm Trani indagato a Lecce, vicenda in Cassazione

(ANSA) - BARI, 14 DIC - La Corte di Cassazione si occuperà domani della richiesta della Procura di Lecce di interdire dalle funzioni di pubblico ministero il pm di Trani Michele Ruggiero, 52 anni, richiesta già respinta dal gip del tribunale di Lecce e dai giudici del Riesame. Ruggiero, in procinto di trasferirsi alla Procura di Bari e candidato a consulente della commissione parlamentare sulle banche, è accusato, tra l'altro, di aver cercato di costringere il testimone di un'inchiesta ad ammettere di essere al corrente del pagamento di tangenti al comandante della polizia municipale di Trani nella fornitura di photored. Il magistrato, secondo quanto riferisce il quotidiano, è indagato insieme a un collega, Alessandro Pesce, 44 anni, per le ipotesi di reato di violenza e minaccia per costringere a commettere reato, violenza privata, abuso di ufficio e tentato falso.

14:16Doping: Putin, pressioni e intimidazioni su Cio e Wada

(ANSA) - MOSCA, 14 DIC - "Noi rispettiamo le organizzazioni sportive internazionali, come la Wada e il Cio, e al loro interno abbiamo molti amici. Ma noi sappiamo che su di loro vengono fatte pressioni, vere e proprie intimidazioni". Così il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza stampa di fine anno in cui ha notato che "anche se sono costretti a fare qualcosa dovrebbero arrivare alle conclusioni basandosi su qualcosa di oggettivo". Putin si è poi domandato "quando sono comparsi i graffi" sui campioni incriminati, secondo le accuse manipolati dai russi. "Nominare Grigory Rodchenkov a capo della Rusada è stato "un errore, non c'è nulla da dire. E io so chi l'ha commesso" ha poi aggiunto il presidente russo.

14:08Calcio: Serie B, Palermo-Ternana a Martinelli

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Questi gli arbitri designati per le partite della 19/a giornata di Serie B in programma sabato 16 dicembre alle ore 15. Avellino-Ascoli: Chiffi; Brescia-Cittadella (domenica 17 ore 15): Ros; Carpi-Frosinone: Abbattista; Cremonese-Empoli: Pezzuto; Entella-Salernitana: Piscopo; Foggia-Venezia (venerdì 15 ore 20.30): Marinelli; Palermo-Ternana: Martinelli; Parma-Cesena: Di Martino; Perugia-Bari: Di Paolo; Pescara-Novara domenica 17 ore 17.30): Illuzzi; Pro Vercelli-Spezia: Minelli.

14:04Stalking e abuso sessuale su figlia, arrestato 48enne

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 14 DIC - Su ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Foggia, agenti della polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 48 anni accusato di violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni della figlia, 'colpevole' di essere in fase di separazione dal marito e di aver intrapreso una nuova relazione sentimentale. La violenza sarebbe stata compiuta in presenza della figlia di soli sette anni della vittima.

14:03Maltempo: torna allerta giallo nel Levante Ligure

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - Ancora un allerta per il maltempo nel Levante Ligure. La Protezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo previsionali. L'allerta è 'giallo' per piogge diffuse sui bacini grandi dalle 4 alla mezzanotte di domani, venerdì. Criticità verde sulle altre zone . Da alcune ore sono riprese le precipitazioni sulle zone del Levante ligure e in particolare dello spezzino coinvolte nell'evento dei giorni scorsi. Si tratta di piogge diffuse che interessano una zona con terreni già saturi. Inoltre il deflusso dei corsi d'acqua principali, pur in diminuzione, resta ancora su valori superiori a quelli base. I fenomeni interesseranno con maggiore probabilità lo spezzino e la zona del fiume Magra. Saranno possibili innalzamenti del livello idrometrico nei bacini grandi. Previste nuovamente mareggiate intense più persistenti lungo le coste del Centro e del Levante. Il vento sarà meridionale con raffiche di burrasca fino a 100 km/h sul Ponente e sul Levante.

14:03007, no evidenze ingerenze straniere su voto italiano

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - C'è un "attento monitoraggio" da parte dell'intelligence sul rischio di ingerenze straniere sulle consultazioni elettorali italiane. E, finora, non ci sono evidenze che quanto denunciato dall'ex vicepresidente Usa Joe Biden a proposito di interferenze russe nella campagna per il referendum sulla riforma costituzionale, si sia verificato. Lo hanno riferito - si apprende - i direttori di Aisi e Aise, Mario Parente e Alberto Manenti, ascoltati rispettivamente ieri e oggi dal Copasir.