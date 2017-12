Ultima ora

14:43Expo: Pg, da Sala danno di particolare gravità

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, avrebbe causato, assieme all'ex manager Angelo Paris, un "danno di particolare gravità" alla società che gestiva l'Esposizione con l'affidamento diretto alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi per l'evento, parte del capitolo 'verde' dell'appalto per la Piastra dei Servizi. Lo scrive la Procura generale nell'atto di chiusura indagini per abuso d'ufficio notificato ieri. Secondo l'accusa, mancava anche il "requisito dell'urgenza" per l'affidamento senza gara.

14:42Biotestamento: Gentiloni, passo avanti dignità persona

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Biotestamento, dal Senato via libera a una scelta di civiltà. Un passo avanti per la dignità della persona". Così il premier Paolo Gentiloni commenta su twitter il via libera del Senato al biotestamento.

14:31C.sinistra: ecco “Insieme”, lista Psi-Verdi-Prodiani

(ANSA) - ROMA, 14 DIC -"Insieme": è questo il nome con cui scendono in campo, a fianco del Pd, Psi, Verdi e Area Civica, i prodiani. Sul simbolo, oltre alla scritta "Italia Europa", compaiono, su uno sfondo bianco, i simboli dei Verdi, del Psi e il bollo arancione di Aera Civica e figura, al centro, un ramoscello d'Ulivo. "E' un ricordo che non è nostalgia ma impegno", spiega il prodiano Giulio Santagata presentando una lista che, rimarca, "non vuole essere testimonianza ma contribuire alla linea programmatica del centrosinistra".

14:26Biotestamento: Boldrini, atto responsabilità Parlamento

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "L'approvazione definitiva della legge sul #biotestamento è un importante e positivo atto di responsabilità del #Parlamento. D'ora in poi i malati, le loro famiglie, gli operatori sanitari saranno meno soli in situazioni drammatiche". Lo afferma la presidente della Camera Laura Boldrini in un tweet.

14:18Clochard ha freddo, si rifugia in box, inquilini lo cacciano

(ANSA) - BIELLA, 14 DIC - Aveva affittato un garage condominiale per ripararsi dal freddo, ma quando gli inquilini lo hanno scoperto hanno chiamato i Carabinieri. E' la storia di un clochard quarantenne, senza fissa dimora, del Biellese. Per avere un riparo, soprattutto nella notte, con l'arrivo di neve e gelo, aveva deciso di prendere in affitto un box dicendo che gli serviva come deposito per attrezzi. I residenti del condominio, venuti a conoscenza che l'uso era differente da quello dichiarato, non hanno gradito la sua presenza e hanno chiamato le forze dell'ordine per allontanarlo.(ANSA).

14:17Giustizia:pm Trani indagato a Lecce, vicenda in Cassazione

(ANSA) - BARI, 14 DIC - La Corte di Cassazione si occuperà domani della richiesta della Procura di Lecce di interdire dalle funzioni di pubblico ministero il pm di Trani Michele Ruggiero, 52 anni, richiesta già respinta dal gip del tribunale di Lecce e dai giudici del Riesame. Ruggiero, in procinto di trasferirsi alla Procura di Bari e candidato a consulente della commissione parlamentare sulle banche, è accusato, tra l'altro, di aver cercato di costringere il testimone di un'inchiesta ad ammettere di essere al corrente del pagamento di tangenti al comandante della polizia municipale di Trani nella fornitura di photored. Il magistrato, secondo quanto riferisce il quotidiano, è indagato insieme a un collega, Alessandro Pesce, 44 anni, per le ipotesi di reato di violenza e minaccia per costringere a commettere reato, violenza privata, abuso di ufficio e tentato falso.

14:16Doping: Putin, pressioni e intimidazioni su Cio e Wada

(ANSA) - MOSCA, 14 DIC - "Noi rispettiamo le organizzazioni sportive internazionali, come la Wada e il Cio, e al loro interno abbiamo molti amici. Ma noi sappiamo che su di loro vengono fatte pressioni, vere e proprie intimidazioni". Così il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza stampa di fine anno in cui ha notato che "anche se sono costretti a fare qualcosa dovrebbero arrivare alle conclusioni basandosi su qualcosa di oggettivo". Putin si è poi domandato "quando sono comparsi i graffi" sui campioni incriminati, secondo le accuse manipolati dai russi. "Nominare Grigory Rodchenkov a capo della Rusada è stato "un errore, non c'è nulla da dire. E io so chi l'ha commesso" ha poi aggiunto il presidente russo.