18:17Calcio: Diawara, il Napoli supererà questo calo

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - "Sabato ci aspetta una partita molto importante, vogliamo fare di tutto per vincerla. Il calo delle ultime partite ci può stare, succede a ogni squadra, lavoreremo per superarlo". Lo ha detto Amadou Diawara intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del Napoli. Il centrocampista guineano non considera un problema aver perso la testa della classifica a vantaggio dell'Inter: "La classifica ora non conta, vale vincere il campionato a maggio e stiamo lavorando duro. Ora sarebbe fondamentale vincere a Torino, abbiamo una settimana per prepararla ed è importante".

18:14Calcio: Bindi, non è immune da mafie

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Il calcio, come ogni corpo, non è abbastanza sano da ritenersi immune dalle mafie, è un mondo ricco di soldi e di possibilità di creare consenso". Così la presidente dell'antimafia Rosy Bindi rispondendo ai giornalisti. "Per molti anni il fenomeno è stato sottovalutato", ha aggiunto il presidente del comitato mafia e sport Marco Di Lello.

18:14Maltempo: avviso criticità, nuove nevicate in arrivo in Vda

(ANSA) - AOSTA, 14 DIC - A causa dell'intensificarsi della perturbazione il Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta ha emesso un nuovo avviso di criticità meteorologica. "Una graduale intensificazione delle precipitazioni apporterà nevicate in serata, anche abbondanti sulla zona nord-occidentale (localmente superiori a 50 centimetri intorno ai mille metri) e più deboli altrove, dove la quota neve risulterà aumentare temporaneamente in media montagna fino a 1.200/1.400 metri, per poi diminuire nella notte fino a circa 600 metri a fine episodio". Il pericolo valanghe è 'forte' (indice 4 su una scala di 5 punti) nelle zone lungo la dorsale di confine con Francia e Svizzera (Valgrisenche, La Thuile, Monte Bianco, valli del Gran San Bernardo, di Ollomont e Valpelline), ma anche in val di Rhemes e in Valsavarenche. Nel resto della regione il pericolo è tra 'marcato' e 'moderato'. (ANSA).

18:07May, delusa da voto ai Comuni, ma avanti verso Brexit

(ANSA) - LONDRA, 14 DIC - Theresa May é "delusa" per la sconfitta subita ieri dal suo governo alla Camera dei Comuni sull'emendamento votato dalle opposizioni e da un pugno di deputati Tory ribelli per attribuire al Parlamento di Westminster l'ultima parola sul risultato dei negoziati sul divorzio dall'Ue. Lo dice citata dai media britannici all'arrivo a Bruxelles per il vertice di oggi, aggiungendo tuttavia che l'esecutivo resta impegnato "sulla strada dell'attuazione della Brexit".

18:04Calcio: Curva Milan, Donnarumma si esponga e lasci Raiola

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - "Siamo stufi di questa situazione. Donnarumma dice di amare il Milan e che è attaccato al Milan, ha fatto dei gesti anche l'anno scorso a Torino ma ora noi vogliamo chiarezza: deve prendere delle decisioni nette". Dopo averlo contestato ieri a San Siro, gli ultrà rossoneri della Curva Sud, come spiega uno dei leader, Giancarlo Capelli, chiedono al portiere di esporsi nel caos nato attorno al rinnovo del contratto. "Donnarumma in questi mesi non si è mai esposto e si è appoggiato al suo procuratore. Ora in questi giorni sono uscite cose che non fanno bene a nessuno e chi le subisce è la squadra ma anche noi tifosi di conseguenza. Ieri c'era la famiglia allo stadio che so che è contraria a Raiola", ha detto a SportMediaset Capelli, secondo cui Donnarumma dovrebbe prendere le distanze dal suo agente Siamo d'accordo con quello che ha dichiarato la società. Ora - ha concluso l'ultrà, fra i leader della Curva Sud - è Donnarumma che deve prendere la sua decisione. Però ora basta chiacchiere, servono i fatti".

18:04Sorelle uccise in casa: omicida tornato su luogo delitto

(ANSA) - RAMACCA (CATANIA), 14 DIC - Come nel più classico dei libri 'gialli' l'assassino è tornato sul luogo del delitto. Gianluca Modica, 30 anni, dopo avere ucciso nella prima mattinata di ieri le sorelle Lucia e Filippa Mogavero, di 70 e 79 anni, sgozzandole nella loro casa di Ramacca, nel pomeriggio era in piazza Margherita, davanti la casa delle due donne, mischiato tra i curiosi. Lo hanno ripreso alcuni sistemi di videosorveglianza che lo inquadrano mentre fuma. Probabilmente, spiegano i carabinieri, essendo un frequentatore abituale della piazza, in passato oggetto di un'operazione antidroga, ha preferito che non si notasse la sua assenza. (ANSA).

18:00Tennis: Itf Dubai, Errani in semifinale

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Vittoria di carattere per Sara Errani nei quarti di finale del torneo Itf di Dubai (100 mila dollari di montepremi, cemento) negli Emirati Arabi Uniti: ha battuto in rimonta per 2-6 7-5 7-5 la bulgara Viktoriya Tomova. La romagnola è riuscita a recuperare un match che si era complicato: sotto un set e 5-2 nel secondo, l'azzurra ha infilato un parziale di 6 giochi consecutivi che le ha permesso di pareggiare ilc onto dei set e di partire in vantaggio nella frazione decisiva. Proprio nel 3/o set Sara, avanti 4-2, si è fatta riagguantare sul 4 pari: nel nono game ha annullato 3 break-point alla sua avversaria ed altrettanto ha fatto nell'undicesimo, ma finalmente nel 12/o gioco ha chiuso la sfida al secondo match-point strappando ancora il servizio alla bulgara. Domani in semifinale Sara affronterà la svizzera Belinda Bencic, quinta testa di serie. La 20enne di Flawil è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei confronti diretti ma la romagnola ha vinto l'ultima sfida, disputata quest'anno al primo turno di Miami.