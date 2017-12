Ultima ora

13:23Mose: dieci indagati per ‘cresta’ su cassoni Chioggia

(ANSA) - VENEZIA, 15 DIC - Dieci persone sono state indagate dal pm veneziano Stefano Ancillotto per la presunta 'cresta' sui cassoni del Mose a Chioggia. Secondo l'accusa sarebbero state emesse fatture per operazioni solo parzialmente esistenti, per un totale di 4 milioni di euro. Le imprese che hanno realizzato i cassoni del Mose, gli enormi manufatti in calcestruzzo ancorati in fondo alla bocca di porto, avrebbero gonfiato i costi di ciascun cassone da 7,6 a 8,1 milioni di euro.

13:21In Puglia una fiera dedicata al caro estinto

(ANSA) - BARI, 15 DIC - E' prevista, tra le simulazioni, anche una gara di saldatura della bara in zinco, vestizione della salma e una prova di tanatoestetica nell'ambito della fiera del caro estinto che si apre oggi a Miggiano, nel Salento, e si chiude domani sera. Vi partecipano circa 50 espositori ed è il primo appuntamento del genere in Puglia. La notizia è pubblicata oggi sul Nuovo Quotidiano di Lecce. Nel quartiere fieristico trovano posto tutte le imprese che operano nel settore dell'arte funeraria, cimiteriale e floreale. L'iniziativa si chiama 'Fia Expo Puglia', Funerary International Association. Nell'ambito della due giorni ci sarà anche una gara di saldatura della cassa di zinco. Per il più bravo è previsto un premio a sorpresa. Altra prova, la vestizione della salma e la terza dimostrazione riguarda la tanatoestetica: un servizio che interessa la maggior parte delle volte chi perde la vita per incidenti stradali e c'è quindi la necessità di ricomporre il corpo.(ANSA).

13:20Turismo: si chiude Anno dei Borghi, flussi +12,5% in estate

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Si chiude un anno importante per il turismo e la cultura italiana. Il 2017 è stato infatti l'Anno dei borghi ma anche quello della definitiva approvazione del piano strategico del turismo. Abbiamo dimostrato che l'Italia non è solo mare e non solo grandi città d'arte. Il nostro è un Paese costituito per il 60% da piccoli Comuni che conservano tradizione, storia, piccoli e grandi beni culturali su cui si può e si deve costruire un bellissimo racconto". Lo dice Dorina Bianchi, sottosegretario ai Beni e delle Attività Culturali e Turismo, all'evento 'Borghi, mille destinazioni' che chiude appunto l'anno ad essi dedicato e che ha visto un forte interesse dei visitatori con un +12,5% di flussi nella scorsa estate. "Chiuderemo questa giornata - aggiunge la Bianchi - con la firma di un importante protocollo d'intesa tra il ministro Dario Franceschini, la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli e l'Anci per portare i ragazzi delle nostre scuole a visitare i nostri bellissimi borghi".

13:18Basket: Brescia, ingaggiato Ortner

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - La Germani Basket Brescia, capolista della Serie A, ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'acquisto di Benjamin Ortner, 34enne centro austriaco proveniente dalla Sidigas Avellino, club nel quale ha trascorso gli ultimi due mesi. Per Ortner quella della Leonessa Brescia sarà l'ottava maglia indossata nel campionato italiano, nel quale il centro gioca quasi ininterrottamente dal 2005. Nel palmares di Ortner due scudetti (il primo con Siena nel 2013, il secondo conquistato la scorsa estate con la Reyer Venezia), 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa italiana, entrambe conquistate nel 2013 con la maglia della Mens Sana. Il contratto che legherà Benjamin Ortner al Basket Brescia Leonessa avrà durata fino al 30 giugno prossimo.

13:18Arrestato in Spagna ‘Igor’, altri tre morti in sparatoria

(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - Norbert Feher alias Igor Vaclavic, conosciuto come 'Igor il russo' e responsabile di due omicidi commessi in Emilia-Romagna lo scorso aprile, è stato arrestato in Spagna. L'arresto è avvenuto durante una sparatoria nella zona di El Ventorillo, nella quale sono morte tre persone, tra cui due uomini della guardia civil. Il latitante serbo è accusato degli assassinii del barista Davide Fabbri di Budrio (Bologna) e della guardia ecologica volontaria Valerio Verri di Portomaggiore (Ferrara), l'1 e l'8 aprile. E' stato trovato tra le città di Terruel in Andorra e Albalete del Arzobispo. La Procura della Repubblica di Bologna, coordinando i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Bologna e Ferrara, aveva da tempo un'attività di indagine con rogatorie in Spagna.

13:16Assenteismo: indagati quattro dipendenti Policlinico Bari

(ANSA)-BARI, 15 DIC - La Procura di Bari ha chiuso le indagini preliminari nei confronti di quattro persone, dipendenti del Policlinico di Bari, accusate di concorso in truffa aggravata e false attestazioni.La Guardia di Finanza ha accertato che nelle ultime settimane del 2014 uno di loro, con la complicità degli altri tre, si sarebbe ripetutamente assentato dal luogo di lavoro per svolgere altrove faccende personali. I finanzieri hanno documentato nell'arco di circa 30 giorni assenze quotidiane di alcune ore. I colleghi strisciavano il suo badge mentre lui si assentava. La vicenda, documentata da intercettazioni telefoniche, è stata scoperta casualmente dagli investigatori che indagavano su un presunto traffico di droga fra Spagna e Italia, nel quale i 4 dipendenti del Policlinico non sono coinvolti.L'inchiesta sulla droga il 7 novembre scorso ha portato all'arresto di 19 persone e al sequestro di beni per circa 5mln di euro. Oggi nei confronti di sei di loro la Gdf ha eseguito ulteriori sequestri preventivi per oltre 2mln di euro

13:16Coniugi uccisi: fermato figlio, era a Ventimiglia

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - E' stato rintracciato dalla polizia a Ventimiglia l'uomo sospettato di aver ucciso gli anziani genitori a Viterbo. Secondo quanto si è appreso, è stato fermato con l'accusa di omicidio. Le ricerche della squadra mobile di Viterbo sono scattate immediatamente dopo il ritrovamento in casa dei corpi, avvolti in sacchi di cellophane. Non si esclude che il movente sia riconducibile alla pensione del padre.