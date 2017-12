Ultima ora

15:24Calcio: Napoli, Insigne convocato per Torino

(ANSA) NAPOLI, 15 DIC - Lorenzo Insigne è stato convocato dal tecnico del Napoli Maurizio Sarri per la trasferta di domani a Torino. L'attaccante già ieri aveva mostrato segni di ripresa dal dolore all'inguine che lo aveva costretto a dare forfait contro Feyenoord e Fiorentina. Insigne oggi si è allenato nuovamente in modo regolare e parte quindi con i compagni per Torino dove domani sarà con ogni probabilità in campo nel tridente con Mertens e Callejon.

15:21A Marsciano no spazi a chi si richiama a fascismo

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 15 DIC - "Non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di patrocinio e di occupazione di suolo pubblico o di utilizzo di spazi di proprietà comunale a organizzazioni e associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano e pratichino forme di discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale": è quanto ha stabilito il Comune di Marsciano. La Giunta ha infatti approvato una delibera in tal senso, ora resa nota dallo stesso ente. L'Esecutivo è intervenuto anche sulle norme relative alle modalità di presentazione delle richieste di patrocinio e delle domande per l'utilizzo di aree e sale pubbliche, richiedendo una specifica dichiarazione con la quale il soggetto che avanza la domanda si impegna al rispetto dei valori democratici della Costituzione e della 12/a disposizione finale, ovvero la norma con la quale si vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

15:19Calcio: De Laurentiis, non mi fanno fare lo stadio

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - "Il Comune non ci permette di investire nello stadio, neanche per riparare quelle cose occorrenti che servono a renderlo funzionale". Così Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di 24Mattino su Radio 24. "La Corte dei Conti - spiega il presidente del Napoli - non ci farebbe mai rimborsare i soldi dal Comune. Ma il Comune non investe, dice che ha aperto un finanziamento con il credito sportivo, ma in realtà di questo finanziamento io ho visto utilizzare ben poco". "Ma pensa poi l'assurdità - prosegue - adesso ci saranno le Universiadi con più di 200 milioni e vogliono investire 4 milioni per rifare la pista di atletica. Ma dico: fatela da un'altra parte". De Laurentiis rilancia poi il suo vecchio progetto, "che loro non hanno nemmeno considerato" ovvero "di portare tutto lo stadio a bordo campo". E sottolinea: "Pensate quale impatto avrebbe avuto".

15:13Calcio: derby Belgrado, croati tra arrestati

(ANSA) - BELGRADO, 15 DIC - Vi sarebbero almeno sei croati tra le 26 persone arrestate finora a Belgrado nell'ambito delle indagini sui gravi incidenti di mercoledì sera allo stadio durante il derby Partizan-Stella Rossa, le squadre arcirivali della capitale serba. Secondo il quotidiano belgradese Blic, tre dei teppisti croati provenienti da Spalato avrebbero ottenuto 10 mila euro per venire a Belgrado e creare incidenti, e a pagarli sarebbe stato un esponente della criminalita' di Belgrado. I sei croati, secondo i media serbi, dovrebbero comparire nelle prossime ore davanti al giudice che decidera' sulla loro detenzione o sull'espulsione verso la Croazia. Una ventina di persone erano rimaste ferite, una in modo grave, negli scontri di mercoledi' sera allo stadio del Partizan, la cui dinamica resta ancora confusa e poco chiara.

15:03Calcio: caso Donnarumma, interviene De Laurentiis

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - "Lui, forse, è rimasto pensando di avere una vita più facile durante il campionato. In realtà, poi, questo è un campionato molto duro, complicato, dove su in alto ci stanno cinque squadre che se la contendono". E' l'opinione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis - ai microfoni di 24 Mattino con Luca Telese - sul caso Donnarumma. "Forse - ha proseguito - a Donnarumma pesa di più dover parare davanti a una porta così, dove gli altri dieci lui magari non li considera in maniera eccezionale, come chimica". E infine torna sul cambio allenatore al Milan: "Questa squadra non ha avuto tempo di plasmarsi. Hanno dovuto cambiare addirittura allenatore, hanno preso un allenatore con una grandissima grinta e con una grandissima personalità".

15:01Turismo: Airbnb, Roma tra le mete più in voga del 2018

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Roma è al sesto posto nella top 10 delle mete di viaggio più in voga del prossimo anno dominata da Tokyo, Parigi e Osaka. Emerge dai Travel Trend 2018 di Airbnb secondo cui cresce l'interesse per gli alloggi non tradizionali come lodge immersi nella natura (+700%), ryokans e cioè gli antichi hotel tradizionali giapponesi (+600%), yurte (+155%) e camper van (133%). Asia, Corea, Cina e Vietnam sono le destinazioni in più rapida crescita. Ecco la top 10 delle città più prenotate dai guest Airbnb per il 2018. 1. Tokyo 6. Roma 2. Parigi 7. Orlando 3. Osaka 8. Miami 4. New York City 9. Sydney 5. Londra 10. Lisbona

14:58Calcio: Wenger, City? ha idee e petrolio

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Le 15 vittorie di fila del Manchester City hanno cancellato uno dei tanti record dell'Arsenal degli 'invincibili' della stagione 2003-2004 e il tecnico di allora, che ancora oggi siede sulla panchina dei Gunners, Arsene Wenger rende merito alla squadra di Guardiola anche se, puntualizza, "Noi a quel tempo avevamo idee, ma non avevamo petrolio e idee, il che li rende ancora più efficienti". In quella stagione 2003-2004, l'Arsenal riuscì a rimanere imbattuta, con 26 vittorie e 12 pareggi, mentre Guardiola ha per il momento 16 vittorie e un pareggio.