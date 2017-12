Ultima ora

16:05Calcio: Coutinho, Liverpool vuole 140 mln

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - La telenovela Coutinho-Barcellona non è finita e, complice l'imminente riapertura della finestra invernale di mercati, l'operazione è di nuovo 'fattibile'. Lo scrivono i media spagnoli secondo cui "la firma di Coutinho a gennaio è possibile, ma il Barça - spiega 'Sport.es' - deve pagare una cifra molto alta: circa 140 milioni, anche se sarebbe disposto a rateizzare la somma. La porta è aperta e ora deve essere il Barcellona a decidere se affrontare la firma più costosa della sua storia o meno. Il club blaugrana non ha mai rotto con il Liverpool dopo il rifiuto dell'estate scorsa, gli agenti di Coutinho hanno tenuto in vita i contatti con il club inglese durante questi mesi e il Bara ha riaperto i negoziati nei giorni scorsi. Hanno comunque gia l'intesa raggiunta col calciatore". In caso di partenza dell'asso brasiliano, il Liverpool avrebbe già individuato l'eventuale sostituto in Lemar del Monaco.

16:00Sci: Cdm, tedesco Ferstl vince superG Val Gardena

(ANSA) - VAL GARDENA (BOLZANO), 15 DIC - Il tedesco Sepp Ferstl - 28 anni e primo podio in carriera - ha vinto a sorpresa il superG di Coppa del Mondo di sci di Val Gardena In 1.35.28. Alle sue spalle gli austriaci Max Franz in 1.53.30 e Matthias Mayer in 1.35.38. Per l'Italia il migliore è stato Peter Fill 8/o in 1.35.80. Decisamente più' indietro, addirittura oltre i primi venti, sono finiti Dominik Paris in 1.37.02 e Christof Innerhofer in 1.37.14. Ancora più indietro Mattia casse in 1.37.55. La gara è stata interrotta a lungo in due riprese per un banco di nebbia. Domani è in programma la classica discesa sulla Saslong nei 50 anni di presenza della Val Gardena in coppa del mondo.

15:47Blitz Gdf in tribunale Tempio Pausania

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 15 DIC - La vendita di una villa in Costa Smeralda tramite un'asta pilotata è all'origine dell'inchiesta condotta dalla Procura di Roma che vede coinvolti un giudice e alcuni magistrati del Tribunale e della Procura di Tempio Pausania. Il gip di Roma Giulia Proto ha disposto l'interdizione dai pubblici uffici di un anno per il giudice Alessandro Di Giacomo e per un ingegnere, Ermanno Giua, autore di una consulenza tecnica. Questa mattina la Guardia di Finanza e gli uomini della polizia di Olbia hanno eseguito accertamenti all'interno del Tribunale gallurese per raccogliere documentazione relativa all'acquisto di una villa a Baia Sardinia. L'immobile, appartenuto alla società Collina Bianca di Sebastiano Ragnedda, famiglia titolare delle tenute vitivinicole Capichera, era stata venduta all'asta. Ma, in base alle prime informazioni che trapelano sull'operazione di questa mattina, la vendita del bene sarebbe stata pilotata.

15:46Calcio: Toni e Amelia hanno patentino allenatore

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Marco Amelia, Mauro German Camoranesi e Luca Toni, tre campioni del mondo 2006, hanno ottenuto il patentino di allenatori professionisti. Lo rende noto la Figc che ha oggi ufficializzato i nuovi 9 tecnici abilitati con la qualifica Uefa A. Oltre ai tre campioni del 2006, 'promossi' anche Amantino 'Mancini', Marco Cassetti, Cristian Chivu, Morgan De Sanctis, Fabio Galante e Angelo Palombo. Con questa qualifica, potranno guidare tutte le formazioni giovanili, comprese le Primavera, e le prime squadre fino alla Serie C inclusa. Potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda nei due massimi campionati italiani, ovvero sia in Serie B che in Serie A.

15:41Mondiali: Fifa minaccia di escludere Spagna

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - La Fifa minaccia di escludere la Spagna dal Mondiale di Russia. Lo scrive 'El Pais' che la motiva con "le ingerenze del governo spagnolo nell'elezione del nuovo presidente della Federcalcio iberica (RFEF)" indetta dopo lo scandalo che ha coinvolto Angel Maria Villar, arrestato lo scorso luglio per corruzione. 'El Pais' scrive che la Federcalcio iberica ha ricevuto una lettera dalla Fifa in cui viene spiegato che le ingerenze del governo potrebbero portare alla sospensione della RFEF come membro associato della Fifa e di conseguenza all'esclusione da tutte le competizioni, Mondiale in primis. Secondo El Pais, a provocare la reazione della Fifa è stata la proposta del Consiglio superiore per lo Sport (controllato dal governo) di tenere nuove elezioni per la presidenza RFEF: la proposta è stata inviata dal tribunale amministrativo dello Sport al Consiglio di Stato, che non ha emesso il suo parere. Per la Fifa si tratta di un'ingerenza che mette a rischio l'autonomia della Federazione, in violazione dello statuto.

15:24Calcio: Napoli, Insigne convocato per Torino

(ANSA) NAPOLI, 15 DIC - Lorenzo Insigne è stato convocato dal tecnico del Napoli Maurizio Sarri per la trasferta di domani a Torino. L'attaccante già ieri aveva mostrato segni di ripresa dal dolore all'inguine che lo aveva costretto a dare forfait contro Feyenoord e Fiorentina. Insigne oggi si è allenato nuovamente in modo regolare e parte quindi con i compagni per Torino dove domani sarà con ogni probabilità in campo nel tridente con Mertens e Callejon.

15:21A Marsciano no spazi a chi si richiama a fascismo

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 15 DIC - "Non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di patrocinio e di occupazione di suolo pubblico o di utilizzo di spazi di proprietà comunale a organizzazioni e associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano e pratichino forme di discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale": è quanto ha stabilito il Comune di Marsciano. La Giunta ha infatti approvato una delibera in tal senso, ora resa nota dallo stesso ente. L'Esecutivo è intervenuto anche sulle norme relative alle modalità di presentazione delle richieste di patrocinio e delle domande per l'utilizzo di aree e sale pubbliche, richiedendo una specifica dichiarazione con la quale il soggetto che avanza la domanda si impegna al rispetto dei valori democratici della Costituzione e della 12/a disposizione finale, ovvero la norma con la quale si vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.