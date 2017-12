Ultima ora

14:05Calcio: Serbia,in carcere teppisti croati per violenze derby

(ANSA) - BELGRADO, 16 DIC - Un tribunale di Belgrado ha disposto la detenzione per 30 giorni a carico di 5 teppisti croati responsabili dei violenti scontri di mercoledì scorso allo stadio della capitale serba dove si giocava il derby di calcio fra Partizan e Stella Rossa. Un sesto imputato, anch'egli croato, si trova in ospedale. Nell'interrogatorio davanti ai giudici, i 5 hooligan sono rimasti in silenzio. Secondo la stampa belgradese, a organizzare gli incidenti e a pagare il gruppo di teppisti croati per la 'trasferta' a Belgrado -coprendo tutte le spese logistiche e di soggiorno- sarebbe stato Filip Korac, boss criminale alla guida dell'organizzazione cosidetta 'Skaljaski Klan'. Alcuni giornali hanno parlato di 10 mila euro sborsati da Korac per scatenate il caos durante il derby. Una ventina di persone erano rimaste ferite, una in modo grave, negli scontri di mercoledì sera allo stadio del Partizan la cui dinamica resta ancora poco chiara. La polizia ha effettuato in tutto 26 arresti, compresi i sei croati 'agitatori'.

14:05Sicilia: deputato Udc fa vedere voto a Miccichè, è caos

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - Caos in aula. Il deputato dell'Udc, Giovanni Bulla, dopo avere votato ha mostrato la scheda a Gianfranco Miccichè prima di metterla nell'urna e a sala d'Ercole, dove è in corso la votazione per l'elezione del presidente dell'Assemblea regionale siciliana, è esplosa la polemica. Miccichè ieri non è riuscito per due volte a essere eletto: nell'ultima votazione gli è mancato un voto.

14:04Stalking: investe sorella della ex, arrestato nel Potentino

(ANSA) - POTENZA, 16 DIC - Al culmine di diversi episodi persecutori nei confronti dell'ex fidanzata e della sua famiglia, ha investito la sorella, che ha riportato lievi ferite: con l'accusa di tentato omicidio, un giovane di 28 anni, di Rionero in Vulture (Potenza), con precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia. Nei confronti del giovane il Questore di Potenza aveva già emesso un provvedimento di ammonimento orale per stalking.

14:00Sport:Malagò a 50 anni Polisportive Salesiane, siete esempio

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Le Polisportive giovanili salesiane compiono 50 anni, una presenza capillare sul territorio che nasce dallo sport praticato negli oratori. I festeggiamenti al Salone d'onore del Coni con le massime autorità sportive: "Avete dimostrato sul campo di essere gente seria, che lavora, che fa volontariato e che non ama fare polemiche: avete una formidabile credibilità della quale non posso che dirvi grazie a nome del mondo dello sport", il saluto del presidente del Coni Giovanni Malagò. "Ho frequentato le scuole salesiane -ha aggiunto Malagò- è stato un percorso che mi ha portato fino a vestire il ruolo più bello del mondo. Non esiste un altro comitato olimpico al mondo che ha una colonna vertebrale al suo interno come i nostri Enti di promozione. Dovete essere fieri e orgogliosi. Il Coni è orgoglioso di voi". Dopo i saluti istituzionali si sono susseguiti diversi interventi, tra cui quello di Mario Pescante membro Cio, dell'olimpionica di scherma Diana Bianchedi e dell'ex ct dell'Italvolley, Mauro Berruto.

13:54Germania: Seehofer rieletto a guida Csu con 83,7% voti

(ANSA) - BERLINO, 16 DIC - Horst Seehofer è stato rieletto alla presidenza della Csu bavarese con l'83,7% dei voti. Il risultato di questa elezione, al congresso in corso a Norimberga, è una dimostrazione di tenuta per il leader, dopo la forte perdita subita alle urne del 24 settembre. Due anni fa Seehofer aveva ottenuto l'87,2%.

13:54Un morto e un ferito in incidente lavoro su chiatta in mare

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incidente sul lavoro a bordo di una chiatta in mare a Lavagna. Sul posto si sono recate le imbarcazioni di soccorso della capitaneria di porto e dei vigili del fuoco mentre a terra, nel porto turistico di Lavagna, sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno poi trasportato il ferito all' Ospedale San Martino a Genova. Non è ancora chiara la dinamica dell' incidente che potrebbe essere stato provocato dalla rottura di un cavo di una gru.

13:46Calcio: legale Palermo, oggi prima volta che parliamo a pm

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - "Oggi, per la prima volta, abbiamo potuto interloquire con la Procura presentando le nostre ragioni. Siamo molto ottimisti, aspettiamo fiduciosi la decisione del Tribunale". Lo ha detto l'avvocato del Palermo, Francesco Pantaleone, al termine dell'udienza sull'istanza di fallimento della società presentata dalla Procura. "Abbiamo ripercorso quanto scritto nelle memorie - ha spiegato - il fatto di avere avuto un confronto con la Procura è molto importante". Il presidente del Palermo, Giovanni Giammarva, si dice fiducioso: "Speriamo di avere belle notizie a breve. Abbiamo illustrato le nostre ragioni al Tribunale, siamo sicuri dei nostri bilanci. Sono sereno e l'evolversi della situazione ci rende ancora più ottimisti. L'analisi dei documenti ci rende davvero tranquilli".