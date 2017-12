Ultima ora

16:02Sicilia: Miccichè eletto presidente dell’Ars

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - Gianfranco Miccichè è il nuovo presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Al terzo scrutinio (dopo i due di ieri andati a vuoto, il secondo per un voto) la maggioranza vota compatta. Ai 35 voti del centrodestra (un deputato della coalizione era assente per gravi motivi personali) stavolta si sono aggiunti i 4 provenienti dal Pd e dall'altra formazione di centrosinistra Sicilia futura. In mattinata era scoppiato il caos a Sala d'Ercole, dopo che un deputato dell'Udc, Giovanni Bulla, aveva mostrato a Miccichè la scheda con il proprio voto. Il presidente di turno aveva sospeso la seduta, prima di decidere l'annullamento del voto e la sua ripetizione che ha portato all'elezione del forzista Miccichè, già presidente dell'Ars dal 26 maggio 2006 al 18 gennaio 2008, nella breve legislatura cessata per le dimissioni dell'allora presidente della Regione Totò Cuffaro.

15:59Calcio: Fiorentina, Pioli, momento buono dobbiamo continuare

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - "Stiamo attraversando un buon momento, vogliamo continuare così anche se domani non sarà facile, affrontiamo una squadra che finora ha fatto bene in trasferta. Il nostro obbiettivo però è continuare la striscia positiva". Lo ha detto Stefano Pioli in vista della partita di domani al Franchi contro il Genoa, terzo impegno in una settimana. "Le ultima due gare sono state dispendiose però tutto il gruppo è a disposizione compreso Babacar", ha continuato il tecnico viola che poi ha dedicato un pensiero a Giuseppe Rossi, appena acquistato proprio dal Genoa: "Mi fa piacere il suo ritorno nel calcio italiano". Quanto alla sfida di Coppa Italia a Roma contro la Lazio, il 26 dicembre, Pioli ha commentato: "Non sono così convinto che giocare sotto le feste porti tanta gente allo stadio, comunque vedremo. Io e i miei ragazzi siamo pronti ad allenarci a Natale per questa sfida. Mia moglie sarà meno contenta? Cucinerà di meno e quindi si riposerà di più".

15:56Calcio: Inter, Spalletti si affida ai titolarissimi

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Aria natalizia a San Siro dove all'ingresso distribuiscono cappellini di Natale nerazzurri e i tifosi sugli spalti si preparano a cantare 'Inter Bells'. Luciano Spalletti per non deludere i 50 mila spettatori presenti allo stadio per assistere alla sfida contro l'Udinese, dopo gli esperimenti in Coppa Italia contro il Pordenone, torna alla formazione dei titolarissimi. In attacco Candreva e Perisic sulle fasce, Brozovic trequartista e Icardi unica punta. In mediana tornano Borja Valero e Vecino, confermata la difesa con Skrianiar-Miranda centrali e D'Ambrosio e Santon terzini. Non sarà in campo, almeno inizialmente, Maxi Lopez. Dopo la pace fatta tra l'attaccante dell'Udinese e Wanda Nara, l'ex marito dell'argentina e Mauro Icardi non si affronteranno oggi pomeriggio a San Siro. Massimo Oddo gli preferisce Lasagna, supportato da De Paul.

15:55Posta barzelletta sui carabinieri su Fb,casalinga denunciata

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - Una casalinga di 58 anni di Trento è stata denunciata per vilipendio alle forze armate per avere postato una barzelletta sui carabinieri su una pagina di Fb di Casarza Ligure, comune non lontano da Sestri Levante. A identificare la donna sono stati i carabinieri della compagnia sestrese che hanno anche denunciato una donna di 36 anni, ritenuta, in quanto amministratore della pagina, colpevole di non avere rimosso la barzelletta ritenuta offensiva. La barzelletta è stata poi rimossa dalla pagina di Fb con tanto di scuse all'Arma. La barzelletta ironizzava sull'arma dei Carabinieri. Toccherà ora al giudice stabilire se in questa barzelletta ci siano gli estremi per una denuncia per vilipendio delle forze armate.

15:54Calcio: Sampdoria, Giampaolo “ripartiamo a cento all’ora”

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - Marco Giampaolo vuole una Sampdoria che spinga il piede sull'acceleratore per cancellare il pareggio di Cagliari e l'eliminazione in Coppa Italia a Firenze. "Ripartiamo a cento all'ora per tornare ad essere competitivi, non possiamo permetterci di gestire le partite", dice il tecnico nella consueta conferenza stampa di Bogliasco alla vigilia della gara con il Sassuolo. Il tecnico spiega così il momento di difficoltà della squadra che arriva da un punto in tre gare: "Ma non era pensabile che la Sampdoria mantenesse lo stesso ritmo per tutto il campionato: se le avessimo vinte tutte saremmo tra i primi, questo fa parte del gioco, avere dei momenti negativi, dovremo essere frizzanti dal punto di vista mentale per andare oltre quei periodi di maggiore difficoltà".

15:37Banche: Casini, il tema Ghizzoni è marginalissimo

(ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - "Il governatore della Banca d'Italia è doveroso che venga in commissione. Ghizzoni lo si è voluto inserire proprio per dimostrare che non ci sono zone d'ombra. Però, sia chiaro, il tema Ghizzoni è marginalissimo rispetto alla questione che riguarda la legge istitutiva che ha insediato una commissione su banche e sistema finanziario italiano". Lo ha detto il presidente della Commissione d' inchiesta sulle banche, Pier Ferdinando Casini, replicando chi gli chiedeva un commento sulle prossime audizioni.

15:31Natale: folla ai mercatini di Aosta

(ANSA) - AOSTA, 16 DIC - Mercatini di Natale presi d'assalto oggi ad Aosta, dove la neve caduta nei giorni scorsi ha creato un'ambientazione perfetta per le festività. Dall'Italia, ma anche dalla vicina Francia, i visitatori affollano il Marché vert Noel. I 43 chalet allestiti nella suggestiva cornice del Teatro romano offrono i prodotti del territorio e diverse creazioni artigianali, per regali di ogni tipo. Gli appassionati del gusto oltre alla tradizionale Fontina, ai salumi e al genepì, puntano anche su qualche novità: "Quest'anno stanno andando bene le lumache", spiegano i commercianti. Nel villaggio alpino sapientemente ricreato trovano spazio il fontanile, il braciere, i pontili e anche simpatiche sculture in legno di diversi animali, per la gioia dei più piccoli ma non solo. La novità di quest'anno è la balconata realizzata proprio ai piedi del Teatro romano, in modo da consentire a tutti di realizzare la migliore inquadratura per i propri selfie. (ANSA).