Ultima ora

16:17Calcio: giudici dispongono perizia su conti Palermo

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - La sezione fallimentare del tribunale di Palermo - con il collegio composto dal presidente Giovanni D'Antoni, dal giudice delegato Giuseppe Sidoti e dal giudice anziano Raffaella Vacca - ha disposto una consulenza per decidere l'istanza di fallimento del Palermo calcio presentata dalla Procura, secondo la quale la società sarebbe insolvente. "La società Palermo Calcio può operare perché in bonis. Noi prendiamo atto di questo provvedimento ma lo stesso non ha nessun condizionamento rispetto all'attività ordinaria", ha detto l'avvocato del Palermo, Francesco Paolo Di Trapani, parlando del prossimo calcio mercato di gennaio. "Da parte nostra c'è la massima disponibilità - ha detto Giammarva - per fornire ulteriori documenti, se dovessero servire ai periti del Tribunale". I periti - uno di Bologna, uno di Pescara e l'altro di Palermo - hanno 50 giorni per presentare la bozza di consulenza tecnica.

16:16Juve: Cuadrado salta Bologna, Pjaca convocato dopo 7 mesi

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Non c'è Cuadrado tra i giocatori convocati da Allegri per la trasferta della Juventus a Bologna. Il colombiano resterà a casa a causa del riacutizzarsi, negli ultimi giorni, di un dolore inquinale. Al suo posto c'è invece Pjaca, alla prima convocazione dopo l'infortunio dello scorso marzo. "Una bella notizia", sottolinea il tecnico bianconero, che non ha convocato capitan Buffon. "Va valutato settimanalmente perché ha un problema al polpaccio niente di grave ma gli dà fastidio", dice Allegri del portiere. Out anche Chiellini e Lichtsteiner.

16:14Atalanta: Gasperini, non paghiamo crediti altrui

(ANSA) - ZINGONIA, 16 DIC - "Non siamo noi in debito per dover pagare i crediti di altri, se ce ne sono. Var o non Var, le partite si giocano e si vincono sul campo. Tutte le squadre, allora, avrebbero un pregresso su cui recriminare: una mentalità che non ci piace". Gian Piero Gasperini, alla vigilia dello scontro casalingo con la Lazio, torna sulle polemiche legate alla mancata concessione del rigore per il 'mani' di Falque e alla susseguente espulsione di Immobile per i biancocelesti contro il Torino. "La partita di domenica sera è tra Atalanta e Lazio, altri discorsi non ci riguardano", rimarca l'allenatore nerazzurro. Che si esprime anche sulla squalifica della punta di diamante altrui: "Nell'arco di una stagione tutti lamentano assenze di spicco - chiude -, ma la Lazio è attrezzata come altri per sopperire all'indisponibilità di Immobile. Anche noi abbiamo dovuto fare a meno di Gomez qualche volta".

16:07Sci: Tomba a Campiglio trent’anni dopo la sua consacrazione

(ANSA) - TRENTO, 16 DIC - Alberto Tomba torna a Madonna di Campiglio, trent'anni dopo la sua consacrazione a campione del circo bianco. Sarà il 21 e il 22 dicembre, con la 64/a edizione della 3Tre, che si svolgerà nel segno di Alberto, a cominciare dal pomeriggio di giovedì 21 dicembre, quando in piazza Sissi incontrerà i ragazzi degli sci club che parteciperanno alla 3Tre CombiRace di venerdì mattina, prima del sorteggio pubblico dei pettorali, che lo vedrà ancora una volta assoluto protagonista, a fianco dei grandi atleti che cercano di eguagliarne la gloria sportiva. Tomba sarà protagonista inoltre venerdì 22 dicembre sul palco di piazza Sissi fra le due manches dello slalom notturno di Coppa del Mondo, con l'atteso duello fra Henrik Kristoffersen e Marcel Hirscher, infine sarà proprio lui a premiare chi avrà l'onore di scrivere il proprio nome in un albo d'oro d'eccezione. (ANSA).

16:05Calcio: Palermo, avvocato, società potrà operare su mercato

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - "La società Palermo Calcio può operare perché in bonis. Noi prendiamo atto di questo provvedimento ma lo stesso non ha nessun condizionamento rispetto all'attività ordinaria". Lo ha detto l'avvocato del Palermo, Francesco Paolo Di Trapani, parlando del prossimo calcio mercato di gennaio. "Adesso leggeremo per bene - ha proseguito - i quesiti nella perizia stabiliti dal tribunale. Di sicuro nelle carte da noi presentate ci sono documenti più attuali di quelli presi in considerazione dalla Procura". "Da parte nostra c'è la massima disponibilità - ha detto Giammarva - per fornire ulteriori documenti, se dovessero servire ai periti del Tribunale". I periti - uno di Bologna, uno di Pescara e l'altro di Palermo - hanno 50 giorni per presentare la bozza di consulenza tecnica, a quel punto gli avvocati e la Procura potranno fare le loro osservazioni nei successivi 10 giorni e poi i consulenti avranno ulteriori 10 giorni per consegnare la perizia definitiva.

16:02Sicilia: Miccichè eletto presidente dell’Ars

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - Gianfranco Miccichè è il nuovo presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Al terzo scrutinio (dopo i due di ieri andati a vuoto, il secondo per un voto) la maggioranza vota compatta. Ai 35 voti del centrodestra (un deputato della coalizione era assente per gravi motivi personali) stavolta si sono aggiunti i 4 provenienti dal Pd e dall'altra formazione di centrosinistra Sicilia futura. In mattinata era scoppiato il caos a Sala d'Ercole, dopo che un deputato dell'Udc, Giovanni Bulla, aveva mostrato a Miccichè la scheda con il proprio voto. Il presidente di turno aveva sospeso la seduta, prima di decidere l'annullamento del voto e la sua ripetizione che ha portato all'elezione del forzista Miccichè, già presidente dell'Ars dal 26 maggio 2006 al 18 gennaio 2008, nella breve legislatura cessata per le dimissioni dell'allora presidente della Regione Totò Cuffaro.

15:59Calcio: Fiorentina, Pioli, momento buono dobbiamo continuare

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - "Stiamo attraversando un buon momento, vogliamo continuare così anche se domani non sarà facile, affrontiamo una squadra che finora ha fatto bene in trasferta. Il nostro obbiettivo però è continuare la striscia positiva". Lo ha detto Stefano Pioli in vista della partita di domani al Franchi contro il Genoa, terzo impegno in una settimana. "Le ultima due gare sono state dispendiose però tutto il gruppo è a disposizione compreso Babacar", ha continuato il tecnico viola che poi ha dedicato un pensiero a Giuseppe Rossi, appena acquistato proprio dal Genoa: "Mi fa piacere il suo ritorno nel calcio italiano". Quanto alla sfida di Coppa Italia a Roma contro la Lazio, il 26 dicembre, Pioli ha commentato: "Non sono così convinto che giocare sotto le feste porti tanta gente allo stadio, comunque vedremo. Io e i miei ragazzi siamo pronti ad allenarci a Natale per questa sfida. Mia moglie sarà meno contenta? Cucinerà di meno e quindi si riposerà di più".