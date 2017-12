Ultima ora

18:11Gentiloni, importante che spinta ecologista sia in campo

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Considero importante il fatto che una delle radici dell'Ulivo e del centrosinistra decida di impegnarsi" in vista delle Politiche 2018. A 30 anni dalla sua prima manifestazione "l'attualità dell'impegno ecologista è tutt'altro che assorbita, abbiamo bisogno della spinta ecologista in politica". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni intervenendo al convegno 'Patto per il Clima', organizzato dalla lista Insieme.

18:02Sci nordico: Cdm, Krueger vince 15km tl a Dobbiaco

(ANSA) - DOBBIACO (BOLZANO), 16 DIC - Il norvegese Simen Hegstad Krueger (29:58.8) ha vinto a Dobbiaco, prima tappa italiana della Coppa del mondo di sci nordico, la 15 km skating maschile con il tempo di 29'58''8, davanti al francese Maurice Manificat (30'09''4) e al britannico Andrew Musgrave (30'10''3). Buona gara per Francesco De Fabiani, che strappa un 15/o posto. Va a punti anche Giandomenico Salvadori con il 27/o posto, mentre è 47/o Dietmar Noeckler. Nella 10km femminile, la svedese Charlotte Kalla (22'40''1), leader di Coppa del Mondo, è riuscita mettersi dietro le norvegesi Haga, Weng (22:53.9), Jacobsen, Bjoergen e Oestberg, tutte nell'ordine alle sue spalle. Poco brillanti le prove delle azzurre, con la migliore, Elisa Brocard, 26/a. Domani contest in TC con la pursuit di 10 km femminile (ore 11.30) e 15 km maschile (ore 13.30), competizioni sempre trasmesse in diretta Rai Sport ed Eurosport. (ANSA).

17:57Sicilia: Di Battista, Miccichè? Pd-FI sono partito unico

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Quante prove servono ancora agli italiani con i paraocchi? Quante? Cosa deve succedere per smettere di votarli una volta per tutte? Miccichè, no dico, Miccichè è stato eletto Presidente dell'Ars, grazie al voto di 4 deputati del Pd. Sono la stessa cosa lo capite o no? Il Movimento si merita un'occasione. Ci infangheranno questi "inciucisti" professionisti". Lo scrive Alessandro Di Battista del M5S. "La verità è una sola: Pd e FI, cioè il Partito Unico, se la stanno facendo sotto", attacca.

17:48Usa: sondaggio, Melania più popolare di Donald Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 16 DIC - Melania batte Donald Trump in termini di popolarità. Secondo un sondaggio Gallup, la first lady arriva al 54%, con una rimonta di 17 punti percentuali rispetto all'insediamento alla Casa Bianca dello scorso gennaio. Anche il tycoon tocca numeri molto simili, arrivando al 56% ma, spiega ironico Newsweek, si tratta di un valore opposto, in quanto riferito all'indice di impopolarità. L'elegantissima Melania, pur non avendo il carisma e le doti comunicative di Michelle Obama, continua quindi a fare breccia tra gli americani, a differenza del 'divisivo' marito.

17:48Yemen: Zarif, ‘non sono iraniani missili Houthi’

(ANSA) - TEHERAN, 16 DIC - Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha respinto oggi le accuse dell' ambasciatrice Usa all'Onu Nikki Haley secondo cui i missili lanciati contro l'Arabia Saudita dai ribelli Houthi provenivano da Teheran. Secondo Zarif le affermazioni americane sono senza fondamento e Washington vuole coprire i suoi crimini nella regione, soprattutto in Yemen, che possono essere considerati crimini di guerra, ha sottolineato.

17:47Austria: Esteri, Interni e Difesa all’ultradestra Fpoe

(ANSA) - BERLINO, 16 DIC - Avrà ministeri cruciali, come Interni, Difesa ed Esteri, la destra oltranzista del Fpoe di Heinz-Christian Strache, nel nuovo governo austriaco del giovanissimo cancelliere Sebastian Kurz. Secondo le anticipazioni dell'Apa, Herbert Kickl andrà agli Interni, Mario Kunasek alla Difesa e Karin Kneissl agli Esteri. Strache, come previsto, sarà vicecancelliere.

17:42Gerusalemme: Anp, ‘inaccettabile posizione Usa su Muro’

(ANSAmed) - ROMA, 16 DIC - "Inaccettabile". I palestinesi prendono posizione contro la posizione espressa dall' Amministrazione Usa dopo che ieri fonti della Casa Bianca hanno fatto sapere di considerare il Muro occidentale di Gerusalemme (il Muro del pianto) come parte di Israele. "I palestinesi non accetteranno alcun cambiamento sul confine del 1967 di Gerusalemme est", ha detto Nabil Abu Rudeineh, portavoce del presidente palestinese Abu Mazen. Lo scrive il sito israeliano Haaretz. "Questa presa di posizione da parte americana è la prova ancora una volta che l'attuale amministrazione Usa si è totalmente tirata fuori dal processo di pace", ha precisato, aggiungendo che tale mossa "consoliderà l'occupazione" israeliana.