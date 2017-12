Ultima ora

19:49Avvelenati tallio: Del Zotto in clinica psichiatrica

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Mattia Del Zotto, l'uomo che ha avvelenato e ucciso tre sui parenti con il tallio mandandone in ospedale altri cinque, è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Gerardo di Monza su decisione della direzione del carcere per una valutazione delle sue condizioni mentali. La Procura di Monza aveva espresso parere negativo sull'istanza presentata dal suo legale al gip per una valutazione sulla capacità di stare in giudizio del 27enne. Richiesta non ammessa dal giudice. Del Zotto è quindi stato portato nella struttura ospedaliera come spesso accade per detenuti che richiedono una particolare attenzione dal punto di vista psichiatrico.

19:48Calcio: Bundesliga, Bayern chiude vincendo girone andata

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Il Bayern Monaco continua il suo dominio in Bundesliga. Chiude con un'altra vittoria, la quarta consecutiva, e un ampio primato in classifica il girone d'andata andando a vincere 1-0 a Stoccarda grazie ad una rete di Thomas Mueller al 34' st. Dopo 17 giornate - e prima della sosta, il campionato riprenderà il 12 gennaio - sono 41 i punti in classifica della squadra di Jupp Heynckes, frutto di 13 vittorie e due pareggi, e sembrano ormai dimenticate le difficoltà che avevano portato all'esonero di Carlo Ancelotti a fine settembre. Il più vicino inseguitore del Bayern è lo Schalke 04, staccato però di undici punti dopo aver pareggiato oggi 2-2 a Francoforte. Il Lipsia, che giocherà domani in casa contro l'Hertha, potrà al massimo portarsi a -10.

19:48Trump vieta ‘transessuale’, ‘feto’ in documenti Sanità

(ANSA) - WASHINGTON, 16 DIC - L'amministrazione Trump sta proibendo alla massima autorità sanitaria statunitense, il Center for Disease Control and Prevention (Cdc), l'uso di sette parole e frasi nei documenti per il bilancio del prossimo anno: vulnerabile, diritto, diversità, transessuale, feto, basato sulle evidenze, basato sulla scienza. In alcuni casi, ad esempio "basato sulle evidenze", "basato sulla scienza", si suggerisce di usare "basato sulla scienza in considerazione degli standard e dei desideri della comunità". Lo rivela il Washington Post.

19:29Inter: Spalletti “Abbiamo sbagliato la ripresa”

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Dispiace sicuramente aver perso, un po' di più perché è passato un po' di tempo dall'ultima e non eravamo più abituati". E' amareggiato il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, dopo il primo ko stagionale, contro l'Udinese. "Ma ce la siamo un po' andati a cercare - le sue parola a Premium - perché nel 2/o tempo abbiamo sbagliato troppo, siamo stati timidi e poi loro sono stati bravi, hanno fatto valere la loro fisicità. Oggi non ci è girata tanto bene". Spalletti esclude che il ko possa essere 'figlio' di un calo fisico: "No, assolutamente. L'aspetto fisico mi è sembrato a posto ma nella ripresa abbiamo sbagliato molto tecnicamente e dove abbiamo aumentato la distanza tra i reparti. La differenza l'ha fatta la gestione errata della palla. Il gruppo in testa ha fatto un girone d'andata tutto in volata, è stato uno sprint continuo. Ora chiaramente chi si siede un attimo rischia di essere superato. Noi non volevamo questo, eravamo convinti di fare un'altra prestazione che evidenziasse la nostra crescita".

19:11Studi a rischio per figli teste giustizia, programma mirato

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 16 DIC - Due giovani studenti, impossibilitati a frequentare le lezioni perché figli di un testimone di giustizia e a rischio di perdere l'anno scolastico, hanno seguito un programma mirato di formazione che alterna lezioni domiciliari ad attività didattiche a distanza. E' la soluzione - resa nota dalla Prefettura di Reggio Calabria - trovata grazie alle sinergie istituzionali che si sono attivate dopo la segnalazione di un sacerdote. Le linee guida operative obbligano all'adozione di rigide misure di sicurezza, per cui gli studi dei due ragazzi erano a rischio. Dopo la segnalazione ricevuta l'istituto scolastico reggino e l'Ufficio scolastico provinciale, è stato avviato un dialogo per individuare le più idonee soluzioni per garantire le esigenze di protezione con quelle del diritto allo studio ed alla formazione. "Le buone prassi devono diventare la regola: anche per questo è importante che il Senato approvi definitivamente la riforma sui testimoni di giustizia, commenta il deputato Pd Davide Mattiello.

19:05Trasferimento beni: giudizio immediato per Massimo Nicoletti

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Richiesta di giudizio immediato della Procura di Roma per Massimo Nicoletti, figlio di Enrico, quest'ultimo ritenuto dagli inquirenti l'ex cassiere della banda della Magliana. Il pm Luca Tescaroli gli contesta l'accusa di trasferimento fraudolento di beni finalizzato ad eludere la normativa antimafia in materia di misure di prevenzione patrimoniale. La richiesta di immediato è estesa anche a Mario Mattei, considerato un prestanome di Nicoletti. Il gip Flavia Costantini ha fissato la data del 14 febbraio prossimo per l'esame della richiesta. I due imputati avranno facoltà di chiedere di essere giudicati con il rito abbreviato.

18:50Calcio: Serie B, vincono Palermo e Bari

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Il Palermo batte la Ternana e conserva il primo posto nella classifica di serie B dopo 19 giornate, inseguito a tre punti dal Bari, vittorioso a Perugia. Il Cesena frena il Parma, che scivola al terzo posto accanto al Frosinone, che a sua volta pareggia, a Carpi. Un punto a testa anche per Empoli e Cremonese. Risultati: Foggia-Venezia 2-2 (ieri); Avellino-Ascoli 1-1; Carpi-Frosinone 1-1; Cremonese-Empoli 1-1; Entella-Salernitana 0-2; Palermo-Ternana 1-0; Parma-Cesena 0-0; Perugia-Bari 1-3; Pro Vercelli-Spezia 0-2. Domani si giocano Brescia-Cittadella e Pescara-Novara.