19:01Calcio: Var, a Coverciano primo centro permanente formazione

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Nascerà nei prossimi giorni a Coverciano un Centro permanente, il primo nel mondo, per la formazione e l'allenamento degli arbitri sulla Var: all'interno del Centro Tecnico Federale verrà allestito un 'simulatore' che - dal 2 gennaio 2018 - permetterà agli arbitri/Var italiani di perfezionarsi nell'utilizzo della tecnologia applicata nelle gare di Serie A e Coppa Italia. Per la realizzazione del progetto la Figc ha concluso un accordo con la società inglese Hawk-Eye, che già fornisce la tecnologia alla Serie A, alla Fifa e a altri campionati. L'azienda oltre alla strumentazione metterà a disposizione tecnici specializzati per il supporto durante le sessioni di allenamento degli arbitri. La direzione tecnica del centro di formazione Var di Coverciano è stata affidata a Roberto Rosetti, responsabile del progetto in Italia fin dal suo avvio e scelto dalla Fifa quale 'Var Project Leader' nelle competizioni mondiali. Il Centro sarà anche a disposizione delle altre federazioni o organizzazioni internazionali.

19:00Grasso, fiducia in Mattarella per dopo urne

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Fra qualche mese avrà inizio la diciottesima legislatura: noi tutti, e ogni cittadina e cittadino del nostro Paese, sappiamo di poter contare sulla sua salda guida e riponiamo in lei assoluta fiducia". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso rivolgendosi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia al Quirinale per gli auguri alle cariche dello Stato.

18:57Mattarella, legislatura finita, processo voto in avvio

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Questo tradizionale appuntamento si colloca, per sua natura, in un crocevia temporale, che induce al confronto tra il bilancio dell'anno trascorso e le prospettive dell'immediato futuro. Un confronto reso ancor più impegnativo e stringente dall'approssimarsi del termine della legislatura e dal processo elettorale che sta per avviarsi". Lo ha annunciato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Quirinale.

18:53Mattarella, elezioni da affrontare con serenità

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Le elezioni rappresentano il momento più alto della vita democratica, da affrontare sempre con fiduciosa serenità: il loro ritmo, costituzionalmente previsto, è fisiologico in qualsiasi ordinamento democratico". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando al Quirinale.

18:52Figc: Tavecchio, io via per il Mondiale

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Io nella vita ho sempre preferito fare invidia che compassione. Mi sono dimesso dalla Figc per un motivo semplice: perché la mancata qualificazione al mondiale, da primo tifoso, l'ho vista come un fatto grave e negativo per la mia coscienza. Sotto tutti gli altri aspetti avrei resistito tutta la vita, con arroganza. Ma era troppo forte la perdita del Mondiale per il mio modo di vedere la maglia azzurra. Questo l'ho ritenuto più grave di tutte le altre cose che sono state dette e che si dicono". Così il presidente dimissionario della Figc Carlo Tavecchio, intervenendo al Consiglio nazionale del Coni. "Non devo difendere qui la Figc, vi dico solo che le federazioni sono oltre 200 e noi siamo entro le prime 10 sotto tutti gli aspetti: economici, organizzativi e anche sportivi. Ricordatevi che la Figc è una federazione che non vuole sovrastare, è una federazione mite. Io mi sono sempre seduto ai vostri tavoli con la volontà di comprendere tutti e credo che anche voi l'abbiate avuta nei miei confronti".

18:47Basket: Pianigiani, dobbiamo alzare l’asticella

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Non è ancora l'ultima chiamata in Eurolega per l'Ax Milano (3-9) ma domani sera al Forum contro Baskonia la squadra deve mandare un segnale deciso dopo quattro sconfitte consecutive in coppa per non perdere contatto dalle posizioni che valgono i playoff. "Dovremo produrre - la richiesta di coach Simone Pianigiani - una prestazione difensiva straordinaria. In questo stiamo crescendo, l'abbiamo sempre fatto anche nei momenti peggiori, ma per competere contro Baskonia sarà necessario giocare oltre i nostri standard'' Baskonia (6-6) arriva da cinque vittorie nelle ultime sei partite e ha trovato una chimica eccellente in attacco, risultando molto pericolosa dall'arco. ''Ancora una volta - sottolinea Pianigiani - troviamo un'avversaria che arriva a Milano in un gran momento di forma. Paradossalmente la sua classifica è persino bugiarda perché ha avuto problemi iniziali che ha risolto. Il suo rendimento adesso è da Final Four e lo è anche la qualità del roster".

18:23Calcio: Spal, accordo con Ics per stadio Ferrara

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Credito Sportivo e Spal insieme per il nuovo 'Paolo Mazza'. Il club annuncia l'accordo di finanziamento con l'Ics per la riqualificazione dello stadio di Ferrara. L'impianto prevede un programma di investimenti di 4,6 milioni: 2,6 a carico della Spal di cui 1,8 finanziati dall'Ics. Le opere di competenza del club, iniziate a giugno e ultimate a settembre 2017 si sono concentrate principalmente ad accrescere la capienza dell'impianto (a oggi 13.020 spettatori), anche se l'obiettivo del club è quello di portare lo stadio fino a 16.000 posti secondo gli standard di Serie A: "L'impegno più grande - spiega il presidente Walter Mattioli - è quello di salvare la categoria, ci adopereremo per salvare in tutti i modi la Serie A. È l'anno più difficile, ci sarà da lottare ma alla fine ce la faremo. Oggi giochiamo ancora in deroga per la Serie A, spero di non aver finito perché se rimango in Serie A lo porto a 16.000" Il club ha ringraziato il presidente dell'Ics, Andrea Abodi, per l'impegno profuso.