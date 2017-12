Ultima ora

19:37Lusi: Cassazione conferma condanna a 7 anni

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - La Cassazione ha confermato la condanna a 7 anni di reclusione per Luigi Lusi, ex tesoriere della Margherita, sotto processo per appropriazione indebita, per la sottrazione di 25 milioni di euro dalle casse del partito, e calunnia nei confronti di Francesco Rutelli. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Lusi, trasformando la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in interdizione di 5 anni, con interdizione di un anno dalla professione legale. Lusi dovrà dunque tornare in carcere. "Rispettiamo le sentenze" ha commentato l'avvocato di Lusi, Renato Archidiacono. Alla domanda se l'ex senatore e tesoriere della Margherita si costituirà, risponde: "Certo che sì, è ovvio".

19:25Basket: Petrucci lancia l’allarme

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Abbiamo ricevuto dalla Lega di Serie A una proposta assurda che prevederebbe l'utilizzo di dodici giocatori stranieri su dodici iscrivibili a referto pagando una tassa. Dico sinceramente che l'utilizzo degli stranieri sta uccidendo la nostra pallacanestro e sembra che questo sia l'unico problema da affrontare, ma non è così, anche perché noi vogliamo che gli stranieri diminuiscano". Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci torna così a lanciare l'allarme sull'impiego dei giocatori stranieri nel campionato di basket. "Certo non possiamo e non vogliamo violare le leggi - ha sottolineato Petrucci intervenendo al consiglio nazionale del Coni -. Però bisogna intervenire e sono qui a chiedere l'intervento del presidente Malagò che ha il diritto-dovere di tutelare l'attività degli atleti italiani. È un intervento politico necessario che deve arrivare subito, con il carisma e l'abilità che caratterizzano l'operato del presidente Malagò".

19:15Calcio: Napoli, pronto accordo con Ciciretti

(ANSA) - NAPOLI, 19 DIC - Il Napoli ha trovato l'accordo con Amato Ciciretti, esterno offensivo del Benevento che potrebbe diventare un calciatore azzurro già da inizio gennaio, visto che è a scadenza di contratto con i sanniti. Ciciretti potrebbe arrivare a Napoli a gennaio oppure a giugno a parametro zero. Il 23enne attaccante romano è cresciuto nelle serie inferiori fino ad arrivare alla promozione in serie A con il Benevento.

19:10Massoneria: Antimafia, legge Anselmi va modificata

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Irrobustire la legge Anselmi per vietare le associazioni segrete, come recita l'articolo 18 della Costituzione ("I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare"). E' quanto chiederà - secondo quanto si apprende - la Commissione parlamentare antimafia nella relazione che stasera la presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi presenterà a conclusione dell'inchiesta che ha condotto sulla massoneria. La legge Spadolini-Anselmi, spiegano in Commissione, vieta le associazioni segrete 'sovversive' mentre va affrontato in generale il tema della segretezza delle associazioni, che sono state a volte usate per coprire mafiosi e criminali. In tal senso la legge va rivista; l'Antimafia manderà poi le carte frutto dell'inchiesta svolta alle procure competenti.

19:05Premi: il ‘Carlo Iuliano’ a Enrico Varriale

(ANSA) - NAPOLI, 19 DIC - E' stato assegnato a Enrico Varriale, volto noto della Rai, il premio di giornalismo sportivo intitolato alla memoria di Carlo Iuliano, storico ufficio stampa del calcio Napoli e cronista dell'Ansa, giunto quest'anno alla quinta edizione. Il premio verrà consegnato nel corso di una serata in programma a Ischia Porto il prossimo 8 gennaio, nell'ambito della manifestazione 'Anteprima Meeting', una tre giorni di forum e dibattiti sul mondo dello sport organizzata sull' "isola verde". Istituito nel 2013, il premio nelle precedenti edizioni è andato a Paolo De Paola, Mario Orfeo, Danilo Di Tommaso e Carlo Gambalonga.

19:01Calcio: Var, a Coverciano primo centro permanente formazione

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Nascerà nei prossimi giorni a Coverciano un Centro permanente, il primo nel mondo, per la formazione e l'allenamento degli arbitri sulla Var: all'interno del Centro Tecnico Federale verrà allestito un 'simulatore' che - dal 2 gennaio 2018 - permetterà agli arbitri/Var italiani di perfezionarsi nell'utilizzo della tecnologia applicata nelle gare di Serie A e Coppa Italia. Per la realizzazione del progetto la Figc ha concluso un accordo con la società inglese Hawk-Eye, che già fornisce la tecnologia alla Serie A, alla Fifa e a altri campionati. L'azienda oltre alla strumentazione metterà a disposizione tecnici specializzati per il supporto durante le sessioni di allenamento degli arbitri. La direzione tecnica del centro di formazione Var di Coverciano è stata affidata a Roberto Rosetti, responsabile del progetto in Italia fin dal suo avvio e scelto dalla Fifa quale 'Var Project Leader' nelle competizioni mondiali. Il Centro sarà anche a disposizione delle altre federazioni o organizzazioni internazionali.

19:00Grasso, fiducia in Mattarella per dopo urne

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Fra qualche mese avrà inizio la diciottesima legislatura: noi tutti, e ogni cittadina e cittadino del nostro Paese, sappiamo di poter contare sulla sua salda guida e riponiamo in lei assoluta fiducia". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso rivolgendosi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia al Quirinale per gli auguri alle cariche dello Stato.