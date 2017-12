Ultima ora

20:34Calcio: Juve “siamo uniti, voce screzi per destabilizzare”

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - "Quando ho letto di screzi nello spogliatoio, ho capito che l'obiettivo era destabilizzare la Juventus". Miralem Pjanic, in un'intervista al periodico Undici, spazza via le voci su presunte spaccature in seno al gruppo bianconero. "Vincere per la Juventus non è facile - spiega il centrocampista bosniaco -, per farlo lavoriamo tantissimo, ci sacrifichiamo ogni giorno. Lo spogliatoio è sempre unito, siamo persone responsabili che si parlano tranquillamente". Pjanic è poi tornato sul suo periodo alla Roma, prossima avversaria della Juventus in campionato: "Giocavamo un buonissimo calcio, ci ripetevamo sempre che quello era l'anno giusto. Però arrivavano partite in cui non eravamo presenti, mentre alla Juve non succede mai".

20:31Calcio: Di Francesco,sfida con Juve dirà tanto su forza Roma

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Il nostro pensiero adesso va alla Coppa Italia e non alla Juventus. E' ovvio che sarebbe importante passare anche dal punto di vista del morale perché vincere aiuta a vincere, e ci preparerebbe al meglio per la gara contro la Juve". Così l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia dell'impegno all'Olimpico col Torino valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Lo scontro diretto in programma sabato a Torino coi bianconeri non sarà determinante nella corsa al titolo per il tecnico giallorosso: "Si tratta di una sfida importante, poi ci sono tante altre partite dopo. Certo ci dirà tanto, anche dal punto di vista della forza della nostra squadra. Andiamo ad affrontare al meglio questa gara per uscirne con un buon risultato".

20:30Calcio: Genoa, Pepito Rossi sarà convocato per Coppa Italia

(ANSA) - GENOVA, 19 DIC - Ci sarà anche Giuseppe Rossi domattina sulla Feccia Rossoblù in partenza dal Signorini di Pegli in direzione Torino. L'attaccante sarà convocato dal tecnico Ballardini e potrà tornare a respirare l'aria di una sfida ufficiale a otto mesi dall'infortunio subito in Spagna con la maglia del Celta Vigo, che gli aveva provocato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore, che è stato tesserato ufficialmente solo ieri dal Genoa dopo che sono stati risolti alcuni intoppi burocratici con la Federazione spagnola, difficilmente scenderà in campo, anche se in questi mesi ha lavorato duramente. Dal suo arrivo al Genoa, 'Pepito' ha svolto sedute di carattere misto sia con i nuovi compagni che da solo. Contro i bianconeri, nella sfida che vale l'accesso ai quarti di finale, sarà invece assente Spolli alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata domenica a Firenze. La lista dei convocati di Ballardini per la partita di Torino verrà diramata domani mattina.

20:12Calcio: Julio Cesar ospite in sede Inter, qui fatto storia

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Visita d'eccezione nella sede dell'Inter oggi pomeriggio: Julio Cesar, il portiere del 'Triplete', è tornato nella sede nerazzurra accompagnato da Francesco Toldo. "Me lo ha proposto e ho detto: 'come no'. L'Inter è la squadra con cui ho fatto la storia, insieme a Francesco", racconta il brasiliano in un video pubblicato sui social nerazzurri. Scambi di complimenti e sorrisi tra i due portieri, con Julio Cesar che ricorda: "Due grandi portieri, o almeno lo siamo stati. Ora non lo siamo più, solo che io gioco ancora". L'Inter, sempre molto attiva sui social, domani trasmetterà in diretta sul proprio profilo Facebook e su Inter tv la partita della Primavera di Stefano Vecchi per i quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta, in campo allo stadio 'Breda' di Sesto San Giovanni.

20:10Egitto: Auc ritira il divieto del velo

(ANSAmed) - ROMA, 19 DIC - La American University del Cairo (AUC) ha deciso di ritirare la decisione con cui aveva vietato alle donne di portare il niqab, un velo che copre tutto il volto, all'interno della struttura universitaria. La notizia viene riportata da Al Arabiya. La AUC aveva annunciato, circa una settimana fa, che avrebbe vietato l'accesso alle donne che studiano o lavorano presso l'università, se avessero portato il niqab integrale. Via email, l'università ha comunicato di aver ritirato questo divieto.

20:08Terremoto: Gentiloni domani ad Arquata del Tronto

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sarà domani, mercoledì 20 dicembre, alle ore 11 ad Arquata del Tronto, per l'inaugurazione dello Stabilimento Tod's. La nuova fabbrica del gruppo guidato da Diego Della Valle sorge nell'area di Pescara del Tronto, dove si trovano anche le prime Sae consegnate ai terremotati, alcune attività produttive e una chiesetta in legno.

20:01Calcio: Fiorentina, Corvino “lavoriamo già per il futuro”

(ANSA) -FIRENZE,19 DIC - "Veniamo da sei risultati utili di fila, speriamo da qui alla sosta di conquistarne altri e regalare così un sorriso ai nostri tifosi per queste feste". Pantaleo Corvino si è trasformato per un giorno in Babbo Natale in visita ai piccoli ricoverati dell'ospedale pediatrico Meyer, portando doni col supporto della Fondazione Bacciotti. "L'obiettivo nelle prossime quattro partite è offrire prestazioni e risultati importanti - ha continuato il dg dell'area tecnica viola riferendosi agli impegni di campionato con Cagliari, Milan e Inter e di Coppa Italia contro la Lazio -. Questa proprietà in estate ha investito 50 milioni sulla prima squadra e 20 sul settore giovanile, segno che pensa non solo al presente, ma anche al futuro". Tra gli aspetti positivi della squadra allenata da Pioli, come ricordato da Corvino, ci sono il rendimento della difesa (5/a meno battuta della Serie A), un centrocampo prolifico e un attacco di prospettiva al di là del fatto che nelle ultime due gare di campionato sia rimasto all'asciutto.