21:24Calcio: Moratti, 30% quote Thohir? Sarà Zhang a rilevarle

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - "Non sarò io a rilevare il 30% delle quote dell'Inter ancora in possesso di Erick Thohir. Penso che le venderà direttamente alla famiglia Zhang". Lo dice l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, a margine della presentazione del libro dedicato alla sua famiglia.

21:20Calcio: Sabatini, mercato Inter? Prenderemo qualche innesto

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - "All'Inter come negli altri club bisognava gestire il mercato con oculatezza. Siamo tranquilli, siamo in sintonia con l'allenatore sulla volontà di fare qualche innesto". Lo dice il direttore dell'area tecnica di Suning, Walter Sabatini, a margine della presentazione del libro dedicato a Massimo Moratti, scritto da Italo Cucci. "Il gruppo attuale sta facendo benissimo - aggiunge - sarebbe ingeneroso dire che servono rinforzi. Servono alternative tattiche, calciatori con caratteristiche diverse, ma non a causa dello scarso valore del gruppo attuale". Sabatini prova a fare chiarezza sul futuro di Joao Mario: "Così come tutti quelli che si giocano il posto al Mondiale, ha qualche disagio in merito al minutaggio. Non vorremmo perderlo, Spalletti troverà con lui un linguaggio comune e vedremo cosa fare. "Joao Mario in partenza? Se lo cambiamo con qualche calciatore di United o PSG? Intanto, lo abbiamo noi e ce lo teniamo".

21:18Veneto Banca: sequestro beni per 59 mln a 5 indagati

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Gli uomini del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un sequestro di beni per un valore complessivo di 59 milioni riconducibili a imprenditori e un manager coinvolti nell'indagine su Veneto Banca. Il provvedimento del gip di Roma, emesso nell'ambito del procedimento su Veneto Banca attualmente in fase di udienza preliminare e che vede coinvolto anche l'ex Ad Vincenzo Consoli, riguarda cinque soggetti ed è riferito a due delle imputazioni di ostacolo all'attività di vigilanza contestate dai pm di Roma nella richiesta di rinvio a giudizio. I sequestri, che hanno colpito 11 fabbricati e diversi terreni, auto di lusso e conti correnti riconducibili agli indagati, sono stati eseguiti tra Venezia, Milano, Torino e Bergamo.

20:54Calcio: Di Francesco, col Toro turnover ma vogliamo passare

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Dobbiamo avere l'obiettivo di passare il turno anche per crescere in fatto di mentalità. Avere l'ambizione di poter vincere in ogni competizione è il gradino giusto per migliorarsi. Non dobbiamo sottovalutare mai nessuna competizione". Lo ha dichiarato il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia dell'impegno all'Olimpico col Torino valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Riguardo alle scelte di formazione, è chiaro. "Tre partite ravvicinate ritengo siano fisiologicamente impossibili da farle a un certo livello dagli stessi giocatori. Cambierò tanti elementi, ma noi vogliamo passare il turno e andare avanti in Coppa". "Schick? Ci vuole un periodo di assimilazione, nel calcio e specialmente qui a Roma si è sempre troppo frettolosi, ma io non lo sono. Aspetto risposte migliori".

20:34Calcio: Juve “siamo uniti, voce screzi per destabilizzare”

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - "Quando ho letto di screzi nello spogliatoio, ho capito che l'obiettivo era destabilizzare la Juventus". Miralem Pjanic, in un'intervista al periodico Undici, spazza via le voci su presunte spaccature in seno al gruppo bianconero. "Vincere per la Juventus non è facile - spiega il centrocampista bosniaco -, per farlo lavoriamo tantissimo, ci sacrifichiamo ogni giorno. Lo spogliatoio è sempre unito, siamo persone responsabili che si parlano tranquillamente". Pjanic è poi tornato sul suo periodo alla Roma, prossima avversaria della Juventus in campionato: "Giocavamo un buonissimo calcio, ci ripetevamo sempre che quello era l'anno giusto. Però arrivavano partite in cui non eravamo presenti, mentre alla Juve non succede mai".

20:34Regione Lazio verso l’esercizio provvisorio bilancio 2018

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - La Regione Lazio si avvia verso l'esercizio provvisorio del bilancio 2018: la giunta di Nicola Zingaretti (Pd) potrà agire in dodicesimi, spendendo con precise limitazioni e senza programmare, non oltre il 31 marzo. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza della Commissione Bilancio, allargata ai gruppi consiliari e all'assessore Alessandra Sartore. "La scelta per garantire al prossimo presidente che si insedierà in primavera la libertà di fare le sue scelte in materia economica senza ritrovarsi somme impegnate dalla amministrazione uscente" dicono fonti della giunta regionale. "Il risanatore - dice il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e leader del Movimento Nazionale Francesco Storace - è stato stoppato dalla Corte dei Conti e il Lazio, come alla fine della legislatura Polverini, dovrà ricorrere all'esercizio provvisorio. La parifica dei conti da parte della magistratura contabile è arrivata troppo tardi. A questo si aggiunga la fine post-datata del commissariamento della sanità".

20:31Calcio: Di Francesco,sfida con Juve dirà tanto su forza Roma

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Il nostro pensiero adesso va alla Coppa Italia e non alla Juventus. E' ovvio che sarebbe importante passare anche dal punto di vista del morale perché vincere aiuta a vincere, e ci preparerebbe al meglio per la gara contro la Juve". Così l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia dell'impegno all'Olimpico col Torino valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Lo scontro diretto in programma sabato a Torino coi bianconeri non sarà determinante nella corsa al titolo per il tecnico giallorosso: "Si tratta di una sfida importante, poi ci sono tante altre partite dopo. Certo ci dirà tanto, anche dal punto di vista della forza della nostra squadra. Andiamo ad affrontare al meglio questa gara per uscirne con un buon risultato".