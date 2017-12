Ultima ora

21:58Messico: incidente pullman turisti, almeno 12 morti

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 19 DIC - E' di almeno 12 morti tra cui sette americani e due svedesi, il bilancio provvisorio di un incidente stradale che ha coinvolto un pullman di croceristi che si stava recando a visitare le rovine Maya di Chacchoben a circa 200 chilometri a sud di Tulum, in Quintana Roo, sulla penisola dello Yucatan. Il pullman della Costa Maya Mahahual si è rovesciato sull' autostrada, secondo il portavoce della protezioni civile del Quintana Roo, ma non si conoscono la cause esatte del dramma.

21:57Calcio: Fassone, ko Verona umiliazione da non ripetere

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - "Abbiamo vissuto la sconfitta di Verona come un'umiliazione che non si deve ripetere". Così l'ad del Milan Marco Fassone parla della crisi del Milan, reduce da 5 punti in 5 gare. "Speriamo che non ci vogliano 99 anni per tornare a vincere" ha aggiunto con una battuta intervenendo alla presentazione del libro del giornalista Carlo Pellegatti 'Favole portafortuna per tifosi milanisti da 0 a 99 anni'.

21:55Austria: Thoeni “Proposta che ha poco senso, c’è l’Europa”

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Mi sembra un'idea soprattutto politica, fatta senza sentire la gente. E poi, soprattutto, ormai siamo in Europa. Non so che senso abbia tutto ciò". Così l'ex campione di sci, Gustavo Thoeni, commenta l'annuncio del partito austriaco di ultradestra Fpoe di concedere la cittadinanza dell'Austria agli altoatesini di origine tedesca e di far gareggiare in futuro gli atleti altoatesini con i colori biancorossi. "Intanto, mi pare si sia ben lontani da qualsiasi proposta pratica, non c'è nessun accordo e ne dovrà passare di acqua sotto i ponti, perché sia eventualmente trovato - ha affermato Thoeni -. Al momento, quindi, c'è ben poco da dire e, a dire il vero, non ci ho pensato tanto". "Cosa avrei fatto ai miei tempi? Io mi trovavo bene con la mia squadra, con i compagni, non avrei certo cambiato bandiera - ha aggiunto -. Poi c'è da dire che nello sci alpino l'Austria non manca di atleti di livello. Sarebbe difficile trovare posto, non so cosa dire. Io non posso certo dire cosa farebbero certi atleti altoatesini".

21:51Roma: Raggi sente Gentiloni su gestione commissariale debito

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Il Campidoglio ha avviato un'interlocuzione con il Governo sul tema della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, a seguito delle dimissioni di Silvia Scozzese da commissario straordinario. La sindaca Virginia Raggi ha avuto un colloquio telefonico con il premier Paolo Gentiloni, informa l'amministrazione M5S. La proposta del Comune è di aprire un tavolo tecnico che definisca le questioni normative e contabili relative alla gestione del debito, valutando l'affidamento alla sindaca del ruolo di commissario al debito. "Tale affidamento - dichiara l'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti - sarebbe finalizzato a giungere, entro il prossimo anno, alla definitiva chiusura della Gestione commissariale. Consentirebbe infatti una rapida ricognizione delle partite reciproche con la gestione ordinaria del bilancio, del debito complessivo e dei pagamenti dovuti a cittadini e imprese".

21:24Calcio: Moratti, 30% quote Thohir? Sarà Zhang a rilevarle

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - "Non sarò io a rilevare il 30% delle quote dell'Inter ancora in possesso di Erick Thohir. Penso che le venderà direttamente alla famiglia Zhang". Lo dice l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, a margine della presentazione del libro dedicato alla sua famiglia.

21:20Calcio: Sabatini, mercato Inter? Prenderemo qualche innesto

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - "All'Inter come negli altri club bisognava gestire il mercato con oculatezza. Siamo tranquilli, siamo in sintonia con l'allenatore sulla volontà di fare qualche innesto". Lo dice il direttore dell'area tecnica di Suning, Walter Sabatini, a margine della presentazione del libro dedicato a Massimo Moratti, scritto da Italo Cucci. "Il gruppo attuale sta facendo benissimo - aggiunge - sarebbe ingeneroso dire che servono rinforzi. Servono alternative tattiche, calciatori con caratteristiche diverse, ma non a causa dello scarso valore del gruppo attuale". Sabatini prova a fare chiarezza sul futuro di Joao Mario: "Così come tutti quelli che si giocano il posto al Mondiale, ha qualche disagio in merito al minutaggio. Non vorremmo perderlo, Spalletti troverà con lui un linguaggio comune e vedremo cosa fare. "Joao Mario in partenza? Se lo cambiamo con qualche calciatore di United o PSG? Intanto, lo abbiamo noi e ce lo teniamo".

21:18Veneto Banca: sequestro beni per 59 mln a 5 indagati

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Gli uomini del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un sequestro di beni per un valore complessivo di 59 milioni riconducibili a imprenditori e un manager coinvolti nell'indagine su Veneto Banca. Il provvedimento del gip di Roma, emesso nell'ambito del procedimento su Veneto Banca attualmente in fase di udienza preliminare e che vede coinvolto anche l'ex Ad Vincenzo Consoli, riguarda cinque soggetti ed è riferito a due delle imputazioni di ostacolo all'attività di vigilanza contestate dai pm di Roma nella richiesta di rinvio a giudizio. I sequestri, che hanno colpito 11 fabbricati e diversi terreni, auto di lusso e conti correnti riconducibili agli indagati, sono stati eseguiti tra Venezia, Milano, Torino e Bergamo.