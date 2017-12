Ultima ora

22:53Calcio: Inter, Spalletti “Sabatini? Deve parlare la società”

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - "Le parole di Sabatini? Secondo me la prima a parlare dev'essere la società per dire quali sono le linee da seguire in questo mercato". Lo dice Luciano Spalletti, senza entrare nel merito di quanto dichiarato poco prima dal responsabile dell'area tecnica di Suning. Walter Sabatini ha aperto all'arrivo di rinforzi nel mercato di gennaio. "E' meglio fare prima un programma ben preciso, che sia chiaro a tutti quelli a cui sono care le sorti dell'Inter. I nostri tifosi - continua Spalletti -, devono sapere quali sono le nostre intenzioni e dobbiamo essere più veri. Se si può, dobbiamo cercare di migliorare la rosa, il che non è facile. Abbiamo numericamente comunque una rosa che ci permette di perseguire i nostri obiettivi, per arrivarci però si passano dei momenti di difficoltà, servono delle reazioni importanti". L'allenatore nerazzurro allontana anche le voci di un possibile addio di Joao Mario già a gennaio: "A me non ha detto che vuole andare a giocare da un'altra parte".

22:50Calcio: Fassone, in ritiro per capire i valori del Milan

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - "Questi giorni di ritiro insieme assumono un rilievo speciale per parlarci, stare insieme, scoprire cosa non va e risolvere i problemi. Perché questo gruppo ha bisogno di capire il valore di essere al Milan". Così l'ad del club rossonero, Marco Fassone, motiva la scelta di spedire la squadra in ritiro "fino a data da definirsi". "Abbiamo annullato la cena di Natale, perché non c'erano le condizioni per festeggiare, né fingere che non fosse successo niente - aggiunge Fassone, dal palco della presentazione del libro del giornalista Carlo Pellegatti 'Favole portafortuna per tifosi milanisti da 0 a 99 anni' -. Abbiamo lasciato passare la serata di domenica, c'è stato un momento di grande depressione: pensavamo ci fosse lo spirito giusto, eravamo preparati e convinti che potessimo svoltare".

22:41Parla Bellomo, ‘mi sento tradito e usato da ragazze’

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Il consigliere di Stato Francesco Bellomo dice di sentirsi "tradito ed usato" da alcune ragazze "che evidentemente mi sono state accanto o hanno aderito al mio insegnamento solo per interesse personale e non mosse da veri sentimenti o convinzioni ideali, come invece professavano". Bellomo, che si è rivolto all'avvocato Beniamino Migliucci e al professor Vittorio Manes, dice anche di apprendere dai media "narrazioni surreali, che riferiscono in maniera del tutto falsata i rapporti intercorsi tra me ed alcune ragazze". "Con talune - spiega ho avuto relazioni sentimentali e mai nessuna, sino a quando il rapporto è durato, mi ha eccepito un qualche comportamento sgradito, anzi insistendo perché la relazione acquistasse importanza. Quanto alle altre (un ridottissimo numero di allieve titolari di borsa di studio), esse mi chiedevano di prepararle e guidarle per affrontare al meglio il concorso in magistratura, esprimendo piena e convinta adesione al mio metodo di insegnamento". (ANSA).

22:39Calcio: C.Italia, Toro sogna bis Olimpico, dubbio Belotti

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Il Torino prova a fare il bis all'Olimpico di Roma. Dieci giorni dopo il 3-1 alla Lazio, in campionato, i granata sognano un altro colpaccio, questa volta contro i giallorossi, domani pomeriggio in Coppa Italia. Mihajlovic - che non ha parlato alla vigilia - non si fa troppe illusioni. Ma chiede ai suoi quantomeno un'uscita di scena dignitosa da una competizione nella quale il Torino da tanti anni ormai non riesce più a farsi strada. Punto interrogativo accanto al nome di Belotti, alle prese con un leggero affaticamento muscolare; assenti gli infortunati Ljajc e Ansaldi, il tecnico serbo potrebbe assegnare una maglia da titolare a Edera, che con la Lazio ha segnato il primo suo gol in serie A.

22:20Sindaco vieta ai cani il centro storico di Savona

(ANSA) - SAVONA, 19 DIC - Il sindaco vieta il centro storico di Savona ai cani dopo le proteste di cittadini e commercianti per gli escrementi lasciati a terra. Così la sindaca Ilaria Caprioglio emette un'ordinanza in cui sottolinea "di non usufruire per i bisogni dei cani", di luoghi come piazza Sisto, Piazza Mameli, via Paleocapa: il cuore della città. Considerato che al cane non comandi dove fare il suo bisogno, quel "non usufruire" suona come non passeggiare con il cane in centro. "Non è un divieto di transito dei cani nel centro storico - spiega Caprioglio - basta che i padroni facciano fare al cane i bisogni nelle strade e non sui marciapiedi e poi puliscano". L'ordinanza tutela igiene e decoro urbano dopo "troppi gesti di inciviltà dei proprietari dei cani che lasciano a terra gli escrementi". Nell'ordinanza è scritto che in ogni caso "gli escrementi prodotti su strade, piazze, marciapiedi, aiuole, giardini, devono essere raccolti e le pipì lavate". Chi non la rispetterà sarà multato: sanzioni da 50 a 500 euro.

21:58Messico: incidente pullman turisti, almeno 12 morti

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 19 DIC - E' di almeno 12 morti tra cui sette americani e due svedesi, il bilancio provvisorio di un incidente stradale che ha coinvolto un pullman di croceristi che si stava recando a visitare le rovine Maya di Chacchoben a circa 200 chilometri a sud di Tulum, in Quintana Roo, sulla penisola dello Yucatan. Il pullman della Costa Maya Mahahual si è rovesciato sull' autostrada, secondo il portavoce della protezioni civile del Quintana Roo, ma non si conoscono la cause esatte del dramma.

21:57Calcio: Fassone, ko Verona umiliazione da non ripetere

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - "Abbiamo vissuto la sconfitta di Verona come un'umiliazione che non si deve ripetere". Così l'ad del Milan Marco Fassone parla della crisi del Milan, reduce da 5 punti in 5 gare. "Speriamo che non ci vogliano 99 anni per tornare a vincere" ha aggiunto con una battuta intervenendo alla presentazione del libro del giornalista Carlo Pellegatti 'Favole portafortuna per tifosi milanisti da 0 a 99 anni'.