08:56Morto card.Law, fu coinvolto in caso Spotlight

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 20 DIC - Nelle prime ore di questa mattina è morto il cardinale americano Bernard Law, dopo una lunga malattia. Law, che aveva 86 anni, fu coinvolto nell'inchiesta Spotlight sui casi di pedofilia nella diocesi di Boston, di cui era arcivescovo, costretto a dimettersi nel 2002 per le mancate denunce, prima di essere trasferito a Roma - tra molte polemiche - diventando nel 2004 e fino al 2011 arciprete della Basilica papale di Santa Maria Maggiore. Mitchell Garabedian, un avvocato di Boston che ha rappresentato decine di persone che hanno denunciato di avere subito abusi sessuali da parte di religiosi, ha affermando che la morte del porporato "ha riaperto vecchie ferite". "Ha voltato le spalle a creature innocenti - ha detto l'avvocato - e ha permesso che fossero abusate sessualmente". Law fu poi chiamato a ricoprire un importante incarico a Roma, una nomina che non mancò di far discutere.

07:13Messico: giornalista ucciso durante una festa di bambini

(ANSA) - XALAPA (MESSICO), 20 DIC - Un giornalista messicano è rimasto ucciso in un attacco sferrato durante una festa di Natale in una scuola elementare dello Stato di Veracruz, nella città di Acayucan. Gumaro Perez è il decimo giornalista ucciso quest'anno in Messico, un numero molto alto che secondo gli osservatori testimonia una grave crisi della libertà di espressione. Perez, 34 anni, cronista di 'nera' per varie testate locali, stava partecipando alla festa della scuola frequentata da suo figlio, presenti decine di bambini e di loro familiari, quando aggressori non meglio identificati hanno fatto irruzione sparando e uccidendolo. Aveva fondato il sito online La Voz del Sur e svolgeva anche servizi per conto del governo locale, ed era sotto protezione.

07:02Tusk vede Kurz, ‘leader determinato e europeista’

(ANSA) - BRUXELLES, 19 DIC - "Discussione molto positiva e costruttiva con il cancelliere Sebastian Kurz. Vedo in lui un leader energico, determinato e europeista". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk dopo avere incontrato a Bruxelles il neo cancelliere. Kurz vedrà ora il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e domani mattina il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani.

06:58Gerusalemme, ad assemblea Onu risoluzione anti Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 20 DIC - L'Assemblea generale dell'Onu voterà domani, giovedì 21 dicembre, in sessione straordinaria, la risoluzione presentata dall'Egitto in Consiglio di sicurezza e bocciata a causa del veto Usa, che condanna la decisione di Washington di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Gli Usa rischiano un nuovo e pesante isolamento, dopo quello subito in consiglio di sicurezza, dove gli altri 14 membri hanno votato a favore. L'ambasciatrice Usa all'Onu, Nikki Haley, ha minacciato di "prendere i nomi" di chi sosterrà la mozione.

06:44Messico, illesi due italiani sul bus

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Sono rimasti illesi due italiani che si trovavano a bordo dell' autobus turistico finito fuori strada e ribaltato in Messico. Nell'incidente sono morte 12 persone, tra cui molti stranieri, e altre 18 sono rimaste ferite. Nessuna notizia ufficiale per il momento sulla nazionalità dei turisti morti e feriti, tutti croceristi di due navi della Royal Caribbean, mentre si stava dirigendo alle rovine Maya di Chacchoben, circa 200 chilometri a sud di Tulum, una delle zone più frequentate del Messico. Stando alle prime ricostruzioni dell'incidente il pullman si sarebbe ribaltato a causa della foratura di uno pneumatico.

06:29Usa, imprevisto fa slittare riforma fisco

(ANSA) - WASHINGTON, 19 DIC - Un imprevisto ha costretto a rinviare l'approvazione da parte del Congresso americano della riforma fiscale voluta da Donald Trump, atteso quale suo primo vero successo legislativo. Il democratico Bernie Sanders ha segnalato che il testo, approvato ieri sera dalla Camera nonostante alcune proteste in aula, contiene tre previsioni in contrasto con le regole del Senato, che dovrà quindi cancellarle. Il testo emendato dovrà quindi essere nuovamente firmato dal presidente e ripassare dalla Camera. Un rinvio che comunque non dovrebbe impedire a Trump di firmare la riforma entro Natale, forse addirittura entro oggi.