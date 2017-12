Ultima ora

13:24Terremoto: Gentiloni ad apertura Tod’s, qui si può investire

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 20 DIC - "Questo è un simbolo straordinario ma anche uno stabilimento. Ci un dà una carica di ottimismo perché un territorio colpito così gravemente riparte in tanti modi, ma soprattutto dal lavoro, dall'impresa, dalla capacità di essere attrattivo e presente sul piano economico e industriale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni durante l'inaugurazione della nuova fabbrica Tod's ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). "Questo - ha aggiunto - è un simbolo ma anche un investimento. E' la dimostrazione che si può investire: è utile, possibile e persino conveniente investire in questi territori se c'è quel clima di squadra, di collaborazione di cui parlava Diego Della Valle".

13:23Cadavere in villetta vicino Trieste, forse tentativo rapina

(ANSA) - TRIESTE, 20 DIC - Il cadavere di un anziano è stato scoperto questa mattina nel giardino della villetta dove viveva, a Opicina, sul Carso sopra Trieste. A trovare il corpo è stato un operaio di una ditta impegnata in lavori edilizi nella zona, che lo ha notato e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte numerose pattuglie della Squadra mobile e delle Volanti, e, da pochi minuti, è arrivato anche il magistrato, Federico Frezza. Tra le prime ipotesi al vaglio degli investigatori, e della Polizia scientifica che ha avviato i rilievi, ci sarebbe quella di un tentativo di rapina. La zona è molto tranquilla e abitata in maggioranza dalla comunità slovena.

13:22Calcio tifosi Lazio citano in giudizio Giacomelli e Di Bello

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Una class action dei tifosi della Lazio contro Piero Giacomelli e Marco Di Bello, rispettivamente direttore di gara e video assistance referee del match Lazio-Torino dell'11 dicembre, a seguito dei presunti errori che hanno portato all'espulsione di Immobile attraverso l'uso della moviola in campo anziché concedere il rigore all'attaccante per fallo di mano di Iago Falque, episodio avvenuto in principio della stessa azione di gioco. Per conto dei tifosi biancocelesti si è mosso lo studio legale Previti, che ha notificato il risarcimento dei danni causati a ogni singolo tifoso. I promotori dell'azione legale, contestano la condotta dei due arbitri "(...) discostata da quanto stabilito dal regolamento del Giuoco del Calcio, dalla "Guida Pratica AIA" e dalle successive raccomandazioni del Settore Tecnico in tema di rilevazione del fallo di mano, privando la squadra di un sacrosanto calcio di rigore", con l'aggravante che l'intervento del Var "è stato richiesto in merito al contatto tra Burdisso e Immobile".

13:22Fisco: scoperte sponsorizzazioni fraudolente gare F1 e Rally

(ANSA) - MONZA, 20 DIC - Sponsorizzavano team e piloti di Formula Uno e Rally gonfiando le relative fatture e facendo passare gran parte del denaro ufficialmente destinato alle sponsorizzazioni automobilistiche attraverso tre livelli societari internazionali, per poi farlo tornare indietro riaccreditato su conti cifrati gestiti da fiduciarie svizzere, in contanti o tramite acquisto di immobili. Era questo il modus operandi di un'organizzazione criminale scoperta da un'indagine della Guardia di Finanza di Monza e coordinata dai pm monzesi Michele Trianni e Rosario Ferracane, che ha portato all'arresto di cinque persone (tre italiani e due svizzeri) e all'iscrizione nel registro degli indagati di altre 82 persone, a vario titolo per associazione a delinquere, frode fiscale e riciclaggio per un importo complessivo di 75 milioni di euro. Stando all'inchiesta sono 85 le società, tra cui Sias che gestisce l'Autodromo di Monza, ad aver emesso fatture false beneficiando del sistema organizzato dal gruppo criminale.

13:06Etruria: Boschi, nessuna pressione, solo chiesto info

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - “Confermo la relazione iniziale di Ghizzoni. Non ho fatto alcuna pressione. E non ho chiesto IO di acquisire la Banca, ma Mediobanca e BPEL. Io ho solo chiesto info. Adesso la parola al Tribunale”. Lo scrive su Twitter la sottosegretaria alla presidenza del consiglio Maria Elena Boschi.

13:06Senato: voto segreto su intera riforma regolamento

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Voto segreto su tutti gli emendamenti presentati (circa un'ottantina) e sull'intera riforma del regolamento del Senato. A chiederlo è stato un gruppo di senatori, primo firmatario il capogruppo di Ala, Lucio Barani. Il voto del provvedimento è atteso per oggi.

13:06Ciclismo: Di Rocco, il 2017 è stato anno record

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Mai come quest'anno i successi raggiunti parlano davvero da soli: 73 medaglie di cui 34 ori, 18 argenti e 21 bronzi per una stagione che ci ha reso orgogliosi. È un nuovo record". Ad annunciarlo è il presidente della Federazione ciclistica italiana, Renato Di Rocco, nel saluto in occasione del Giro d'Onore in corso al Salone d'Onore del Coni. Un primato che è "tanto più straordinario - sottolinea il numero uno della Fci - perché ottenuto nell'anno post olimpico, solitamente un anno di pausa con una riduzione degli standard prima della ripresa del nuovo ciclo olimpico". "Nonostante le difficoltà oggettive e i momenti difficili che abbiamo dovuto affrontare - conclude Di Rocco - significa che abbiamo messo in moto un processo virtuoso di crescita costante".