Ultima ora

12:29Aeroporti: a Bergamo la giornata comincia con Inno Mameli

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Nel terminal passeggeri dell'Aeroporto di Milano Bergamo tutti i giorni alle 5:45 del mattino verrà diffuso l'inno nazionale italiano. Lo ha reso noto la Sacbo, la società che gestisce l'aeroporto di Orio al Serio, precisando che l'iniziativa è partita oggi. "La scelta dell'orario non è casuale, perché non confligge con gli annunci dei voli e gli avvisi rivolti ai passeggeri - precisa Sacbo -. In questo modo si vuole rendere omaggio all'Inno di Mameli, simbolo di identità nazionale, che proprio a metà novembre 2017, dopo 71 anni di provvisorietà dalla sua adozione che risale al 12 ottobre 1946, è diventato ufficialmente l'inno della Repubblica Italiana. Un ulteriore segno distintivo per il terzo aeroporto italiano che, passato in sedici anni da 1,2 e 12 milioni di passeggeri, dimostra la continua attenzione ai valori etici e culturali che accompagnano la gestione dello scalo". (ANSA).

12:28Auto: il Dtm torna in Italia, dal 24 al 26 agosto a Misano

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Sarà un 2018 straordinario a Misano World Circuit e nella Motor Valley. E' stato appena annunciato dall'organizzazione guidata dall'ex ferrarista Gerhard Berger che il prestigioso campionato automobilistico DTM avrà una gara anche in Italia, dal 24 al 26 agosto al marco Simoncelli. Il DTM è notoriamente uno dei campionati automobilistici più spettacolari e mancava dall'Italia da oltre 10 anni. Nel 2018 avrà dieci tappe, cinque in Germania e cinque in vari paesi europei. Dopo il successo nel 2017 dell'Audi guidata da Renè Rast, il DTM prepara una nuova stagione all'insegna della rivincita a cui ambiscono BMW e Mercedes, gli altri due costruttori direttamente implicati nel Deutsche Tourenwagen Masters. Il calendario DTM si avvierà a inizio maggio (4-6) a Hockeneim per concludersi nuovamente ad Hockeneim (12-14 ottobre).

11:57Calcio: sondaggio, in Italia tutti pazzi per il Clasico

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Gli appassionati dello sport principe hanno un appuntamento il 23 dicembre per vedere la partita per eccellenza del calcio spagnolo: Real Madrid e Barcellona si confronteranno al Santiago Bernabéu nel primo Clásico de La Liga 2017/18. Un incontro che non può essere definito derby, ma che è sinonimo di una rivalità leggendaria tra i due club più titolati del campionato spagnolo. In vista di questo grande evento, StubHub - piattaforma di compravendita di biglietti del gruppo eBay - ha condotto un'indagine tra gli appassionati di calcio di diverse parti del mondo (Spagna, Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Argentina, Messico, Brasile) per comprendere come Il Clásico viene vissuto in Spagna e all'estero e, in secondo luogo, ha sviluppato una landing page dedicata ai risultati della survey. Il sondaggio evidenzia che tutti gli intervistati (100%) - italiani, spagnoli e gli altri Paesi stranieri - seguono il match, il che conferma la sua rilevanza a livello internazionale.

11:38Gerusalemme: Pizzaballa, ridotti arrivi in Terra Santa

(ANSA) - GERUSALEMME, 20 DIC - La situazione di tensione creata con la decisione del presidente americano Donald Trump su Gerusalemme ha ridotto l'arrivo di pellegrini in Terra Santa per le festività natalizie. Lo ha detto mons. Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, nel tradizionale incontro con i giornalisti prima di Natale, spiegando che "decine di gruppi di pellegrini" hanno cancellato il loro viaggio. Pizzaballa ha quindi lanciato un appello ai pellegrini di tutto il mondo a non rinunciare.

11:34Gerusalemme: Pizzaballa, mossa di Trump allontana la pace

(ANSA) - GERUSALEMME, 20 DIC - "Decisioni unilaterali" come quella del presidente americano Donald Trump su Gerusalemme "non porteranno pace, ma anzi la allontaneranno". Lo ha detto mons. Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, oggi nel tradizionale incontro con i giornalisti che precede il Natale. "La politica - ha aggiunto - è la grande assente di questo momento. E questo è fonte di frustrazione e disorientamento. Abbiamo bisogno della politica".

11:33Calcio: Vicenza, giocatori annunciano sciopero

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - ''L'Aic e i calciatori professionisti tesserati per la società Vicenza Calcio (Serie C) vogliono porre in evidenza l'anomala situazione del club e formalmente comunicare lo stato di agitazione e il preavviso di sciopero''. E' quanto si legge in una nota dell'associazione italiana calciatori secondo cui ''come noto, vi è stato un lungo periodo di incertezza e promesse mancate, situazione conclamata con il mancato pagamento degli stipendi relativi ai mesi di settembre e ottobre 2017 nel termine ultimo previsto per i controlli COVISOC''. ''Siamo alle porte delle festività natalizie - afferma l'Aic - senza che i calciatori, ed alcuni dipendenti, abbiano percepito le mensilità dovute. Non si conoscono l'entità del dissesto e i termini di un eventuale piano di salvataggio. Per tali motivi i calciatori professionisti tesserati con la società Vicenza Calcio S.p.A. potrebbero non scendere in campo già venerdì prossimo a Gubbio, sostenuti dall'AIC in questa loro protesta''.

11:32Iraq: oltre 9.000 civili morti per liberare Mosul

(ANSA) - MOSUL, 20 DIC - Il prezzo di sangue pagato dagli abitanti di Mosul per la liberazione della città dall'Isis è stato tra i 9.000 e gli 11.000 morti, un numero quasi 10 volte maggiore di quanto riferito finora. E' quanto emerge da un'inchiesta della Associated Press, secondo cui le forze irachene o della Coalizione a guida Usa sono responsabili per la morte di 3.200 civili, causate da bombardamenti, raid aerei o colpi di mortaio in 9 mesi, tra ottobre 2016 e la caduta dell'Isis avvenuta nell'agosto scorso.