Ultima ora

13:03Basket: Nba, super LeBron ma Cleveland va ko

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Solo tre partite disputate nella notte Nba. Fa rumore la sconfitta per 119-116 dei Cleveland Cavaliers in casa dei Milwaukee Bucks. Solita grande prestazione di LeBron James, autore di 37 punti, che stavoltà però non bastata ad evitare quello che è stato il nono ko stagionale dei Cavs. Per i Bucks in evidenza Giannis Antetokoumpo e Eric Bledsoe, autori rispettivamente di 27 e 26 punti. I Washington Wizards regolano 116-106 i New Orleans Pelicans grazie anche ai 26 punti di Bradley Beal. Miglior realizzatore dell'incontro il centro di New Orleans Anthony Davis (37 punti). Successo esterno infine per i Sacramento Kings (101-95) sui Philadelphia 76ers, trascinati dal duo formato da Zack Randolph (27 punti) e Buddy Hield (24). I Boston Celtics guidano la Eastern Conference davanti a Cleveland mentre gli Houston Rockets sono al comando della Western Conference, secondi i campioni in carica dei Golden State Warriors.

13:00Terremoto: Della Valle, sito Arquata promessa mantenuta

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 20 DIC - "Abbiamo mantenuto la promessa e in 11 mesi questo stabilimento è nato. Agli amici imprenditori dico di prendere il sito di Arquata come esempio. Possiamo impegnarci nel sociale senza fare politica e costruire altri 10-15 aziende nei territori terremotati per dare lavoro, ridare speranza e futuro alla gente". Così Diego Della Valle, durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo sito produttivo Tod's di Arquata del Tronto, alla presenza del premier Paolo Gentiloni. "Generalmente - ha aggiunto - si fa polemica su chi, fra privato e pubblico, fa cosa. È Natale e dico semplicemente che insieme si può fare molto nell'interesse di tutti. Questo stabilimento occuperà a regime 100 dipendenti, alcuni dei quali sono qui da qualche giorno dopo essere stati formati a Comunanza. A loro seguiranno altri man mano che saranno formati. Sono entusiasti. Chiedevano solo di lavorare seriamente e questo desiderio abbiamo esaudito. Farlo significa per loro poter pensare a una vita dignitosa".

12:55Riciclavano auto rubate, polizia stradale smantella banda

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Riciclavano auto rubate, facendole apparire come vetture estere attraverso documenti di circolazione recuperati in modo fraudolento in Spagna, Francia e Germania. Cinque italiani, tra i 36 e i 59 anni, sono state arrestate dalla polizia stradale di Torino, con la collaborazione dei colleghi di Matera e del distaccamento di Policoro. L'accusa nei loro confronti è di ricettazione, riciclaggio, falso, occultamento e distruzione di documenti e targhe. L'operazione 'Olè', come è stata ribattezzata, ha preso il via dal sequestro di un'auto riciclata, che ha portato gli agenti a individuare un uomo residente in Basilicata e il titolare di un autosalone della provincia di Torino. Durante le perquisizioni, i poliziotti hanno trovato una macchina rubata e 'camuffata' nei dati identificativi, chiavi di autovetture, falsi documenti di circolazione e di compravendita. (ANSA).

12:35Mafia: scoperto gruppo armato clan, arresti in Puglia

(ANSA) - BARI, 20 DIC - I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno eseguito, a Palo del Colle, tre ordinanze di custodia cautelare (una in carcere e due ai domiciliari) nei confronti di presunti referenti del clan Strisciuglio ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso, di tentato omicidio, estorsione, lesioni personali aggravate, violenza privata, violenza o minaccia per costringere una persona a commettere un reato, detenzione di armi da guerra, con l'aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento d'arresto, emesso dal gip del Tribunale di Bari Marco Galesi su richiesta della Dda, scaturisce da un'indagine della Compagnia di Molfetta che ha svelato l'esistenza, a Palo del Colle, di un gruppo armato, collegabile al clan Strisciuglio, che per accaparrarsi le attività illecite ricorreva a un tentativo di omicidio, violenza e minacce, per conquistare il predominio nello smercio della droga, finanziandosi anche con una estorsione ai danni di un imprenditore.

12:29Aeroporti: a Bergamo la giornata comincia con Inno Mameli

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Nel terminal passeggeri dell'Aeroporto di Milano Bergamo tutti i giorni alle 5:45 del mattino verrà diffuso l'inno nazionale italiano. Lo ha reso noto la Sacbo, la società che gestisce l'aeroporto di Orio al Serio, precisando che l'iniziativa è partita oggi. "La scelta dell'orario non è casuale, perché non confligge con gli annunci dei voli e gli avvisi rivolti ai passeggeri - precisa Sacbo -. In questo modo si vuole rendere omaggio all'Inno di Mameli, simbolo di identità nazionale, che proprio a metà novembre 2017, dopo 71 anni di provvisorietà dalla sua adozione che risale al 12 ottobre 1946, è diventato ufficialmente l'inno della Repubblica Italiana. Un ulteriore segno distintivo per il terzo aeroporto italiano che, passato in sedici anni da 1,2 e 12 milioni di passeggeri, dimostra la continua attenzione ai valori etici e culturali che accompagnano la gestione dello scalo". (ANSA).

12:28Auto: il Dtm torna in Italia, dal 24 al 26 agosto a Misano

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Sarà un 2018 straordinario a Misano World Circuit e nella Motor Valley. E' stato appena annunciato dall'organizzazione guidata dall'ex ferrarista Gerhard Berger che il prestigioso campionato automobilistico DTM avrà una gara anche in Italia, dal 24 al 26 agosto al marco Simoncelli. Il DTM è notoriamente uno dei campionati automobilistici più spettacolari e mancava dall'Italia da oltre 10 anni. Nel 2018 avrà dieci tappe, cinque in Germania e cinque in vari paesi europei. Dopo il successo nel 2017 dell'Audi guidata da Renè Rast, il DTM prepara una nuova stagione all'insegna della rivincita a cui ambiscono BMW e Mercedes, gli altri due costruttori direttamente implicati nel Deutsche Tourenwagen Masters. Il calendario DTM si avvierà a inizio maggio (4-6) a Hockeneim per concludersi nuovamente ad Hockeneim (12-14 ottobre).

11:57Calcio: sondaggio, in Italia tutti pazzi per il Clasico

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Gli appassionati dello sport principe hanno un appuntamento il 23 dicembre per vedere la partita per eccellenza del calcio spagnolo: Real Madrid e Barcellona si confronteranno al Santiago Bernabéu nel primo Clásico de La Liga 2017/18. Un incontro che non può essere definito derby, ma che è sinonimo di una rivalità leggendaria tra i due club più titolati del campionato spagnolo. In vista di questo grande evento, StubHub - piattaforma di compravendita di biglietti del gruppo eBay - ha condotto un'indagine tra gli appassionati di calcio di diverse parti del mondo (Spagna, Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Argentina, Messico, Brasile) per comprendere come Il Clásico viene vissuto in Spagna e all'estero e, in secondo luogo, ha sviluppato una landing page dedicata ai risultati della survey. Il sondaggio evidenzia che tutti gli intervistati (100%) - italiani, spagnoli e gli altri Paesi stranieri - seguono il match, il che conferma la sua rilevanza a livello internazionale.