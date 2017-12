Ultima ora

13:06Etruria: Boschi, nessuna pressione, solo chiesto info

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - “Confermo la relazione iniziale di Ghizzoni. Non ho fatto alcuna pressione. E non ho chiesto IO di acquisire la Banca, ma Mediobanca e BPEL. Io ho solo chiesto info. Adesso la parola al Tribunale”. Lo scrive su Twitter la sottosegretaria alla presidenza del consiglio Maria Elena Boschi.

13:06Senato: voto segreto su intera riforma regolamento

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Voto segreto su tutti gli emendamenti presentati (circa un'ottantina) e sull'intera riforma del regolamento del Senato. A chiederlo è stato un gruppo di senatori, primo firmatario il capogruppo di Ala, Lucio Barani. Il voto del provvedimento è atteso per oggi.

13:06Ciclismo: Di Rocco, il 2017 è stato anno record

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Mai come quest'anno i successi raggiunti parlano davvero da soli: 73 medaglie di cui 34 ori, 18 argenti e 21 bronzi per una stagione che ci ha reso orgogliosi. È un nuovo record". Ad annunciarlo è il presidente della Federazione ciclistica italiana, Renato Di Rocco, nel saluto in occasione del Giro d'Onore in corso al Salone d'Onore del Coni. Un primato che è "tanto più straordinario - sottolinea il numero uno della Fci - perché ottenuto nell'anno post olimpico, solitamente un anno di pausa con una riduzione degli standard prima della ripresa del nuovo ciclo olimpico". "Nonostante le difficoltà oggettive e i momenti difficili che abbiamo dovuto affrontare - conclude Di Rocco - significa che abbiamo messo in moto un processo virtuoso di crescita costante".

13:04Natale:a Piazza Navona numero chiuso e metal detector

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Piazza Navona a 'numero chiuso' per le festività di Natale. E' quanto previsto dal piano di sicurezza messo a punto per gli eventi natalizi in particolare per la piazza che tradizionalmente a Roma ospita la festa della Befana e dunque molto frequentata. Secondo quanto si è appreso, la capienza massima fissata è di 12 mila persone. Previsti varchi d'accesso, contapersone e controlli a campione attraverso metal detector. In vista anche misure per altre piazze del centro storico.

13:03Basket: Nba, super LeBron ma Cleveland va ko

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Solo tre partite disputate nella notte Nba. Fa rumore la sconfitta per 119-116 dei Cleveland Cavaliers in casa dei Milwaukee Bucks. Solita grande prestazione di LeBron James, autore di 37 punti, che stavoltà però non bastata ad evitare quello che è stato il nono ko stagionale dei Cavs. Per i Bucks in evidenza Giannis Antetokoumpo e Eric Bledsoe, autori rispettivamente di 27 e 26 punti. I Washington Wizards regolano 116-106 i New Orleans Pelicans grazie anche ai 26 punti di Bradley Beal. Miglior realizzatore dell'incontro il centro di New Orleans Anthony Davis (37 punti). Successo esterno infine per i Sacramento Kings (101-95) sui Philadelphia 76ers, trascinati dal duo formato da Zack Randolph (27 punti) e Buddy Hield (24). I Boston Celtics guidano la Eastern Conference davanti a Cleveland mentre gli Houston Rockets sono al comando della Western Conference, secondi i campioni in carica dei Golden State Warriors.

13:00Terremoto: Della Valle, sito Arquata promessa mantenuta

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 20 DIC - "Abbiamo mantenuto la promessa e in 11 mesi questo stabilimento è nato. Agli amici imprenditori dico di prendere il sito di Arquata come esempio. Possiamo impegnarci nel sociale senza fare politica e costruire altri 10-15 aziende nei territori terremotati per dare lavoro, ridare speranza e futuro alla gente". Così Diego Della Valle, durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo sito produttivo Tod's di Arquata del Tronto, alla presenza del premier Paolo Gentiloni. "Generalmente - ha aggiunto - si fa polemica su chi, fra privato e pubblico, fa cosa. È Natale e dico semplicemente che insieme si può fare molto nell'interesse di tutti. Questo stabilimento occuperà a regime 100 dipendenti, alcuni dei quali sono qui da qualche giorno dopo essere stati formati a Comunanza. A loro seguiranno altri man mano che saranno formati. Sono entusiasti. Chiedevano solo di lavorare seriamente e questo desiderio abbiamo esaudito. Farlo significa per loro poter pensare a una vita dignitosa".

12:55Riciclavano auto rubate, polizia stradale smantella banda

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Riciclavano auto rubate, facendole apparire come vetture estere attraverso documenti di circolazione recuperati in modo fraudolento in Spagna, Francia e Germania. Cinque italiani, tra i 36 e i 59 anni, sono state arrestate dalla polizia stradale di Torino, con la collaborazione dei colleghi di Matera e del distaccamento di Policoro. L'accusa nei loro confronti è di ricettazione, riciclaggio, falso, occultamento e distruzione di documenti e targhe. L'operazione 'Olè', come è stata ribattezzata, ha preso il via dal sequestro di un'auto riciclata, che ha portato gli agenti a individuare un uomo residente in Basilicata e il titolare di un autosalone della provincia di Torino. Durante le perquisizioni, i poliziotti hanno trovato una macchina rubata e 'camuffata' nei dati identificativi, chiavi di autovetture, falsi documenti di circolazione e di compravendita. (ANSA).