Ultima ora

16:20Sci: Pejo capitale invernale della protezione civile

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - La Val di Pejo, la stazione turistica più antica della Val di Sole, ospita il Campionato Italiano di Sci per la Protezione Civile italiana. Una manifestazione giunta già alla quindicesima edizione: non è solo una competizione, ma l'occasione di diffondere un messaggio solidale e di impegno civile attraverso lo sport. L'evento, in programma dal 10 al 13 gennaio 2018, richiamerà diverse centinaia di uomini e donne da tutte le regioni italiane, impegnati nelle varie specialità sportive sulla neve. Si prospetta una sfida contro il cronometro: questa volta non per portare soccorso nel più breve tempo possibile ma per tagliare il traguardo di uno slalom gigante o di una gara di fondo. Questo campionato è un'occasione per rinsaldare lo spirito collettivo di uno degli assi portanti della società civile, i volontari sempre attivi in interventi e missioni di soccorso. Al tempo stesso è un'importante vetrina per la Val di Pejo, eletta per qualche giorno capitale invernale della Protezione Civile italiana.

16:17Clochard Como: sindaco, è stata un’incomprensione

(ANSA) - COMO, 20 DIC - "Non ci sto a passare per il sindaco cattivo d'Italia" e si è trattata di "un'incomprensione tra polizia locale e volontari per un intervento che non aveva volontà punitive". Così il sindaco di Como, Mario Landriscina, ha spiegato alla stampa l'episodio dei volontari cui è stato impedito di dare la prima colazione a un gruppo di clochard. Secondo la versione dell'amministrazione comunale di Como, fornita dal comandante della polizia locale Donatello Ghezzo, i vigili intervenuti lunedì mattina sotto i portici di una chiesa sconsacrata non avrebbero esplicitamente impedito ai volontari di dare la colazione, come fanno da sette anni a questa parte. "E' nato un malinteso per difficoltà comunicativa o pregiudizi di fondo - ha detto Ghezzo - Il vigile non ha vietato l'attività né ha minacciato multe ma ha fatto presente che c'era un divieto di bivacco e che sarebbe stato opportuno farlo altrove. A quel il punto volontario ha desistito".

16:14Mondiali: Fifa a caccia di sponsor

(ANSA) - ZURIGO, 20 DIC - La Fifa è a caccia di sponsor per l'edizione 2018 del mondiale di calcio in Russia. A meno di sei mesi dalla partita inaugurale, 21 dei 34 spazi programmati sono ancora disponibili. Una nuova categoria, di terzo livello, con 20 slot continentali al momento ha trovato un solo sponsor, la russa Alfa-Bank. La Federazione mondiale è quindi tornata in Cina per cercare nuovi partner e l'ultimo arruolato è il produttore di latte Mengniu Group, che ha firmato per il torneo del prossimo anno, unendo i marchi Hisense e Vivo nella categoria di sponsor di secondo livello. Yogurt da bere e gelati preconfezionati sono assicurati.

16:14Percepivano disoccupazione anche se all’estero,56 denunciati

(ANSA) - SAVONA, 19 DIC - I carabinieri di Savona hanno denunciato 56 cittadini stranieri che percepivano il contributo di disoccupazione dall'Inps pur essendosi trasferiti all'estero. L'indagine, battezzata "Holidays" e condotta dal nucleo investigativo, è durata sei mesi: su 120 posizioni accertate sono state scoperte 56 truffe da parte di 40 egiziani, 4 marocchini, 3 indiani e 9 cittadini di Bangladesh. Avevano lavorato in Italia come lavapiatti e camerieri, quindi si erano recati all'estero con regolare permesso di soggiorno continuando però a ricevere il sussidio di disoccupazione (che spetta solo a chi resta in territorio italiano). La truffa ai danni dell'Inps è avvenuta dal 2014 al 2016. Il blocco delle erogazioni da parte dell'Inps in seguito all'indagine ha permesso di recuperare 125 mila euro, mentre altri 500 mila devono ancora essere recuperati.

16:11Etruria: Orfini, Ghizzoni conferma, non ci furono pressioni

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Visco, Vegas e oggi Ghizzoni confermano che non vi fu alcuna pressione. Ghizzoni, inoltre, spiega che, a differenza di quanto scritto da De Bortoli, l'opzione acquisto di Etruria era già aperta prima del colloquio con Boschi. Direi che possiamo passare oltre e lasciare le strumentalizzazioni a chi non ha idee e progetti da presentare al Paese". Lo ha detto il presidente del Pd Matteo Orfini, commentando le parole dell'ex ad di Unicredit nella commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche.

16:07Manovra: Camera, esame slitta a domattina alle 9

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Nuovo slittamento dell'esame della Manovra nell'Aula della Camera. La discussione generale sulla legge di Bilancio avrà inizio alle 9 di domattina. Le votazioni sono previste non prima delle 13: da allora ogni momento sarà buono per porre la questione di fiducia.

16:05Donna uccisa nel Bolognese, ridotta pena per il marito

(ANSA) - BOLOGNA, 20 DIC - Ridotta in appello, da 16 a 14 anni, la pena per Andrea Balboni, tassista 52enne, per l'omicidio della moglie Liliana Bartolini, trovata morta nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2016 per una ferita alla gola nella loro casa a Miravalle di Molinella, nel Bolognese. In Corte d'assise d'appello è stato accolto il 'concordato', sorta di patteggiamento di secondo grado su cui avevano trovato accordo le parti. Il difensore di Balboni, il penalista Savino Lupo, aveva rinunciato ai motivi di impugnazione a parte quello sul riconoscimento delle attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza all'aggravante del rapporto di coniugio. In primo grado era caduta anche l'aggravante della crudeltà, contestata dalla Procura che aveva chiesto una condanna a 30 anni. "Sono molto soddisfatto - ha detto l'avv.Lupo - che sia stato tenuto conto del comportamento del mio assistito e che sia stata accolta la nostra proposta di concordato, sulla base del fatto che si è trattato di dolo d'impeto, una reazione improvvisa". (ANSA).