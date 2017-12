Ultima ora

15:27Incidenti stradali: scontro auto Polizia-tir, morto agente

ANSA - GUARDAMIGLIO (LODI), 20 DIC - Un agente della Polizia stradale è morto in un incidente che ha visto coinvolta un'auto della Stradale e un camion. Lo schianto è avvenuto al chilometro 44 dell'A1, prima del casello di Piacenza Nord sul territorio di Guardamiglio (Lodi). L'agente deceduto era seduto sul lato passeggero mentre l'agente che guidava è stato ricoverato in ospedale a Codogno. Solo qualche contusione per l'autista del camion. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto è arrivata Patrizia Villano, dirigente provinciale della Polstrada di Lodi, ed è attesa anche la pm di turno Alessia Menegazzo.

15:18Catalogna: 5,5 milioni elettori chiamati al voto domani

(ANSA) - BARCELLONA, 19 DIC - Sono 5,5 milioni gli elettori catalani chiamati alle urne domani per eleggere i 135 nuovi deputati del parlamento regionale di Barcellona, secondo i dati aggiornati resi pubblici dal delegato del governo spagnolo in Catalogna Enric Millo. In lizza ci sono 38 liste. I 2.680 seggi saranno aperti dalle 9 del mattino alle 20. Le elezioni sono state convocate dal premier spagnolo Mariano Rajoy, dopo che all'indomani della proclamazione della 'repubblica' catalana il 27 ottobre ha dichiarato destituiti il presidente Carles Puigdemont e il suo governo e sciolto il Parlament. Diciotto candidati indipendentisti alle elezioni di domani sono incriminati per 'ribellione' e 'sedizione' per avere portato avanti il progetto politico dell'indipendenza, Puigdemont è in esilio in Belgio con 4 ministri, il vicepresidente Oriol Junqueras, capolista di Erc, secondo i sondaggi probabile vincitore delle elezioni, è in carcere a Madrid con altri tre dirigenti secessionisti.

15:17Etruria: Salvini, tutti a casa

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Audizione Ghizzoni, questa è una comica! Marco Carrai, che Renzi voleva mettere a capo della struttura di cybersecurity nazionale, avrebbe mandato a Ghizzoni un'email in cui lo sollecitava a dare una risposta per Banca Etruria! Tutti a casa". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini.

15:15Boschi, audizioni confermano mie frasi, torno al lavoro

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Dopo le audizioni di Vegas, Visco e Ghizzoni, tutti confermano che non c'è stata nessuna pressione. E viene integralmente confermato il mio discorso in Parlamento del dicembre 2015. So che a larga parte delle opposizioni non interessa fare chiarezza sulle banche ma solo attaccarmi. Ma la verità è più forte di qualsiasi gioco mediatico e speculazione politica. Adesso mi rimetto al lavoro, buona giornata a tutti". Lo scrive su Facebook Maria Elena Boschi.

15:14Polonia: Varsavia a Ue, andiamo avanti lo stesso

(ANSA) - VARSAVIA, 20 DIC - Varsavia continuerà ad andare avanti sulla riforma della giustizia, nonostante la decisione odierna di Bruxelles di attivare l'articolo 7 del Trattato contro la Polonia, a causa della violazione dello stato di diritto. Lo ha dichiarato oggi il ministro guardasigilli Zbigniew Ziobro, secondo il quale "si tratta di una mossa politica" di Bruxelles, che cerca di esercitare pressione. La Polonia, ha aggiunto, rispetta lo stato di diritto e le soluzioni che si propone di implementare in questo paese esistono in altri diversi paesi.

15:14Calcio: serie A, Lazio-Crotone a Calvarese

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Queste le altre designazioni arbitrali per le partite della 18/a giornata di Serie A in programma sabato 23 dicembre alle ore 15. Cagliari-Fiorentina (venerdì 22/12 h.20.45): Di Bello; Chievo-Bologna (venerdì 22/12 h.18): Manganiello; Genoa-Benevento: Abisso; Lazio-Crotone(h.12.30): Calvarese; Spal-Torino: Valeri; Udinese-Verona: Maresca.

15:13Brexit: Barnier, fine transizione il 31 dicembre 2020

(ANSA) - BRUXELLES, 20 DIC - Per l'Ue la fine del periodo di transizione della Brexit dovrà essere "il 31 dicembre 2020, in linea con la fine naturale" del bilancio Ue 2014-2020. Lo ha affermato il capo negoziatore Ue Michel Barnier, sottolineando che durante questo periodo alla Gran Bretagna si applicheranno ugualmente "vantaggi e obblighi" Ue e che "non sarà una transizione 'à la carte'". L'intesa sul periodo transitorio "rientrerà nell'accordo sull'articolo 50 sul ritiro ordinato", ha avvertito Barnier.