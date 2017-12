Ultima ora

15:58Sicurezza: Carnevale Ivrea, prefettura approva le misure

(ANSA) - IVREA (TORINO), 20 DIC - "Il Carnevale si farà. In tutti i suoi momenti, come da cerimoniale". Lo assicura il sindaco di Ivrea, Carlo Della Pepa, alla presentazione delle prime misure di sicurezza studiate per rendere lo storico carnevale eporediese rispettoso delle norme contenute nella circolare Gabrielli. "In questi mesi, in tutta Italia, sono saltate diverse iniziative - osserva il primo cittadino - come il capodanno in piazza San Carlo a Torino. Qui, invece, lanciamo un messaggio positivo: il carnevale si fa e sarà più sicuro di prima". La Fondazione dello storico carnevale d'Ivrea ha dato mandato all'ingegner Giuseppe Amaro di Torino, a capo della società Gae Engineering, di realizzare il piano di sicurezza che è stato già approvato dalla prefettura. Per i turisti sarà possibile scaricare una App sul proprio telefono cellulare con tutte le informazioni di sicurezza e il programma per ogni giorno del calendario.(ANSA).

15:54Sicurezza:Viminale,rafforzati controlli su cerimonie Natale

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Controlli rafforzati in tutte le aree dove è previsto un grande afflusso di persone in occasione degli eventi previsti per Natale e Capodanno. E' quanto disposto, su indicazione del ministro dell'Interno Marco Minniti, nella direttiva inviata a prefetti e questori al termine del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dallo stesso titolare del Viminale. Alle forze di polizia sul territorio si chiede inoltre particolare attenzione per tutti quei luoghi dove notoriamente si registra un particolare afflusso di visitatori. Dalla riunione è emersa "la necessità di mantenere alto il livello di attenzione e vigilanza anche per i riflessi sotto il profilo dell'ordine pubblico e nei confronti degli obiettivi ritenuti più a rischio". Ok, inoltre, alla proroga all'impiego del contingente di 7.050 militari nei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili sul territorio.

15:46Movida a Genova, Pd lancia idea vuoto a rendere

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Per una 'movida' più sostenibile il Partito Democratico genovese lancia l'idea del 'vuoto a rendere'. Basta bicchieri di plastica, ma bicchieri in polipropilene lavabili, al costo di un euro in più sulla consumazione, che verrà restituito se il cliente riporta il bicchiere. "L'idea nasce con l'intento di dare una risposta concreta all'attenzione per il decoro urbano e alla riduzione dei rifiuti durante le serate che, soprattutto nel fine settimana, vedono molti bicchieri in plastica abbandonati per strada". L'idea lanciata dal gruppo consiliare del Pd in Comune e dal gruppo del municipio Centro-Est è già stata sperimentata con successo in diverse parti d'Europa, dove i bicchieri sono diventati anche una nuova forma di comunicazione e pubblicità per gli sponsor e per il Comune. Per i consiglieri del Pd, dunque, anche Genova potrebbe essere promossa attraverso il bicchiere a rendere, potendo anche diventare un elemento di design firmato da giovani artisti.(ANSA).

15:39Brexit: May a Barnier, regole transizione da negoziare

(ANSA) - LONDRA, 20 DIC - "Monsieur (Michel) Barnier ha fatto una quantità di dichiarazioni" negli ultimi giorni sulle regole che la Gran Bretagna dovrà seguire durante il periodo di transizione post Brexit, "ma ovviamente" si tratta di questioni che devono ancora "essere negoziate". Così Theresa May in risposta a una domanda al riguardo durante il Question Time di oggi ai Comuni. La premier Tory ha quindi ribadito che il suo governo intende difendere il ruolo della City come grande piazza finanziaria "non solo europea, ma globale".

15:37Natale: arcivescovo Torino, ‘sia attivatore di speranza’

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - "Il Natale può fare da volano, da attivatore di speranza e di futuro, se lo assumiamo con convinzione. Se vogliamo risolvere i problemi che ci assillano, bisogna partire dai poveri, in Italia sempre di più, si parla di 5 milioni di poveri totali, Torino fa molto, ma nel complesso manca un progetto complessivo". E' questo, in sintesi, il messaggio di Natale che l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, rivolge alla Città dalla Chiesa del Sacro Volto. "Tante volte ho detto che bisogna ripartire dalle periferie e non dal centro per cambiare la nostra città - ha aggiunto Nosiglia - sono tantissime le persone che hanno bisogno di aiuto. Torino è da sempre una città molto attiva in questo campo, grazie anche ai tantissimi volontari, ma manca un progetto. Cercare risposte alle emergenze non basta più. Ci vuole un cambio di marcia. Noi cerchiamo di fare la nostra parte, a gennaio apriremo nuovi spazi per un centinaio di senza dimora al Maria Adelaide e all'Episcopio, ma si deve lavorare in rete".(ANSA).

15:27Incidenti stradali: scontro auto Polizia-tir, morto agente

ANSA - GUARDAMIGLIO (LODI), 20 DIC - Un agente della Polizia stradale è morto in un incidente che ha visto coinvolta un'auto della Stradale e un camion. Lo schianto è avvenuto al chilometro 44 dell'A1, prima del casello di Piacenza Nord sul territorio di Guardamiglio (Lodi). L'agente deceduto era seduto sul lato passeggero mentre l'agente che guidava è stato ricoverato in ospedale a Codogno. Solo qualche contusione per l'autista del camion. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto è arrivata Patrizia Villano, dirigente provinciale della Polstrada di Lodi, ed è attesa anche la pm di turno Alessia Menegazzo.

15:18Catalogna: 5,5 milioni elettori chiamati al voto domani

(ANSA) - BARCELLONA, 19 DIC - Sono 5,5 milioni gli elettori catalani chiamati alle urne domani per eleggere i 135 nuovi deputati del parlamento regionale di Barcellona, secondo i dati aggiornati resi pubblici dal delegato del governo spagnolo in Catalogna Enric Millo. In lizza ci sono 38 liste. I 2.680 seggi saranno aperti dalle 9 del mattino alle 20. Le elezioni sono state convocate dal premier spagnolo Mariano Rajoy, dopo che all'indomani della proclamazione della 'repubblica' catalana il 27 ottobre ha dichiarato destituiti il presidente Carles Puigdemont e il suo governo e sciolto il Parlament. Diciotto candidati indipendentisti alle elezioni di domani sono incriminati per 'ribellione' e 'sedizione' per avere portato avanti il progetto politico dell'indipendenza, Puigdemont è in esilio in Belgio con 4 ministri, il vicepresidente Oriol Junqueras, capolista di Erc, secondo i sondaggi probabile vincitore delle elezioni, è in carcere a Madrid con altri tre dirigenti secessionisti.