16:11Etruria: Orfini, Ghizzoni conferma, non ci furono pressioni

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Visco, Vegas e oggi Ghizzoni confermano che non vi fu alcuna pressione. Ghizzoni, inoltre, spiega che, a differenza di quanto scritto da De Bortoli, l'opzione acquisto di Etruria era già aperta prima del colloquio con Boschi. Direi che possiamo passare oltre e lasciare le strumentalizzazioni a chi non ha idee e progetti da presentare al Paese". Lo ha detto il presidente del Pd Matteo Orfini, commentando le parole dell'ex ad di Unicredit nella commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche.

16:07Manovra: Camera, esame slitta a domattina alle 9

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Nuovo slittamento dell'esame della Manovra nell'Aula della Camera. La discussione generale sulla legge di Bilancio avrà inizio alle 9 di domattina. Le votazioni sono previste non prima delle 13: da allora ogni momento sarà buono per porre la questione di fiducia.

16:05Donna uccisa nel Bolognese, ridotta pena per il marito

(ANSA) - BOLOGNA, 20 DIC - Ridotta in appello, da 16 a 14 anni, la pena per Andrea Balboni, tassista 52enne, per l'omicidio della moglie Liliana Bartolini, trovata morta nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2016 per una ferita alla gola nella loro casa a Miravalle di Molinella, nel Bolognese. In Corte d'assise d'appello è stato accolto il 'concordato', sorta di patteggiamento di secondo grado su cui avevano trovato accordo le parti. Il difensore di Balboni, il penalista Savino Lupo, aveva rinunciato ai motivi di impugnazione a parte quello sul riconoscimento delle attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza all'aggravante del rapporto di coniugio. In primo grado era caduta anche l'aggravante della crudeltà, contestata dalla Procura che aveva chiesto una condanna a 30 anni. "Sono molto soddisfatto - ha detto l'avv.Lupo - che sia stato tenuto conto del comportamento del mio assistito e che sia stata accolta la nostra proposta di concordato, sulla base del fatto che si è trattato di dolo d'impeto, una reazione improvvisa". (ANSA).

15:58Sicurezza: Carnevale Ivrea, prefettura approva le misure

(ANSA) - IVREA (TORINO), 20 DIC - "Il Carnevale si farà. In tutti i suoi momenti, come da cerimoniale". Lo assicura il sindaco di Ivrea, Carlo Della Pepa, alla presentazione delle prime misure di sicurezza studiate per rendere lo storico carnevale eporediese rispettoso delle norme contenute nella circolare Gabrielli. "In questi mesi, in tutta Italia, sono saltate diverse iniziative - osserva il primo cittadino - come il capodanno in piazza San Carlo a Torino. Qui, invece, lanciamo un messaggio positivo: il carnevale si fa e sarà più sicuro di prima". La Fondazione dello storico carnevale d'Ivrea ha dato mandato all'ingegner Giuseppe Amaro di Torino, a capo della società Gae Engineering, di realizzare il piano di sicurezza che è stato già approvato dalla prefettura. Per i turisti sarà possibile scaricare una App sul proprio telefono cellulare con tutte le informazioni di sicurezza e il programma per ogni giorno del calendario.(ANSA).

15:54Sicurezza:Viminale,rafforzati controlli su cerimonie Natale

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Controlli rafforzati in tutte le aree dove è previsto un grande afflusso di persone in occasione degli eventi previsti per Natale e Capodanno. E' quanto disposto, su indicazione del ministro dell'Interno Marco Minniti, nella direttiva inviata a prefetti e questori al termine del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dallo stesso titolare del Viminale. Alle forze di polizia sul territorio si chiede inoltre particolare attenzione per tutti quei luoghi dove notoriamente si registra un particolare afflusso di visitatori. Dalla riunione è emersa "la necessità di mantenere alto il livello di attenzione e vigilanza anche per i riflessi sotto il profilo dell'ordine pubblico e nei confronti degli obiettivi ritenuti più a rischio". Ok, inoltre, alla proroga all'impiego del contingente di 7.050 militari nei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili sul territorio.

15:46Movida a Genova, Pd lancia idea vuoto a rendere

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Per una 'movida' più sostenibile il Partito Democratico genovese lancia l'idea del 'vuoto a rendere'. Basta bicchieri di plastica, ma bicchieri in polipropilene lavabili, al costo di un euro in più sulla consumazione, che verrà restituito se il cliente riporta il bicchiere. "L'idea nasce con l'intento di dare una risposta concreta all'attenzione per il decoro urbano e alla riduzione dei rifiuti durante le serate che, soprattutto nel fine settimana, vedono molti bicchieri in plastica abbandonati per strada". L'idea lanciata dal gruppo consiliare del Pd in Comune e dal gruppo del municipio Centro-Est è già stata sperimentata con successo in diverse parti d'Europa, dove i bicchieri sono diventati anche una nuova forma di comunicazione e pubblicità per gli sponsor e per il Comune. Per i consiglieri del Pd, dunque, anche Genova potrebbe essere promossa attraverso il bicchiere a rendere, potendo anche diventare un elemento di design firmato da giovani artisti.(ANSA).

15:39Brexit: May a Barnier, regole transizione da negoziare

(ANSA) - LONDRA, 20 DIC - "Monsieur (Michel) Barnier ha fatto una quantità di dichiarazioni" negli ultimi giorni sulle regole che la Gran Bretagna dovrà seguire durante il periodo di transizione post Brexit, "ma ovviamente" si tratta di questioni che devono ancora "essere negoziate". Così Theresa May in risposta a una domanda al riguardo durante il Question Time di oggi ai Comuni. La premier Tory ha quindi ribadito che il suo governo intende difendere il ruolo della City come grande piazza finanziaria "non solo europea, ma globale".