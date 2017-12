Ultima ora

18:56Tokyo-Parigi in jet privato, Philippe spende 350.000 euro

(ANSA) - PARIGI, 20 DIC - Il primo ministro francese, Edouard Philippe, ha fatto ricorso ad un volo privato per lui e la sua delegazione per rientrare urgentemente e "con maggiore confort" a Parigi da Tokyo, il 5 dicembre, dopo una visita ufficiale in Nuova Caledonia. Costo: 350.000 euro, secondo quanto riferiscono i media francesi. Il premier, interpellato in proposito, ha dichiarato stamattina alla radio Rtl di "rivendicare completamente" la scelta del ricorso a un volo privato, spiegando che c'era "un'esigenza tassativa" di rientrare a Parigi immediatamente, visto che il presidente Emmanuel Macron stava per partire per l'Algeria.

18:53Calcio: caso Griezmann, arriva denuncia Atletico

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - La Fifa ha ufficialmente ricevuto la denuncia dell'Atletico Madrid contro il Barcellona per il presunto 'contatto' del club blaugrana per il suo attaccante Antoine Griezmann. "Abbiamo ricevuto una denuncia da Atletico Madrid sul caso di Griezmann", ha fatto sapere oggi all'agenzia tedesca Dpa un portavoce della Federcalcio mondiale. Griezmann ha rinnovato lo scorso giugno il contratto con i 'colchoneros' fino al 2022 e secondo le regole Fifa un calciatore sotto contratto può essere contattato solo quando mancano sei mesi alla scadenza. Il Barcellona ha sempre negato di aver avviato contatti con l'entourage del giocatore francese, escludendo di aver commesso irregolarità.

18:51Etruria: Carrai, legittimo interesse per un mio cliente

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Nel caso dell'email del 13 gennaio 2015, il presunto mistero è presto rivelato: si trattava di questione tecnica, niente di più. Ero interessato, 'nel rispetto dei ruoli' come ho scritto non a caso nell'e-mail, a capire gli intendimenti di Unicredit riguardo Banca Etruria perché un mio cliente stava verificando il dossier di Banca Federico Del Vecchio, storico istituto fiorentino di proprietà di Etruria". Lo afferma in una nota Marco Carrai, dopo l'audizione dell'ex ad di Unicredit Ghizzoni in commissione banche. "Tutto assolutamente trasparente, tutto assolutamente legittimo", aggiunge Carrai.

18:49Igor: trasferito in carcere di massima sicurezza a Saragozza

(ANSA) - BOLOGNA, 20 DIC - Norbert Feher, il 36enne serbo conosciuto anche come Igor il Russo, accusato di almeno cinque omicidi fra la Spagna e l'Italia è stato trasferito in mattinata, come riportano i media spagnoli, nel carcere di Zuera di Saragozza. Il trasferimento, cominciato poco dopo le 8 e completato alle 10.30, si è reso necessario perché la prigione di Teruel, dove era detenuto, non era adatta alla custodia di un criminale della sua pericolosità e per questo si è reso necessario il trasferimento in un carcere di massima sicurezza, come, appunto, quello di Saragozza. (ANSA).

18:48Calcio: Serie C, Cuneo-Siena 2-0

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Il Cuneo ha battuto il Siena 2-0 nel recupero della 17/a giornata del girone A di serie C. Classifica: Livorno 43 punti; Siena 33; Pisa 32; Viterbese 31; Olbia 27; Giana Erminio e Pistoiese 26; Arezzo, Carrarese, Lucchese e Monza 24; Piacenza 23; Alessandria, Pro Piacenza, Arzachena e Pontedera 21; Cuneo 16; Gavorrano 13; Prato 11. Arezzo penalizzato di 2 punti. Da recuperare: Piacenza-Siena (mercoledì 24/1 alle 14.30).

18:45‘L’Imperialismo della Gran Bretagna fu positivo’

(ANSA) - LONDRA, 20 DIC - Infuria la polemica sull'imperialismo britannico all'università di Oxford. Non sono piaciute infatti a molti accademici le dichiarazioni di un professore, Nigel Biggar, che sul Times ha enumerato gli aspetti "di cui andare fieri" dell'epoca in cui il Regno Unito dominava i mari e aveva possedimenti in mezzo mondo. Non solo, lo studioso ha lanciato un progetto universitario dedicato all'"etica dell'impero". Progetto che non è proprio piaciuto a una sessantina di colleghi, che hanno scritto una lettera di protesta criticando le sue iniziative e le sue opinioni 'revisioniste'. I 60 accademici hanno contestato fra l'altro il fatto che il progetto consista di seminari a cui partecipa solo chi viene invitato. Biggar ha tuttavia contrattaccato, sostenendo che "nell'attuale clima illiberale una discussione del genere è possibile solo in privato".

18:42Uccide ladro: dopo condanna paese raccoglie fondi

(ANSA) - BRESCIA, 20 DIC - Una settimana dopo la sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Brescia, è iniziata a Serle, nel Bresciano, una raccolta da destinare a Mirco Franzoni, condannato a 9 anni e 4 mesi per omicidio volontario per aver ucciso in strada un ladro che era entrato in casa del fratello. "Amici, da domani nella maggior parte di ristoranti bar ed esercizi pubblici di Serle troverete cassette in cui potete liberamente fare la vostra offerta per un sostegno economico alle gravose spese giuridiche in cui sta andando incontro il nostro Mirco. Sappiamo già di essere un paese unito e adesso dobbiamo esserlo più che mai, in un momento cosi difficile e delicato", si legge su un cartello esposto all'esterno di un ristorante del paese bresciano.