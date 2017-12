Ultima ora

18:00Sindaco padovano festeggia compleanno donando midollo osseo

(ANSA) - VENEZIA, 20 DIC - Ha donato il midollo osseo alla vigilia del suo compleanno. Davide Gianella, sindaco di Piove di Sacco, oggi ha compiuto 37 anni e ieri ha trascorso quattro ore attaccato ad un macchinario che ha regalato una speranza di vita al suo gemello genetico in difficoltà. Gianella si era tipizzato, ossia era entrato nel registro dei donatori di midollo osseo di Padova, un anno e mezzo fa; a settembre è stato trovato compatibile ad un anonimo paziente in attesa di trapianto e ha accettato. "Penso sia il più bel regalo di compleanno che sono riuscito a fare nella mia vita - commenta Gianella - non solo per chi ha ricevuto il mio midollo ma anche per me".

17:59Torino: denunciò occupazione, tanica benzina sotto casa

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Una tanica di benzina è stata trovata davanti all'abitazione di un dirigente del Comune di Torino, il primo che denunciò il Fenix, lo stabile occupato dagli squatter la scorsa estate ai Giardini reali e posto sotto sequestro il 13 dicembre. Lo si apprende da ambienti politici torinesi. Il Fenix, di proprietà del Comune, era stato adibito a punto di ritrovo da un gruppo di anarchici. Nella notte scritte inneggianti l'autogestione sono comparse sui muri del Municipio e dell'Urban Center.(ANSA).

17:56Etruria: Di Battista, Boschi è politicamente morta

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - " La Boschi può dimettersi, non dimettersi, può inchiodarsi ancor di più alla poltrona. Può fare tutto insomma ma politicamente è morta, ad uccidere la sua credibilità sono state le sue stesse menzogne, la sua arroganza, i suoi puerili tentativi di sviare l'attenzione parlando di sessismo nel momento in cui erano palesi i suoi comportamenti indecenti!". Così il 5 stelle Alessandro Di Battista su Fb dove aggiunge: "i nodi vengono al pettine: Renzi, Boschi e Carrai hanno occupato la Repubblica per risolvere le loro questioni personali. Come dei Berlusconi qualunque! Sono oscene le bugie dette da questo vero e proprio clan dell'immoralità. Personaggi pericolosi che tentarono addirittura di stravolgere la Costituzione italiana ma grazie a Dio i loro tentativi furono stoppati dal Popolo italiano. In tutto ciò migliaia di risparmiatori piangono, hanno perso tutto e sembra che in questa brutta storia politica loro neppure esistano".

17:44Etruria: Di Maio, Seconda Repubblica è al game over

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - "Dopo l'audizione di Ghizzoni è chiarissimo che la seconda repubblica è al game over: stiamo agli ultimi passaggi di una repubblica al tramonto". Lo ha detto il candidato premier M5S Luigi Di Maio, a Milano per la presentazione di un rapporto sul turismo. "Questa audizione - aggiunge - dimostra che il governo Renzi, che doveva essere un governo di rottamatori è stato invece un governo che ha passato il tempo a salvare una banca di quartiere solo perché era la banca di famiglia di uno dei ministri. Questo - continua - era un governo che doveva trattare condizioni migliori per la nostra economia e si è ridotto a salvare una banca di famiglia. E' vergognoso".

17:36Calcio: Zeman, presidente deve chiarire cosa fare

(ANSA) - PESCARA, 20 DIC - Vigilia di campionato per il Pescara che domani sera sarà di scena ad Ascoli: dopo le aspre polemiche con il presidente Sebastiani ed il rischio esonero sventato, è tornato a parlare il tecnico biancazzurro Zdenek Zeman che ha fatto riferimento anche a quanto accaduto domenica scorsa dopo la partita con il Novara. "Non ho né visto né sentito il presidente - ha spiegato -. Io ho detto quello che ho fatto a fine mercato (il tecnico sabato scorso aveva rivelato di aver presentato le dimissioni lo scorso 1 settembre), ma non ci vedo niente di grave perché se ho deciso poi di restare vuol dire che ero convinto di poter fare bene. Se sono qua vuol dire che me la sento. Le parole di Sebastiani le interpreto in un solo modo, ma mi tengo tutto per me. Forse è stata fatta un po' di confusione, quello che è successo è successo. Sono a disposizione e vorrei continuare. Poi nel calcio possono succedere tante cose. Io non devo chiarire nulla, il presidente deve chiarire cosa vuole fare".

17:24Bpm: 1 anno e 6 mesi a Ponzellini, cade associazione

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - L'ex presidente di Banca Popolare di Milano Massimo Ponzellini è stato condannato a 1 anno e 6 mesi nel processo con al centro i presunti finanziamenti illeciti concessi dall'istituto tra il 2009 e il 2011. E' caduta l'accusa principale di associazione per delinquere e il banchiere è stato condannato assieme ad un altro imputato per un solo capo di imputazione. La Procura per lui aveva chiesto 6 anni. Prosciolti altri undici imputati. La sentenza è stata emessa dal collegio presieduto da Guido Salvini.

17:24Calcio: uomo condannato a 4 mesi per aggressione Sterling

(ANSA) - MANCHESTER, 20 DIC - Un uomo è stato condannato a quattro mesi di pena detentiva per aver colpito e rivolto insulti a sfondo razziale contro il giocatore del Manchester City Raheem Sterling, fuori dal campo di allenamento del club. Karl Anderson, 29 anni, si è dichiarato colpevole in un tribunale di Manchester. Il fatto è avvenuto sabato scorso. L'uomo aveva preso a calci Sterling, gridandogli contro insulti razziali, appena era arrivato all'Etihad. L'episodio non aveva comunque turbato più di tanto Sterling, che poche ore dopo era andato a segno due volte nella vittoria per 4-1 del City sul Tottenham in Premier League.