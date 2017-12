Ultima ora

18:12‘Ndrangheta: arrestato latitante ricercato per narcotraffico

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 DIC - Un latitante, Domenico Pepè, di 62 anni, di Rosarno, è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Salerno e della Compagnia di Eboli, con il supporto del 7mo Nucleo elicotteri di Pontecagnano Faiano. Un uomo di 48 anni, P.G., è stato denunciato per favoreggiamento. Pepè era ricercato dal novembre scorso dopo che la Cassazione aveva respinto un suo ricorso contro una precedente ordinanza emessa il 23 luglio 2016 dal Gip di Reggio Calabria su richiesta della Dda per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Pepè è stato individuato in un agriturismo in località Campagna (Salerno), dove si era presentato con documenti falsi. Era ricercato per un'inchiesta dei carabinieri del Ros e del Nucleo investigativo di Reggio su un traffico di cocaina proveniente dalla Repubblica Dominicana e dal Perù gestito della cosca dei Pesce di Rosarno. Pepè è accusato di essere uno degli organizzatori e finanziatore ed avrebbe avuto contatti diretti con i narcos.

18:10Ue deferisce Polonia a Corte su sistema giudiziario

(ANSA) - BRUXELLES, 20 DIC - La Commissione europea ha deciso di deferire la Polonia alla Corte Ue, passando all'ultima fase della procedura di infrazione sul sistema giudiziario ordinario. La decisione arriva assieme all'attivazione della procedura dell'articolo 7, ed è stata annunciata dal vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans. Varsavia continuerà ad andare avanti sulla riforma della giustizia, nonostante la decisione odierna di Bruxelles di attivare l'articolo 7 del Trattato contro la Polonia, a causa della violazione dello stato di diritto. Lo ha dichiarato il ministro guardasigilli Zbigniew Ziobro, secondo il quale "si tratta di una mossa politica" di Bruxelles, che cerca di esercitare pressione. La Polonia, ha aggiunto, rispetta lo stato di diritto e le soluzioni che si propone di implementare in questo Paese esistono in altri diversi Paesi.

18:00Sindaco padovano festeggia compleanno donando midollo osseo

(ANSA) - VENEZIA, 20 DIC - Ha donato il midollo osseo alla vigilia del suo compleanno. Davide Gianella, sindaco di Piove di Sacco, oggi ha compiuto 37 anni e ieri ha trascorso quattro ore attaccato ad un macchinario che ha regalato una speranza di vita al suo gemello genetico in difficoltà. Gianella si era tipizzato, ossia era entrato nel registro dei donatori di midollo osseo di Padova, un anno e mezzo fa; a settembre è stato trovato compatibile ad un anonimo paziente in attesa di trapianto e ha accettato. "Penso sia il più bel regalo di compleanno che sono riuscito a fare nella mia vita - commenta Gianella - non solo per chi ha ricevuto il mio midollo ma anche per me".

17:59Torino: denunciò occupazione, tanica benzina sotto casa

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Una tanica di benzina è stata trovata davanti all'abitazione di un dirigente del Comune di Torino, il primo che denunciò il Fenix, lo stabile occupato dagli squatter la scorsa estate ai Giardini reali e posto sotto sequestro il 13 dicembre. Lo si apprende da ambienti politici torinesi. Il Fenix, di proprietà del Comune, era stato adibito a punto di ritrovo da un gruppo di anarchici. Nella notte scritte inneggianti l'autogestione sono comparse sui muri del Municipio e dell'Urban Center.(ANSA).

17:56Etruria: Di Battista, Boschi è politicamente morta

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - " La Boschi può dimettersi, non dimettersi, può inchiodarsi ancor di più alla poltrona. Può fare tutto insomma ma politicamente è morta, ad uccidere la sua credibilità sono state le sue stesse menzogne, la sua arroganza, i suoi puerili tentativi di sviare l'attenzione parlando di sessismo nel momento in cui erano palesi i suoi comportamenti indecenti!". Così il 5 stelle Alessandro Di Battista su Fb dove aggiunge: "i nodi vengono al pettine: Renzi, Boschi e Carrai hanno occupato la Repubblica per risolvere le loro questioni personali. Come dei Berlusconi qualunque! Sono oscene le bugie dette da questo vero e proprio clan dell'immoralità. Personaggi pericolosi che tentarono addirittura di stravolgere la Costituzione italiana ma grazie a Dio i loro tentativi furono stoppati dal Popolo italiano. In tutto ciò migliaia di risparmiatori piangono, hanno perso tutto e sembra che in questa brutta storia politica loro neppure esistano".

17:44Etruria: Di Maio, Seconda Repubblica è al game over

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - "Dopo l'audizione di Ghizzoni è chiarissimo che la seconda repubblica è al game over: stiamo agli ultimi passaggi di una repubblica al tramonto". Lo ha detto il candidato premier M5S Luigi Di Maio, a Milano per la presentazione di un rapporto sul turismo. "Questa audizione - aggiunge - dimostra che il governo Renzi, che doveva essere un governo di rottamatori è stato invece un governo che ha passato il tempo a salvare una banca di quartiere solo perché era la banca di famiglia di uno dei ministri. Questo - continua - era un governo che doveva trattare condizioni migliori per la nostra economia e si è ridotto a salvare una banca di famiglia. E' vergognoso".

17:36Calcio: Zeman, presidente deve chiarire cosa fare

(ANSA) - PESCARA, 20 DIC - Vigilia di campionato per il Pescara che domani sera sarà di scena ad Ascoli: dopo le aspre polemiche con il presidente Sebastiani ed il rischio esonero sventato, è tornato a parlare il tecnico biancazzurro Zdenek Zeman che ha fatto riferimento anche a quanto accaduto domenica scorsa dopo la partita con il Novara. "Non ho né visto né sentito il presidente - ha spiegato -. Io ho detto quello che ho fatto a fine mercato (il tecnico sabato scorso aveva rivelato di aver presentato le dimissioni lo scorso 1 settembre), ma non ci vedo niente di grave perché se ho deciso poi di restare vuol dire che ero convinto di poter fare bene. Se sono qua vuol dire che me la sento. Le parole di Sebastiani le interpreto in un solo modo, ma mi tengo tutto per me. Forse è stata fatta un po' di confusione, quello che è successo è successo. Sono a disposizione e vorrei continuare. Poi nel calcio possono succedere tante cose. Io non devo chiarire nulla, il presidente deve chiarire cosa vuole fare".