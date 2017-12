Ultima ora

18:33Coppa Italia: Atalanta ai quarti

(ANSA) - BERGAMO, 20 DIC - L'Atalanta ha battuto il Sassuolo 2-1 e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, dove il 2 gennaio affronterà in trasferta il Napoli. Reti di Toloi al 16', Cornelius al 33' e autogol di Toloi al 74'. L'Atalanta ha chiuso l'incontro in 10 uomini per l'espulsione di Kurtic all'89'.

18:24Calcio: Samp, Ferrero non deve decadere da presidente

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Massimo Ferrero non deve più decadere dalla carica di presidente della Sampdoria dopo il patteggiamento per il caso Livingston. La Federcalcio ha comunicato alla Sampdoria il parere della Corte Federale d'Appello."Non deve più ritenersi applicabile a Massimo Ferrero, l'art. 22 bis, comma 1, delle Noif". L'articolo porta al decadimento dalla carica in seguito a condanne, ma nel caso specifico Ferrero aveva patteggiato. I primi a complimentarsi con Ferrero sono stati i suoi dipendenti e tutto lo staff, dirigenziale e tecnico. Ferrero, nonostante il primo parere non positivo, non si era in realtà mai dimesso dalla carica di presidente e aveva continuato il suo lavoro pur soffrendo per non poter interpretare al meglio il suo ruolo istituzionale. Il presidente, fanno sapere fonti interne al club, è apparso molto sollevato e soddisfatto per la comunicazione della Figc.

18:22Senato: Zanda, nuovo Regolamento investimento su democrazia

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Le nuove norme regolamentari sono per la nostra democrazia parlamentare rappresentativa un investimento sul futuro, serviranno a renderla più forte e più efficace. Una democrazia in crisi, debole, rende fragile l'ordinamento giuridico, confonde la divisione dei poteri, disgrega lo Stato. Quando si aggrava, la crisi della democrazia, come sappiamo e come spesso è accaduto in passato ed accade tuttora, può produrre effetti molto gravi, sino a far prevalere forze antisistema, nazionalismi ottusi, istinti reazionari, governi più o meno autoritari". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Luigi Zanda, nel suo intervento in dichiarazione di voto sulla riforma dei regolamenti del Senato. "È per evitare questi pericoli che l'Italia ha bisogno di rafforzare la sua democrazia con profonde riforme della struttura istituzionale", ha aggiunto. (ANSA).

18:12‘Ndrangheta: arrestato latitante ricercato per narcotraffico

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 DIC - Un latitante, Domenico Pepè, di 62 anni, di Rosarno, è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Salerno e della Compagnia di Eboli, con il supporto del 7mo Nucleo elicotteri di Pontecagnano Faiano. Un uomo di 48 anni, P.G., è stato denunciato per favoreggiamento. Pepè era ricercato dal novembre scorso dopo che la Cassazione aveva respinto un suo ricorso contro una precedente ordinanza emessa il 23 luglio 2016 dal Gip di Reggio Calabria su richiesta della Dda per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Pepè è stato individuato in un agriturismo in località Campagna (Salerno), dove si era presentato con documenti falsi. Era ricercato per un'inchiesta dei carabinieri del Ros e del Nucleo investigativo di Reggio su un traffico di cocaina proveniente dalla Repubblica Dominicana e dal Perù gestito della cosca dei Pesce di Rosarno. Pepè è accusato di essere uno degli organizzatori e finanziatore ed avrebbe avuto contatti diretti con i narcos.

18:10Ue deferisce Polonia a Corte su sistema giudiziario

(ANSA) - BRUXELLES, 20 DIC - La Commissione europea ha deciso di deferire la Polonia alla Corte Ue, passando all'ultima fase della procedura di infrazione sul sistema giudiziario ordinario. La decisione arriva assieme all'attivazione della procedura dell'articolo 7, ed è stata annunciata dal vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans. Varsavia continuerà ad andare avanti sulla riforma della giustizia, nonostante la decisione odierna di Bruxelles di attivare l'articolo 7 del Trattato contro la Polonia, a causa della violazione dello stato di diritto. Lo ha dichiarato il ministro guardasigilli Zbigniew Ziobro, secondo il quale "si tratta di una mossa politica" di Bruxelles, che cerca di esercitare pressione. La Polonia, ha aggiunto, rispetta lo stato di diritto e le soluzioni che si propone di implementare in questo Paese esistono in altri diversi Paesi.

18:00Sindaco padovano festeggia compleanno donando midollo osseo

(ANSA) - VENEZIA, 20 DIC - Ha donato il midollo osseo alla vigilia del suo compleanno. Davide Gianella, sindaco di Piove di Sacco, oggi ha compiuto 37 anni e ieri ha trascorso quattro ore attaccato ad un macchinario che ha regalato una speranza di vita al suo gemello genetico in difficoltà. Gianella si era tipizzato, ossia era entrato nel registro dei donatori di midollo osseo di Padova, un anno e mezzo fa; a settembre è stato trovato compatibile ad un anonimo paziente in attesa di trapianto e ha accettato. "Penso sia il più bel regalo di compleanno che sono riuscito a fare nella mia vita - commenta Gianella - non solo per chi ha ricevuto il mio midollo ma anche per me".

17:59Torino: denunciò occupazione, tanica benzina sotto casa

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Una tanica di benzina è stata trovata davanti all'abitazione di un dirigente del Comune di Torino, il primo che denunciò il Fenix, lo stabile occupato dagli squatter la scorsa estate ai Giardini reali e posto sotto sequestro il 13 dicembre. Lo si apprende da ambienti politici torinesi. Il Fenix, di proprietà del Comune, era stato adibito a punto di ritrovo da un gruppo di anarchici. Nella notte scritte inneggianti l'autogestione sono comparse sui muri del Municipio e dell'Urban Center.(ANSA).