18:48Calcio: Serie C, Cuneo-Siena 2-0

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Il Cuneo ha battuto il Siena 2-0 nel recupero della 17/a giornata del girone A di serie C. Classifica: Livorno 43 punti; Siena 33; Pisa 32; Viterbese 31; Olbia 27; Giana Erminio e Pistoiese 26; Arezzo, Carrarese, Lucchese e Monza 24; Piacenza 23; Alessandria, Pro Piacenza, Arzachena e Pontedera 21; Cuneo 16; Gavorrano 13; Prato 11. Arezzo penalizzato di 2 punti. Da recuperare: Piacenza-Siena (mercoledì 24/1 alle 14.30).

18:45‘L’Imperialismo della Gran Bretagna fu positivo’

(ANSA) - LONDRA, 20 DIC - Infuria la polemica sull'imperialismo britannico all'università di Oxford. Non sono piaciute infatti a molti accademici le dichiarazioni di un professore, Nigel Biggar, che sul Times ha enumerato gli aspetti "di cui andare fieri" dell'epoca in cui il Regno Unito dominava i mari e aveva possedimenti in mezzo mondo. Non solo, lo studioso ha lanciato un progetto universitario dedicato all'"etica dell'impero". Progetto che non è proprio piaciuto a una sessantina di colleghi, che hanno scritto una lettera di protesta criticando le sue iniziative e le sue opinioni 'revisioniste'. I 60 accademici hanno contestato fra l'altro il fatto che il progetto consista di seminari a cui partecipa solo chi viene invitato. Biggar ha tuttavia contrattaccato, sostenendo che "nell'attuale clima illiberale una discussione del genere è possibile solo in privato".

18:42Uccide ladro: dopo condanna paese raccoglie fondi

(ANSA) - BRESCIA, 20 DIC - Una settimana dopo la sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Brescia, è iniziata a Serle, nel Bresciano, una raccolta da destinare a Mirco Franzoni, condannato a 9 anni e 4 mesi per omicidio volontario per aver ucciso in strada un ladro che era entrato in casa del fratello. "Amici, da domani nella maggior parte di ristoranti bar ed esercizi pubblici di Serle troverete cassette in cui potete liberamente fare la vostra offerta per un sostegno economico alle gravose spese giuridiche in cui sta andando incontro il nostro Mirco. Sappiamo già di essere un paese unito e adesso dobbiamo esserlo più che mai, in un momento cosi difficile e delicato", si legge su un cartello esposto all'esterno di un ristorante del paese bresciano.

18:40Calcio: serie B, cambia arbitro di Spezia-Avellino

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Cambia l'arbitro di Spezia-Avellino. La Federcalcio ha comunicato che l'incontro, valido per la 20/a giornata del campionato di serie B (in programma domani alle 20:30) non sarà diretta da Antonello Balice di Termoli, ma da Ivano Pezzuto di Lecce. Questi gli arbitri del prossimo turno: Ascoli-Pescara: Baroni; Bari-Parma: Piccinini; Cesena-Palermo: Sacchi; Cittadella-Carpi: Pillitteri; Empoli-Brescia: Rapuano; Frosinone-Entella: Serra; Novara-Perugia: Nasca; Salernitana-Foggia: Marini; Spezia-Avellino: Pezzuto; Ternana-Pro Vercelli: Saia; Venezia-Cremonese (oggi, ore 20.30): La Penna.

18:33Coppa Italia: Atalanta ai quarti

(ANSA) - BERGAMO, 20 DIC - L'Atalanta ha battuto il Sassuolo 2-1 e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, dove il 2 gennaio affronterà in trasferta il Napoli. Reti di Toloi al 16', Cornelius al 33' e autogol di Toloi al 74'. L'Atalanta ha chiuso l'incontro in 10 uomini per l'espulsione di Kurtic all'89'.

18:24Calcio: Samp, Ferrero non deve decadere da presidente

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Massimo Ferrero non deve più decadere dalla carica di presidente della Sampdoria dopo il patteggiamento per il caso Livingston. La Federcalcio ha comunicato alla Sampdoria il parere della Corte Federale d'Appello."Non deve più ritenersi applicabile a Massimo Ferrero, l'art. 22 bis, comma 1, delle Noif". L'articolo porta al decadimento dalla carica in seguito a condanne, ma nel caso specifico Ferrero aveva patteggiato. I primi a complimentarsi con Ferrero sono stati i suoi dipendenti e tutto lo staff, dirigenziale e tecnico. Ferrero, nonostante il primo parere non positivo, non si era in realtà mai dimesso dalla carica di presidente e aveva continuato il suo lavoro pur soffrendo per non poter interpretare al meglio il suo ruolo istituzionale. Il presidente, fanno sapere fonti interne al club, è apparso molto sollevato e soddisfatto per la comunicazione della Figc.

18:22Senato: Zanda, nuovo Regolamento investimento su democrazia

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Le nuove norme regolamentari sono per la nostra democrazia parlamentare rappresentativa un investimento sul futuro, serviranno a renderla più forte e più efficace. Una democrazia in crisi, debole, rende fragile l'ordinamento giuridico, confonde la divisione dei poteri, disgrega lo Stato. Quando si aggrava, la crisi della democrazia, come sappiamo e come spesso è accaduto in passato ed accade tuttora, può produrre effetti molto gravi, sino a far prevalere forze antisistema, nazionalismi ottusi, istinti reazionari, governi più o meno autoritari". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Luigi Zanda, nel suo intervento in dichiarazione di voto sulla riforma dei regolamenti del Senato. "È per evitare questi pericoli che l'Italia ha bisogno di rafforzare la sua democrazia con profonde riforme della struttura istituzionale", ha aggiunto. (ANSA).