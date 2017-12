Ultima ora

20:34Camera Usa ha approvato la riforma del fisco

(ANSA) - WASHINGTON, 20 DIC - La Camera Usa ha approvato il testo modificato dal Senato sul taglio delle tasse, la maggiore riforma fiscale americana dal 1986. Il provvedimento passa ora alla Casa Bianca, dove Donald Trump intende firmarlo prima di Natale, mantenendo così una delle sue promesse elettorali.

20:19Anziano clochard ucciso dal freddo a Genova

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Un senza fissa dimora di 73 anni è morto la scorsa notte a Genova a causa del freddo. Il cadavere è stato trovato questa mattina su una panchina nei giardini Peragallo, sul lungomare di Pegli, nel ponente di Genova. A scoprire il corpo senza vita un passante che stava passeggiando con i suoi cani. Sul posto il medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I poliziotti delle 'Volanti' e il medico hanno escluso la morte violenta. Secondo il medico intervenuto il decesso potrebbe essere avvenuto per un malore causato dal freddo. Nella notte la temperatura a Genova è scesa sotto lo zero. Il magistrato ha comunque disposto l'autopsia. L'uomo aveva il domicilio in un ufficio del Comune, nel centro storico, e risultava essere assistito dai servizi sociali. Nella sua borsa c'erano alcune tessere che permettono di usufruire delle mense per indigenti.

20:10Polonia non arretra, Duda firmerà riforma giustizia

(ANSA) - VARSAVIA, 20 DIC - Il presidente polacco Andrzej Duda ha deciso di firmare due leggi che limitano i poteri della magistratura, mettendo i tribunali sotto un maggiore controllo politico. Lo ha annunciato lo stesso Duda, spiegando che le leggi arrivate sul suo tavolo per la ratifica sono migliorate rispetto a quelle che erano state criticate dall'Ue. Proprio oggi la Commissione Ue ha avviato l'iter per sanzionare Varsavia sulla riforma della giustizia, che "rischia di violare lo stato di diritto".

20:08Medico torinese scompare a Panama, niente notizie da un mese

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Un chirurgo plastico torinese, Furio Ferrari, 70 anni domani, da anni residente a Panama, è scomparso dal 26 novembre. Lo rendono noto i famigliari, che ne hanno denunciato la scomparsa alla Questura di Torino. Da alcuni mesi si era trasferito a Cuernavaca, in Messico, ma il giorno della scomparsa, secondo quanto appreso, era a Panama per seguire alcune transazioni immobiliari. L'ambasciata d'Italia a Panama, fa sapere la Farnesina, sta seguendo con la massima attenzione il caso. Ferrari, che negli anni Ottanta era stato condannato a 9 mesi con la condizionale per aver sparato alla sua compagna per gelosia, ha abbandonato da anni la professione medica per fare l'imprenditore. Negli ultimi tempi si occupava della compravendita di immobili. (ANSA).

19:59Ius soli: Zanda,non c’è maggioranza,in aula dopo l.bilancio

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Abbiamo chiesto e ottenuto di calendarizzare lo ius soli dopo la manovra". Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato Luigi Zanda al termine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. "C'e' una ragione per questa richiesta- spiega- lo ius soli per essere approvato ha bisogno di un voto di fiducia. Io mi auguro che il governo voglia mettere la fiducia ma dubitando fortemente che ci sia una maggioranza si deve esaminare dopo la legge di bilancio. L'Italia non puo' rischiare l'esercizio provvisorio, e' un rischio che non possiamo correre".

19:50Coppa Italia: Iachini, contento della reazione

(ANSA) - BERGAMO, 20 DIC - "Non volevamo snobbare la competizione, ma dovevamo verificare il percorso di crescita di alcuni ragazzi come Cassata, Pierini e Frattesi. Specie nel primo tempo abbiamo perso troppi duelli in mezzo al campo, ma nel secondo è stato un altro tipo di partita e la squadra ha creato i presupposti per rimetterla in piedi". E' moderatamente soddisfatto Giuseppe Iachini, nonostante il suo Sassuolo sia uscito dalla Coppa Italia, battuto 2-1 a Bergamo. "Alla fine se avessimo pareggiato non ci sarebbe stato nulla da dire, ma sono contento della reazione e del rientro in campo nella ripresa col piglio giusto - osserva l'allenatore - Era difficile per una squadra con molti cambi contro un gruppo che si conosce bene da un anno e mezzo e sta facendo anche l'Europa League. Dopo tutto sto lavorando qui da tre settimane".

19:45Mafia: assolto capo clan Bari, 41 condanne per droga e armi

(ANSA) - BARI, 20 DIC - Domenico Strisciuglio, soprannominato "Mimmo la luna", in carcere da 17 anni al 41 bis, non sarebbe più a capo del clan barese che porta il suo nome. Come reggente gli sarebbe subentrato suo fratello Sigismondo, anche lui detenuto da tempo, ma in un regime meno restrittivo del che gli avrebbe consentito di continuare a gestire gli affari del clan. Per questo, nel processo 'Agorà', il gup del Tribunale ha assolto Mimmo dall'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso e ha invece condannato il fratello Sigismondo a 18 anni di reclusione. La sentenza riguarda 49 presunti affiliati al clan accusati di mafia, traffico e spaccio di droga, detenzione di armi ed esplosivi, lesioni personali aggravate, estorsioni per fatti compiuti tra il 2011 e il 2015. Il giudice ha condannato 41 imputati (pene tra i 20 e i 3 anni) e ne ha assolti 8. La moglie di Sigismondo, Eugenia Prudente, unica donna imputata, è stata condannata a 8 anni e 8 mesi di reclusione per aver portato droga al marito in cella.