21:02Ilva: Renzi a Calenda-Emiliano, salviamola insieme

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Offro un piatto di orecchiette a te e a Carlo Calenda ma deposita le armi, Michele Emiliano. Basta coi ricorsi, mettiamoci a un tavolo e salviamo insieme il futuro di Taranto. Offro io che notoriamente ho il carattere peggiore (ed è una bella gara tra noi tre). #Ilva". Lo scrive su twitter il segretario del Pd Matteo Renzi, rivolgendosi al presidente pugliese.

20:37Terremoto: siglata intesa ricostruzione caserme Carabinieri

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - E' stato definito il piano d'intervento per la ricostruzione di 41 caserme dei Carabinieri dell'Italia centrale distrutte dai terremoti che hanno colpito Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel 2016 e 2017. L'intesa è stata siglata dal Commissario per la ricostruzione Paola De Micheli, dal Comandante generale dell'Arma Tullio Del Sette e dal direttore dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi con l'obiettivo di avviare al più presto l'apertura dei cantieri e assicurare la piena funzionalità di strutture fondamentali per la tutela della sicurezza delle comunità locali. L'accordo prevede inoltre interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico per sedi e strutture territoriali dell'Arma con danni lievi. Interventi che verranno inseriti nel nuovo piano delle Opere pubbliche da approvare con ordinanza del Commissario, che definirà anche le modalità di finanziamento. E' prevista l'acquisizione a titolo gratuito da parte dell'Agenzia del Demanio delle aree dove verranno edificate le nuove strutture dell'Arma. "Grazie al protocollo di oggi - ha detto De Micheli - si avvia un percorso virtuoso di collaborazione tra le istituzioni per garantire la normale attività dei Carabinieri sul territorio, presidio avanzato di sicurezza ed uno dei segni tangibili di presenza dello Stato". Nei prossimi giorni, ha sottolineato ancora De Micheli, verrà emanata l'ordinanza per consentire al Demanio di avviare le procedure per la ricostruzione delle caserme. "Ringrazio il Commissario - ha aggiunto Del Sette - e l'Agenzia del Demanio per la tempestività dell'intervento. Il protocollo è un passaggio fondamentale che consentirà ai Carabinieri di essere tra le prime istituzioni pubbliche a riprendere a funzionare a pieno regime". Per Reggi "l'Agenzia, che ha il ruolo di soggetto attuatore e di stazione appaltante per gli interventi edilizi, s'impegnerà per garantire in tempi celeri l'operatività delle sedi dell'Arma, indispensabili per la sicurezza sul territorio e punto di riferimento per la cittadinanza e le Istituzioni". (ANSA).

20:34Camera Usa ha approvato la riforma del fisco

(ANSA) - WASHINGTON, 20 DIC - La Camera Usa ha approvato il testo modificato dal Senato sul taglio delle tasse, la maggiore riforma fiscale americana dal 1986. Il provvedimento passa ora alla Casa Bianca, dove Donald Trump intende firmarlo prima di Natale, mantenendo così una delle sue promesse elettorali.

20:19Anziano clochard ucciso dal freddo a Genova

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Un senza fissa dimora di 73 anni è morto la scorsa notte a Genova a causa del freddo. Il cadavere è stato trovato questa mattina su una panchina nei giardini Peragallo, sul lungomare di Pegli, nel ponente di Genova. A scoprire il corpo senza vita un passante che stava passeggiando con i suoi cani. Sul posto il medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I poliziotti delle 'Volanti' e il medico hanno escluso la morte violenta. Secondo il medico intervenuto il decesso potrebbe essere avvenuto per un malore causato dal freddo. Nella notte la temperatura a Genova è scesa sotto lo zero. Il magistrato ha comunque disposto l'autopsia. L'uomo aveva il domicilio in un ufficio del Comune, nel centro storico, e risultava essere assistito dai servizi sociali. Nella sua borsa c'erano alcune tessere che permettono di usufruire delle mense per indigenti.

20:10Polonia non arretra, Duda firmerà riforma giustizia

(ANSA) - VARSAVIA, 20 DIC - Il presidente polacco Andrzej Duda ha deciso di firmare due leggi che limitano i poteri della magistratura, mettendo i tribunali sotto un maggiore controllo politico. Lo ha annunciato lo stesso Duda, spiegando che le leggi arrivate sul suo tavolo per la ratifica sono migliorate rispetto a quelle che erano state criticate dall'Ue. Proprio oggi la Commissione Ue ha avviato l'iter per sanzionare Varsavia sulla riforma della giustizia, che "rischia di violare lo stato di diritto".

20:08Medico torinese scompare a Panama, niente notizie da un mese

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Un chirurgo plastico torinese, Furio Ferrari, 70 anni domani, da anni residente a Panama, è scomparso dal 26 novembre. Lo rendono noto i famigliari, che ne hanno denunciato la scomparsa alla Questura di Torino. Da alcuni mesi si era trasferito a Cuernavaca, in Messico, ma il giorno della scomparsa, secondo quanto appreso, era a Panama per seguire alcune transazioni immobiliari. L'ambasciata d'Italia a Panama, fa sapere la Farnesina, sta seguendo con la massima attenzione il caso. Ferrari, che negli anni Ottanta era stato condannato a 9 mesi con la condizionale per aver sparato alla sua compagna per gelosia, ha abbandonato da anni la professione medica per fare l'imprenditore. Negli ultimi tempi si occupava della compravendita di immobili. (ANSA).

19:59Ius soli: Zanda,non c’è maggioranza,in aula dopo l.bilancio

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Abbiamo chiesto e ottenuto di calendarizzare lo ius soli dopo la manovra". Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato Luigi Zanda al termine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. "C'e' una ragione per questa richiesta- spiega- lo ius soli per essere approvato ha bisogno di un voto di fiducia. Io mi auguro che il governo voglia mettere la fiducia ma dubitando fortemente che ci sia una maggioranza si deve esaminare dopo la legge di bilancio. L'Italia non puo' rischiare l'esercizio provvisorio, e' un rischio che non possiamo correre".