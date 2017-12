Ultima ora

23:12Rugby: Simone Ferrari è ‘l’azzurro dell’anno’

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - E' Simone Ferrari 'l'azzurro dell'anno', premio assegnato ogni anno dalla testata 'Rugby 1823'. Con oltre 4.000 voti espressi i tifosi dell'Italrugby hanno scelto il loro giocatore preferito negli ultimi 12 mesi. E a vincere, con 965 voti e il 24% delle preferenze, è stato il pilone del Benetton Treviso e dell'Italia. Milanese di Cernusco sul Naviglio, classe 1994, Ferrari è cresciuto nell'Amatori Milano e ha frequentato l'Accademia di Tirrenia, prima di passare a Mogliano e poi finire a Treviso in Guinness Pro 14. Alle spalle di Ferrari, secondo, un altro uomo di mischia, Maxime Mbandà delle Zebre, con 731 voti e il 18% delle preferenze. Terzo il mediano di mischia delle Zebre Marcello Violi, con 590 voti, pari al 15% delle preferenze. Seguono in classifica Tommaso Castello, Carlo Canna e Sergio Parisse. Ferrari succede ad un altro Simone, Favaro, che aveva vinto l' 'Italian Player of the Year'. E' anche il terzo pilone in 9 anni a vincere, dopo Totò Perugini nel 2009 e Martin Castrogiovanni nel 2011.

22:05Stadio: Nardella a Della Valle, noi rispondiamo con fatti

(ANSA) - FIRENZE, 20 DIC - Sulla realizzazione del nuovo stadio a Firenze "non rispondiamo con le parole, ma con i fatti; e i fatti che riguardano l'amministrazione comunale li conoscono tutti". Così il sindaco di Firenze Dario Nardella ha replicato in Palazzo Vecchio ai cronisti che gli chiedevano delle parole del patron viola Diego Della Valle, che oggi ha detto che la costruzione della struttura "non dipende da noi". Intanto, sarà ora compito degli uffici di Palazzo Vecchio confrontarsi con i tecnici della Fiorentina sulla condivisione di un nuovo cronoprogramma sulla base della verifica dello stato attuale di avanzamento della progettazione. Quanto alle tempistiche per l'approvazione della variante urbanistica sul quadrante di Castello, operazione preliminare per lo spostamento nell'area del mercato ortofrutticolo, in modo da liberare gli spazi che interesseranno la costruzione del nuovo stadio a Novoli, il Comune calcola di poterci arrivare al massimo entro maggio.

22:01Calcio: Andrea Della Valle, amo Firenze ma per ora non torno

(ANSA) - FIRENZE, 20 DIC - "In questo momento non so dire se cederemo la Fiorentina, il cuore vorrebbe altro. Ma sento ancora cori dalla curva contro di me. Rispetto il tifo caldo, se certi tifosi rispettassero anche me sarebbe bello. Capisco siano arrabbiati per i mancati investimenti però le continue e pesanti offese personali mi hanno destabilizzato". Così Andrea Della Valle ai media fiorentini a margine dell'inaugurazione dello stabilimento Tod's. "Ho sempre sentito vicina la città, ma se i soliti fanno la voce grossa è un condizionamento pesante - ha continuato - Dovessi tornare ricomincerebbe tutto e io non voglio porgere l'altra guancia, non ho ancora superato questo trauma. La mia risposta fin qui è stata creare una società molto forte. Tornerò quando mi sentirò pronto, ora non sarebbe giusto, specie nei confronti di Firenze che continuo ad amare".

21:39Usa: Ue, la riforma del fisco preoccupa, pronti a reagire

(ANSA) - BRUXELLES, 20 DIC - La Commissione Ue prende nota dell'ok alla riforma del fisco Usa, e si dice "preoccupata" per due misure: il regime speciale previsto per i "redditi intangibili derivati dall'estero" e "le misure sull'erosione della base imponibile che ci sembrano discriminatorie" per le imprese europee. Lo fa sapere un portavoce della Commissione Ue, avvertendo che Bruxelles è pronta a "tutte le misure possibili" se la legge entra in vigore come formulata adesso. "Tutte le opzioni sono sul tavolo", fa sapere.

21:30Amante gli manda foto hard figlia 7 anni, arresto a Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 20 DIC - Un uomo di 50 anni, ispettore Inail in servizio a Brindisi, è stato tratto in arresto con l'accusa di pedopornografia e concorso in violenza sessuale in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Perugia su richiesta della locale procura. L'uomo era stato già destinatario la scorsa estate di un decreto di perquisizione e sequestro: sarebbe stato il destinatario di video hard inviate da una donna di 42 anni di Foligno, video che ritraevano la figlia di 7 anni. I filmati sarebbero stati inviati dalla madre della bambina che intratteneva con l'uomo una relazione via chat. La donna era già stata arrestata per violenza sessuale aggravata in Umbria nel giugno scorso. L'inchiesta è partita dalla denuncia di alcune cartomanti di un call center che hanno appreso alcuni dettagli direttamente dalla donna. Secondo quanto accertato il 50enne chiedeva alla donna le foto della bimba in pose erotiche.

21:20Violenza sessuale su medico, arriva bracciale per aggressore

(ANSA) - BARI, 20 DIC - C'è voluta una ventina di giorni ma alla fine il braccialetto elettronico è arrivato ed è stato effettivamente scarcerato oggi, tornando a casa ad Acquaviva delle Fonti in regime di arresti domiciliari, il 51enne Maurizio Zecca, arrestato il 13 novembre scorso per violenza sessuale e stalking nei confronti di una dottoressa in servizio presso un ambulatorio di guardia medica della provincia di Bari. A due settimane dall'arresto, il Tribunale del Riesame di Bari aveva disposto la scarcerazione dell'uomo con concessione dei domiciliari ritenendo improcedibile il reato di violenza sessuale perché denunciato oltre il termine di 6 mesi previsti per legge. L'indagato è rimasto in cella fino ad oggi perché non era disponibile il braccialetto elettronico. La decisione del Riesame ha suscitato numerose polemiche e si è invocato anche l'intervento della politica per allungare i termini di presentazione delle denunce per determinati reati. La Procura ha impugnato il provvedimento insistendo per il carcere.

21:14Coppa Italia: Roma eliminata, il Torino vola ai quarti

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Impresa del Torino che batte 2-1 la Roma, la elimina e vola ai quarti di finale di Coppa Italia: li attende - il 3 gennaio - la vincente della sfida tra Juventus e Genoa che si gioca stasera. Decidono la gara i gol granata di De Silvestri (39' pt) ed Edera (28' st), mentre Schick, alla prima rete in giallorosso, accorcia inutilmente le distanze al 40' st. Il turnover non ha pagato stavolta in casa giallorossa: Di Francesco ha cambiato addirittura i 10/11 della squadra che ha giocato col Cagliari ma le seconde linee non si sono rivelate all'altezza (male soprattutto Gonalons e Under). La partita è stata ricca di emozioni, con occasioni da entrambe le parti in tutti i 90'. Sfortunati i giallorossi in due occasioni: prima per un clamoroso incrocio dei pali colto da El Shaarawy nel primo tempo, poi per il palo colpito da Schick nella ripresa. A 10' dalla fine Milinkovic (migliore in campo) ha neutralizzato un rigore a Dzeko. Inutile il forcing finale dopo la rete di Schick: i giallorossi lasciano subito la Coppa.