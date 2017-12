Ultima ora

01:08Coppa Italia: Allegri, ‘Dybala bene,deve fare cose semplici’

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - "Dybala deve fare le cose semplici, allenarsi e rimanere sereno. Ha fatto bene, come tutta la squadra, ma aspettiamo che torni ad essere il vero Dybala". Massimiliano Allegri promuove la prova da centravanti del numero dieci della Juventus, tornato al gol in Coppa Italia dopo un lungo digiuno. "Da centravanti ha giocato bene, il gol gli darà serenità ma in un mese non è che si era perso", aggiunge il tecnico bianconero, ch promuove soprattutto "la corsa e il pressing del primo tempo". "Complimenti ai miei. Nel primo tempo abbiamo corso molto, premendo e facendo belle trame. Nella ripresa è uscito il Genoa, con qualche tiro. Ma poi il 2-0 ha chiuso la gara. L'obiettivo era andare ai quarti", è l'analisi del tecnico, che ora deve preparare la sfida di campionato di sabato contro la Roma, oggi eliminata dalla Coppa Italia dal Torino. "Che succede? Che giocheremo alle 20.45... - sottolinea -. Valuteremo gli acciaccati, pronti per affrontare una Roma potenzialmente pari con noi e che ha fatto ottime cose".

01:05Basket: Eurolega, AX Milano-Baskonia 92-85

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 20 DIC - Il Natale arriva prima al Forum e l'Olimpia Milano si regala una serata quasi perfetta contro Baskonia (92-85): in un solo colpo ferma la corsa dei baschi (6-7, ma in striscia positiva da un mese), torna alla vittoria dopo 4 sconfitte europee in fila e accorcia la classifica (4-9) in chiave playoff. Pianigiani applaude, ne ha ben donde: l'Ax esegue alla perfezione il piano partita per tre quarti, aprendo il campo con 10 triple e sfruttando una difesa ordinata per 32' (85-60). Cosa invece accada nella testa dell'Olimpia nel finale resta un mistero: la squadra abbassa la tensione e permette a Baskonia con un parziale di 14-0 di rientrare a -5 (88-83 al 38'). Milano vede i fantasmi ma non si lascia spaventare, riuscendo a portare a casa una partita di capitale importanza. Decisive le prestazioni di Goudelock (15 punti), Jerrells (15) e Theodore (12) ma Milano manda tutti i 12 giocatori a referto. L'Olimpia non ha nemmeno il tempo di festeggiare: venerdì torna in campo a Malaga.

01:03Coppa Italia: 2-0 al Genoa, Juventus va ai quarti

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - La Juventus si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia battendo per 2-0 il Genoa nella partita valida per gli ottavi, con reti degli argentini Dybala e Higuain. Ora i bianconeri affronteranno in sfida unica il Torino, all'Allianz Stadium il prossimo 3 gennaio. Nel finale di partita di questa sera è tornato al calcio giocato, nelle file degli ospiti, 'Pepito' Rossi che è entrato al 32' st al posto di Galabinov.

23:50Gb: si dimette Damian Green, numero due di Theresa May

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Damian Green, numero due dell'esecutivo britannico guidato da Theresa May si è dimesso. Lo scrive la Bbc. Green era finito nella bufera per un archivio di foto porno che era stato trovato anni fa nel suo computer di deputato a Westminster. La premier britannica Theresa May si è detta "profondamente triste" per le dimissioni del suo vice Damian Green. Lo riporta la Bbc. May ha avuto parole di apprezzamento per l'attività di governo di Green - suo strettissimo alleato e amico sin dai tempi della gioventù - ma aggiunge di aver dovuto lei stessa chiedergli un passo indietro poiché dall'inchiesta interna è emersa una "violazione del codice di condotta" del Governo. Green si è dimesso dopo che era venuto alla luce che aveva fatto delle affermazioni "inesatte e fuorvianti" su ciò che sapeva sulla denuncia nei suoi confronti per pornografia. Nella sua lettera di dimissioni Green si è scusato per il suo comportamento.

23:23Pyeongchang: parola Russia apparirà su uniformi ‘neutre’

(ANSA) - LOSANNA (SVIZZERA), 20 DIC - La parola 'Russia' apparirà sulle uniformi dei cosiddetti atleti 'neutrali' che a febbraio 2018 parteciperanno all'Olimpiade invernale di Pyeongchang. Lo ha stabilito il Cio precisando che la scritta 'Russia' non potrà essere più grande della dicitura "Olympic Athlete from" e che quindi il logo che verrà impresso sulle divise sarà circolare. I colori bianco, rosso e blu della bandiera russa non potranno essere quelli tradizionali, ne verranno permessi soli due e con tonalità più scure. Espressamente proibiti, con una postilla, "indumenti che possano in ogni modo richiamare il tricolore russo". Sono più di 200 gli "Atleti Olimpici dalla Russia" che dovrebbero partecipare a Pyeongchang 2018, a patto che venga confermata la loro estraneità a vicende di doping.

23:22Mondiali: squalifica ridotta, capitano Perù Guerrero ci sarà

(ANSA) - LIMA, 20 DIC - Il capitano del Perù, l'attaccante Paolo Guerrero, potrà giocare i Mondiali con la sua Nazionale. La Fifa ha infatti ridotto da 12 a 6 mesi la squalifica che gli aveva comminato lo scorso autunno (con decorrenza 3 novembre) dopo averlo trovato positivo a un metabolita della cocaina il 5 ottobre durante un controllo antidoping al termine del match contro l'Argentina, valida per le qualificazioni al mondiale. Nel giudizio d'appello la Fifa ha parzialmente accolto il ricorso del giocatore, dimezzandogli la squalifica (terminerà il 3 maggio) e consentendogli così di poter giocare il Mondiale, in cui il Perù tornerà protagonista dopo 36 anni. Guerrero ora nonostante il dimezzamento della pena farà ricorso al Tas di Losanna perché vuole essere scagionato, secondo quanto ha spiegato il suo avvocato Bichara Neto. Il calciatore del Flamengo ha sempre detto di essere risultato positivo a causa di un tè alla coca che nel suo paese è di uso comune e viene venduto nei supermercati.

23:12Rugby: Simone Ferrari è ‘l’azzurro dell’anno’

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - E' Simone Ferrari 'l'azzurro dell'anno', premio assegnato ogni anno dalla testata 'Rugby 1823'. Con oltre 4.000 voti espressi i tifosi dell'Italrugby hanno scelto il loro giocatore preferito negli ultimi 12 mesi. E a vincere, con 965 voti e il 24% delle preferenze, è stato il pilone del Benetton Treviso e dell'Italia. Milanese di Cernusco sul Naviglio, classe 1994, Ferrari è cresciuto nell'Amatori Milano e ha frequentato l'Accademia di Tirrenia, prima di passare a Mogliano e poi finire a Treviso in Guinness Pro 14. Alle spalle di Ferrari, secondo, un altro uomo di mischia, Maxime Mbandà delle Zebre, con 731 voti e il 18% delle preferenze. Terzo il mediano di mischia delle Zebre Marcello Violi, con 590 voti, pari al 15% delle preferenze. Seguono in classifica Tommaso Castello, Carlo Canna e Sergio Parisse. Ferrari succede ad un altro Simone, Favaro, che aveva vinto l' 'Italian Player of the Year'. E' anche il terzo pilone in 9 anni a vincere, dopo Totò Perugini nel 2009 e Martin Castrogiovanni nel 2011.