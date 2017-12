Ultima ora

08:11Terremoto a Teheran: morta una donna, almeno 30 feriti

(ANSA) - TEHERAN, 21 DIC - Una donna è morta e almeno 30 persone sono rimaste ferite durante il terremoto di magnitudo 5.2 che ha colpito ieri sera l'Iran, con epicentro a 40 chilometri dalla capitale Teheran. La scossa, avvertita nelle province di Teheran, Guilan, Alborz, Qom, Markazi and Qazvin alle 23:27 ora locale, ha avuto il suo epicentro a Meshkindasht, nella provincia di Alborz, a tre chilometri da Malard, una cittadina a sudest della capitale. Non sono state segnalate vittime dirette del sisma per crolli o distruzioni, ma una donna è morta e oltre 30 persone sono rimaste ferite a causa del panico che si è diffuso, spingendo folle di persone alla fuga. E' in questa circostanza che è morta una donna incinta a Malard.

08:05Corea del Nord: disertore fugge a Sud, spari

(ANSA) - SEUL, 21 DIC - Militari sudcoreani hanno sparato 20 raffiche di avvertimento dopo che soldati nordcoreani si sono avvicinati al confine nell'intento, pare, di inseguire un disertore che lo aveva oltrepassato. Media sudcoreani riportano di successivi spari provenienti dalla Corea del Nord. Fonti dell'esercito non hanno però al momento confermato la circostanza. Altri soldati nordcoreani sono fuggiti in passato oltre il confine, perlopiù indisturbati. Quaranta giorni fa un altro soldato nordcoreano aveva attraversato la zona di confine sotto controllo congiunto, l'unico posto dove le truppe rivali sono distanti appena qualche chilometro. I suoi ex commilitoni spararono una quantità di proiettili: l' uomo fu colpito in diversi punti e ricoverato in un ospedale della Corea del Sud. Questa mattina un altro soldato del Nord ha disertato ed è fuggito a Sud. In un primo momento sembrava che da nord non vi fosse alcuna reazione ma poco dopo militari del Nord si sarebbero avvicinati al confine. Perciò le raffiche di avvertimento.

01:34Basket: Eurocup, Trentino-Gran Canaria 79-76

(ANSA) - TRENTO, 21 DIC - La Dolomiti Energia Trentino batte 79-76 l'Herbalife Gran Canaria al termine di una splendida partita e si qualifica con un turno di anticipo alla seconda fase di EuroCup: la quinta vittoria consecutiva dei bianconeri fra campionato e coppa arriva con una prestazione maiuscola in attacco e in difesa contro una delle corazzate della competizione continentale. Mvp del match Jorge Gutiérrez, trascinante nei momenti caldi della sfida e autore di 18 punti e 4 assist, ma come nelle migliori occasioni i bianconeri hanno saputo trovare tanti protagonisti offensivi all'interno dei 40', mantenendo altissimo il livello della propria difesa che ha costretto il miglior attacco dell'EuroCup a soli 76 punti realizzati. "Siamo molto contenti della nostra qualificazione al secondo turno - ha detto dopo la partita coach Maurizio Buscaglia -, chi l'avrebbe detto solo un paio di settimane fa? Sulla partita di oggi devo dire che abbiamo giocato con grande solidità e intensità. Onore ai ragazzi".

01:26Coppa Italia: Ballardini,con Rossi su dischetto era rigore

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Il Genoa esce dalla Coppa Italia, sconfitto 2-0 dalla Juventus, ma le indicazioni ottenute da mister Ballardini sono positive. "Tutti i ragazzi che giocano meno hanno confermato che posso fare affidamento su di loro. Nel primo tempo siamo stati troppo timidi, ma ho fatto i complimenti ai miei ragazzi". La partita ha segnato il ritorno al calcio di Giuseppe Rossi, che nella ripresa ha fatto il suo debutto con la maglia del Genoa. "A me è piaciuto molto, è entrato con personalità - osserva Ballardini -. Ho visto la sua gamba rapida e armoniosa. Gli mancano allenamenti e minuti, ma questo arriverà col tempo". Peccato per quel rigore concesso da Maresca e poi annullato dal Var. "Non ho visto le immagini del fallo di Asamoah, ma anche l'arbitro avrebbe dovuto darlo vedendo Rossi andare verso il dischetto col pallone in mano per battere il rigore...".

01:23Calcio: Francia, Psg vince ancora, rimane a +9 su Monaco

(ANSA) - PARIGI, 20 DIC - Edinson Cavani è ancora super, e il Paris St. Germain continua a vincere. La squadra della capitale, impegnata nell'ultimo turno della Ligue 1 prima della pausa invernale (il campionato riprenderà il 12 gennaio), ha battuto per 3-1 il Caen, con una rete dell'uruguayano che così ha segnato il suo 155/o gol in 224 con la maglia del Psg, che lo acquistò dal Napoli nell'estate del 2013 per 64 milioni di euro. Il 'Matador' è ora a una sola lunghezza da Zlatan Ibrahimovic nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi della squadra parigina. Con il successo di oggi (le altre due reti del Psg sono state segnate da Mbappè, che così ha festeggiato al meglio il 19/o compleanno, e Yuri Berchiche) Neymar e compagni rimangono al comando della classifica con 9 punti di vantaggio sui campioni in carica del Monaco, che hanno battuto 2-1 il Rennes con reti di Falcao e dell'ex laziale Keita Balde.

01:13Basket: Champions, Avellino-Nanterre 102-106

(ANSA) - AVELLINO, 20 DIC - La Sidigas Avellino è costretta a cedere le armi in casa al Nanterre, che si impone per 102-106 dopo due supplementari. Partita brutta nei primi 10', dominata nel secondo periodo da Fesenko che, con i suoi punti (17 dopo 20', 28 al termine), contribuisce al 37 a 33 con il quale le squadre vanno al riposo. Nella terza frazione la Sidigas riesce ad allungare fino al 52-39 del 25', ma al 30' le squadre sono distanziate solo di 6 lunghezze. I transalpini si affidano soprattutto alle triple, ma al 32' il vantaggio di Avellino è ancora di 13 punti. Però il Nanterre non si arrende, e sempre dalla lunga distanza riesce a recuperare. A 10" dal termine i francesi sono a +2 e con il possesso in attacco. Ma sulla rimessa Leunen costringe l'avversario a pestare la linea laterale, conquista palla e realizza il canestro del supplementare. I francesi segnano dalla lunetta (11/12), e conquistano così la possibilità di giocare il secondo overtime. La Sidigas si porta anche sul +4 (101-97 al 48'), ma nel finale cede.

01:08Coppa Italia: Allegri, ‘Dybala bene,deve fare cose semplici’

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - "Dybala deve fare le cose semplici, allenarsi e rimanere sereno. Ha fatto bene, come tutta la squadra, ma aspettiamo che torni ad essere il vero Dybala". Massimiliano Allegri promuove la prova da centravanti del numero dieci della Juventus, tornato al gol in Coppa Italia dopo un lungo digiuno. "Da centravanti ha giocato bene, il gol gli darà serenità ma in un mese non è che si era perso", aggiunge il tecnico bianconero, ch promuove soprattutto "la corsa e il pressing del primo tempo". "Complimenti ai miei. Nel primo tempo abbiamo corso molto, premendo e facendo belle trame. Nella ripresa è uscito il Genoa, con qualche tiro. Ma poi il 2-0 ha chiuso la gara. L'obiettivo era andare ai quarti", è l'analisi del tecnico, che ora deve preparare la sfida di campionato di sabato contro la Roma, oggi eliminata dalla Coppa Italia dal Torino. "Che succede? Che giocheremo alle 20.45... - sottolinea -. Valuteremo gli acciaccati, pronti per affrontare una Roma potenzialmente pari con noi e che ha fatto ottime cose".