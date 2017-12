Ultima ora

22:47Calcio: De Laurentiis, Hamsik vero campione

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - "Felice per Marek, da oggi il più grande cannoniere del Napoli di sempre. Un vero campione". Lo scrive su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commentando il gol numero 116 di Hamsik che è ora il massimo bomber della storia del Napoli.

22:42Calcio: Gattuso, dimissioni? Non sono io il problema

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Stiamo sempre a cercare di spiegare perché gli episodi ci condannano, ma questi episodi sfavorevoli ce li andiamo a cercare commettendo degli errori. Quando dico che non siamo una squadra lo tocco con mano: nei momenti di difficoltà non riusciamo a reagire, è un dato di fatto". Dai microfono di Premium Sport, Runo Gattuso si sfoga dopo il Ko casalingo con l'Atalanta. Ora pensa di dimettersi? "Dimissioni? Se pensassi che il problema sono io, se vedessi che i giocatori non mi seguono...Ci manca fame, malizia, cattiveria".

22:38Calcio: Milan, le dure critiche di Salvini

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Il ritiro non è servito al Milan. Forse bisogna pensare a un altro ritiro....Il ritiro dal Campionato. Milionari indegni di indossare la maglia" Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini.

22:12Calcio: serie C girone A, vincono le prime

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Risultati e classifica della 20/a giornata, prima di ritorno, del girone A del campionato di Serie C. Alessandria-Pontedera 5-1; Arzachena-Arezzo 2-1; Carrarese-Cuneo 1-1; Gavorrano-Livorno 2-4; Giana Erminio-Pro Piacenza 1-0; Lucchese-Siena 1-4; Piacenza-Monza 0-1; Pisa-Olbia 2-0; Prato-Viterbese 0-2; ha riposato la Pistoiese. Classifica: Livorno 46 punti; Siena 36; Pisa 35; Viterbese 34; Giana Erminio 29; Monza e Olbia 27; Pistoiese 26; Carrarese 25; Alessandria, Arzachena, Arezzo e Lucchese 24; Piacenza 23; Pro Piacenza e Pontedera 21; Cuneo 17; Gavorrano 13; Prato 11. Arezzo penalizzato di 2 punti. Da recuperare: Piacenza-Siena (mercoledì 24/1 alle 14.30).

21:55Calcio: Gasperini, con Milan un grande successo

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Questo gruppo mi dà enormi soddisfazioni". Gian Piero Gasperini festeggia la vittoria dell'Atalanta in casa Milan. "Per noi - dice a Mediaset Premium - Questo è un grande successo, per la classifica e perché dà ulteriore valore al nostro momento, che è davvero buono. Milano ha altre abitudini, ma è anche vero che la realtà degli ultimi campionati è diversa. Ma, senza nulla togliere ai rossoneri, questa sera l'Atalanta ha fatto una grande gara e ora la classifica torna quella che è stata negli ultimi tempi". Il tecnico parla della stagione nerazzurra: "L'inizio di stagione ci ha creato qualche difficoltà dovuta al doppio impegno. Questo gruppo mi dà una soddisfazione enorme e spesso mi spiace non poter utilizzare tutti questi ragazzi. Tutti, nessuno escluso, hanno sempre avuto un ottimo atteggiamento e se alla base non hai questo tipo di spirito diventa difficile per qualsiasi allenatore".

21:29Calcio: serie A, Milan-Atalanta 0-2

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - L'Atalanta vince a S.Siro 2-0 sul Milan nel primo posticipo della 18/a giornata di Serie A. Per i i rossoneri continua il momento no. Primi minuti di possesso palla Atalanta poi al 14' il Milan si vede annullare con la Var un gol di Bonaventura per fallo di mano di Cutrone. I rossoneri accelerano il ritmo e al 18' vanno vicini al gol con Montolivo, Berisha devia in calcio d'angolo. Al 32' l'Atalanta passa in vantaggio: Gomez crossa per Caldara, il suo colpo di testa viene respinto da Donnarumma sui piedi di Cristante che insacca da due passi. Berisha salva ancora su Bonaventura al 35'. Nella ripresa il Milan prova a rendersi pericoloso con Borini, Kessiè e Kalinic ma viene punito per la seconda volta al 71' da Ilicic, entrato 7' prima al posto di Petagna, che chiude un contropiede di Spinazzola. A fine partita i fischi di S.Siro per i rossoneri. L'Atalanta raggiunge la Sampdoria al sesto posto a 27 punti, il Milan resta a quota 24.

20:56Calcio: Spal, Semplici soddisfatto per pari

(ANSA) - FERRARA, 23 DIC - L'allenatore della Spal, Leonardo Semplici, si dice soddisfatto dopo il pari in rimonta della sua squadra contro il Torino: "Grande reazione dopo il doppio svantaggio, commentiamo però ancora troppi errori. Lo sappiamo, il nostro campionato è questo e dobbiamo lottare fino alla fine". Sinisa Mihajlovic invece è dispiaciuto per il risultato che sta stretto alla sua squadra: "È brutto perdere punti così, sono due punti buttati e c'è rammarico. Spal arrembante ma l'abbiamo aiutata con i nostri errori". Sulla stessa linea Iago Falque, l'autore delle due reti che sembravano avere deciso la gara a favore degli ospiti: "C'è grande rammarico, non abbiamo saputo chiudere la gara".