Ultima ora

21:29Calcio: serie A, Milan-Atalanta 0-2

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - L'Atalanta vince a S.Siro 2-0 sul Milan nel primo posticipo della 18/a giornata di Serie A. Per i i rossoneri continua il momento no. Primi minuti di possesso palla Atalanta poi al 14' il Milan si vede annullare con la Var un gol di Bonaventura per fallo di mano di Cutrone. I rossoneri accelerano il ritmo e al 18' vanno vicini al gol con Montolivo, Berisha devia in calcio d'angolo. Al 32' l'Atalanta passa in vantaggio: Gomez crossa per Caldara, il suo colpo di testa viene respinto da Donnarumma sui piedi di Cristante che insacca da due passi. Berisha salva ancora su Bonaventura al 35'. Nella ripresa il Milan prova a rendersi pericoloso con Borini, Kessiè e Kalinic ma viene punito per la seconda volta al 71' da Ilicic, entrato 7' prima al posto di Petagna, che chiude un contropiede di Spinazzola. A fine partita i fischi di S.Siro per i rossoneri. L'Atalanta raggiunge la Sampdoria al sesto posto a 27 punti, il Milan resta a quota 24.

20:56Calcio: Spal, Semplici soddisfatto per pari

(ANSA) - FERRARA, 23 DIC - L'allenatore della Spal, Leonardo Semplici, si dice soddisfatto dopo il pari in rimonta della sua squadra contro il Torino: "Grande reazione dopo il doppio svantaggio, commentiamo però ancora troppi errori. Lo sappiamo, il nostro campionato è questo e dobbiamo lottare fino alla fine". Sinisa Mihajlovic invece è dispiaciuto per il risultato che sta stretto alla sua squadra: "È brutto perdere punti così, sono due punti buttati e c'è rammarico. Spal arrembante ma l'abbiamo aiutata con i nostri errori". Sulla stessa linea Iago Falque, l'autore delle due reti che sembravano avere deciso la gara a favore degli ospiti: "C'è grande rammarico, non abbiamo saputo chiudere la gara".

20:34Polstrada intercetta traffico illegale di cuccioli di cane

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - Una quarantina di cuccioli di cane, impauriti e affamati, sono stati sequestrati dalla Polizia Stradale di Altedo (Bologna), che ha intercettato lungo la A13 un traffico illegale di animali. Erano ammassati nel bagagliaio di due vecchie auto in arrivo da un paese dell'Est e dirette verso il Centro Italia. Le vetture (una Punto e una Panda) erano entrate in autostrada a Gorizia e i tre uomini a bordo sono tutti abruzzesi: un 27enne di Fermo, un 34enne di Ascoli e un 30enne di San Benedetto del Tronto. Tutti sono stati denunciati per traffico illecito e maltrattamento di animali, visto lo stato in cui tenevano i cagnolini. A farli bere e rifocillarli hanno pensato gli stessi poliziotti, in attesa di affidarli alle cure dei veterinari e collocarli in un canile, anche per verificare l'esistenza (ritenuta improbabile) di microchip che possano aiutare a scoprire la loro provenienza. A insospettire i poliziotti sono state le pessime condizioni delle due utilitarie sulle quali erano trasportati gli animali. (ANSA).

20:33Calcio: Premier, City forza quattro per Chelsea solo 0-0

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Manchester City sempre più padrone della Premier. Oggi la squadra di Pep Guardiola, nella 19ma giornata di campionato, si è sbarazzata senza difficoltà (4-0) del Bournemouth, salendo a 55 punti in classifica, 14 in più dei cugini dello United, impegnati nel posticipo serale in casa del Leicester. Grande protagonista del match il 'Kun' Aguero autore di una doppietta, a cui si sono poi aggiunte le reti di Sterling e Danilo. Non è andato oltre lo 0-0 in casa dell'Everton il Chelsea e adesso è a -16 dalla vetta, mentre il Newcastle respira dopo la vittoria (2-3) in casa del West Ham.

20:33Vela: ‘WOW WHEELS ON WAVES’in onda su RaiSport

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Rai Sport Hd festeggia il Natale andando a vela sotto l'albero. In onda questo pomeriggio lo Speciale "WOW WHEELS ON WAVES", il racconto dell'iniziativa promossa da Andrea Stella con il suo catamarano primo al mondo progettato senza barriere architettoniche. L'iniziativa durata 6 mesi lungo una rotta di 10.000 miglia è partita da Miami e si è conclusa a Venezia. Importanti le tappe di: New York dove Stella ha incontrato il segretario generale dell'ONU Guterres. Qui la consegna della Carta della Pace ed il riconoscimento della Convenzione per i diritti delle persone con disabilità. E attesissima la tappa di Ostia con l'incontro a Roma in Vaticano di Papa Francesco. Lo Speciale, montato da Roberto Toti e curato da Giulio Guazzini inviato Rai, curatore e conduttore della Rubrica "L'Uomo e il Mare", ripercorre i momenti più significativi del viaggio nell'Atlantico e lungo le coste della nostra penisola dove la diversità si è da subito trasformata in grande opportunità da valorizzare nel segno dell'inclusione!

20:29Calcio: Hamsik, Maradona? Ho pensato solo alla vittoria

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Ha superato il record di Maradona ma la cosa più importante per Marek Hamsik, da oggi nuovo capocannoniere all time del Napoli, è aver vinto. Match winner contro la Sampdoria quando ha visto la palla entrare in rete "ho solo pensato che stiamo vincendo 3-2 - dice a Sky - perché stavamo perdendo due volte e l'abbiamo ribaltata, c'è costata tante energie mentali e fisiche. Sono molto contento per questa vittoria oggi, è stata fondamentale: guardando il risultato dell'Inter, questa vittoria vale moltissimo". Per i 116 gol segnati con la maglia azzurra il giocatore slovacco spiega di aver "già ricevuto come regalo un parastinco personalizzato da amici che ringrazio. Sono state vittorie fondamentali dopo un periodo in cui non ci uscivano i risultati allora speriamo che il Napoli sia tornato dopo queste partite ed oggi ancora di più, perché ribaltare la partita due volte non è semplice e abbiamo sofferto anche negli ultimi 10' con 10 uomini. Questo è un altro passo in avanti".

20:21Calcio: Milan, tregua tra tifosi e Donnarumma

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - E' pace, o quanto meno tregua fra il tifo del Milan e Gianluigi Donnarumma. Gli applausi hanno coperto i fischi quando il portiere è tornato sul prato di San Siro a dieci giorni dalla serata da incubo in cui è stato pesantemente contestato dai tifosi, in particolare dagli ultrà della Curva Sud, dopo le ricostruzioni sulla presunta "violenza morale" denunciata dal giocatore al momento della firma del rinnovo di contratto. "Non ho mai detto né scritto di aver subito violenza morale quando ho firmato il contratto", aveva chiarito l'indomani della sfida di coppa Italia con il Verona lo stesso Donnarumma che oggi, entrando in campo per la partita contro l'Atalanta, ha battuto le mani in direzione della Curva ed è stato per lo più ricambiato, anche al momento della lettura delle formazioni, quando gli applausi hanno nettamente prevalso sui fischi.